Танцуй, Вини: на Netflix вышел биографический фильм о Винисиусе Жуниоре

Винисиус Жуниор представил на Netflix собственный документальный фильм — "Vini Jr.", в котором рассказывает о пути от улиц Рио-де-Жанейро до вершин мирового футбола. Несмотря на критику и низкий рейтинг на IMDb, лента стала ярким примером того, как футболисты выстраивают влиятельный образ за пределами футбольного поля.

Футболисты всё активнее работают над своим образом за пределами поля — ведут социальные сети, снимаются в рекламе, а некоторые даже становятся героями документального кино. Именно таким путём пошёл вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который на днях представил свой биографический фильм Vini Jr. на платформе Netflix.

О премьере фильма футболист лично сообщил в своём Instagram, поделившись афишей ленты и искренним постом:

"Улыбка — это моя суть. Спасибо всем, кто мне помог. Хотя я ещё молод и продолжаю карьеру, мне уже есть что рассказать", — написал Винисиус.

Фильм "Танцуй, Вини" (оригинальное название — Vini Jr.) — это путешествие от детства в бразильских фавелах до яркой карьеры на стадионах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Лента показывает не только футбольные взлёты, но и моменты сомнений, расистские скандалы, силу характера и веру в себя. Это история о молодом парне, который превратил страсть к футболу в путь к звёздному статусу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Несмотря на искреннюю подачу и современную кинематографию, реакция зрителей оказалась довольно сдержанной. Рейтинг фильма на IMDb сейчас составляет 2.2 из 10 — результат, который, возможно, объяснюється активностью хейтеров, а не объективной критикой. Тем не менее даже при таких умовах "Vini Jr." выглядит гораздо убедительнее, чем, например, раскритикованный проект "The Pogmentary" о Поле Погба, который получил совсем низкую оценку — всего 1.1 балла. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Фильм стал ещё одним подтверждением того, что современный футбол давно вышел за рамки игры. Образ игрока, его голос в медиа, влияние на молодёжь — всё это формирует новую реальность. И Винисиус, без сомнения, — один из тех, кто умеет играть не только на поле, но и на поле культурного влияния.

Фото из открытых источников / Instagram