Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены

Измена, разрыв и неожиданное примирение — брак украинского футболиста Александра Зубкова и его жены Анны стал темой активного обсуждения в сети. После громкого заявления о разводе пара неожиданно вновь появилась вместе, а позже Анна официально подтвердила: они всё ещё женаты, и в их отношениях всё хорошо.

Последние несколько месяцев имя вингера "Трабзонспора" Александра Зубкова не сходило с уст футбольных болельщиков не только из-за його игры, но й из-за бурных событий в личной жизни. Ещё зимой новость о возможном разводе с его женой Анной всколыхнула соцсети и медиапространство. В январе женщина публично заявила в Instagram, что подала документы на развод. Причиной такого шага, по её словам, стала громкая измена футболиста, которую она не скрывала от подписчиков — напротив, откровенно делилась деталями в своих соцсетях.

К слову, пара рассталась зимой из-за громкой измены футболиста, о которой Анна откровенно рассказала в своих соцсетях, ясно дав понять, что больше не намерена мириться с обманом. После разрыва отношений бывшая возлюбленная Александра показала, что у неё немало поклонников, опубликовав сообщения с ухаживаниями. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Однако со временем ситуация начала меняться. В социальных сетях стали появляться совместные видео пары — в одном из роликов, например, они весело танцуют в обычных халатах. Это лишь подогрело слухи о возможном примирении. Точку в домыслах поставила сама Анна. В новой публикации в сторис Instagram, где она отвечала на вопросы подписчиков, Анна подтвердила, что они с Александром по-прежнему женаты, а в отношениях у них "все хорошо" . Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Очевидно, что пара пережила серьёзный кризис, однако, судя по всему, решила дать своим отношениям второй шанс. Как будет развиваться эта история дальше — покажет время.

Фото из открытых источников / Instagram