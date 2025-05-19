Без хэппи-энда уже в седьмой раз: сестра Неймара рассталась со звёздным футболистом

Их история длится уже десятилетие и каждый раз заканчивается одинаково — расставанием. Сестра Неймара Рафаэлла Сантос и звёздный нападающий "Крузейро" Габриэл Барбоза расстались уже в седьмой раз, оставив за собой очередную волну слухов, удалённых фото в Instagram и разочарованных поклонников.

История любви между сестрой Неймара, популярной инфлюенсеркой Рафаэллой Сантос, и бразильским нападающим Габриэлом Барбозой, более известным как Габигол, снова оказалась под вопросом. За последние десять лет это уже седьмое расставание пары — и, похоже, даже самые преданные поклонники начинают теряться в этом эмоциональном сериале.

Ещё в начале 2025 года казалось, что романтическая история пары наконец получила второй шанс. После громкого перехода Габигола в клуб "Крузейро", где его торжественно приветствовали 44 тысячи фанатов, он и Рафаэлла официально подтвердили, что снова вместе. В соцсетях появились трогательные совместные фотографии, комментарии друзей и поклонников, которые верили: на этот раз — навсегда. На тот момент всё выглядело как идеальный футбольно-гламурный роман. Он — звезда бразильского футбола на пике карьеры, она — стильная, успешная, всегда рядом. Однако счастье длилось недолго. В мае внимательные поклонники заметили, что Габриэл внезапно удалил все совместные фото с Рафаэллой из своего Instagram. Официальных комментариев от пары не последовало, но такая цифровая "чистка" оказалась для фанатов красноречивее любых заявлений. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Знакомство Рафаэллы и Габриэла состоялось ещё в 2015 году. С тех пор их отношения превратились в настоящие "американские горки": страсть, расставания, трогательные воссоединения, громкие ссоры — и всё по кругу. Каждое их примирение сопровождалось вниманием СМИ, а каждое расставание — волной домыслов и слухов. К слову, пока в жизни Рафаэллы происходит очередной поворот, Барбоза пытается стабилизировать свою карьеру. В текущем сезоне на счету 28-летнего форварда всего два гола в шести матчах чемпионата Бразилии. Не лучшая форма для игрока его уровня, особенно на фоне высоких ожиданий после перехода в новый клуб. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Будет ли восьмая попытка? Вопрос остаётся открытым. Но одно можно сказать наверняка — любовь Рафаэллы и Габигола, несмотря на все трудности, уже стала частью футбольной культуры Бразилии. И поклонники, несмотря на усталость от драмы, продолжают следить за этой историей — с надеждой, скепсисом или просто из любопытства.

Фото из открытых источников / Instagram