Карим Бензема купил новый BMW за 138 тысяч фунтов — пополнение в автопарке звёздного футболиста

Французский футболист Карим Бензема, выступающий за саудовский клуб "Аль-Иттихад", пополнил свою коллекцию автомобилей новым BMW M5. Мощный "суперседан" стоимостью 138 тысяч фунтов стерлингов стал очередным дополнением к роскошному автопарку звезды.

Легендарный французский форвард Карим Бензема, который в 2023 году покинул мадридский "Реал" ради контракта с саудовским клубом "Аль-Иттихад", продолжает жить на широкую ногу. Его переход в клуб из Джидды оценивался в впечатляющие 258 миллионов фунтов, и, похоже, футболист не жалеет средств на свои предпочтения — особенно когда речь идет об автомобилях.

Недавно 37-летний нападающий приобрёл новый BMW M5, стоимость которого составляет около 138 тысяч фунтов стерлингов (примерно 175 тысяч долларов). Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Автомобиль, который часто называют "повседневным суперкаром", оснащён мощным двухтурбинным V8-двигателем с мощностью 725 лошадиных сил. Благодаря этому BMW M5 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Максимальная скорость — впечатляющие 305 км/ч. Для большинства такая покупка — роскошь, а для Бензема — обычное дело. При годовом доходе в 86 миллионов фунтов (примерно 114 миллионов долларов) этот автомобиль стоит ему чуть больше половины дневной зарплаты. Если быть точным, из 230 тысяч фунтов, которые он зарабатывает ежедневно, после покупки BMW у него осталось около 92 тысяч — вполне достаточно на кофе или ещё одно дизайнерское пальто. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Однако даже "повседневный" BMW выглядит довольно скромно на фоне остального автопарка звёздного футболиста. В его коллекции уже есть такие экзотические модели, как Bugatti Chiron, Lamborghini Revuelto, Ferrari Purosangue и Rolls-Royce Spectre. Поэтому новый BMW M5 — скорее исключение, чем правило в этой автомобильной компании. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

После переезда в Саудовскую Аравию Бензема не только продолжает играть в футбол на высоком уровне, но и активно демонстрирует стиль жизни, который соответствует его звездному статусу. Автомобили, модная одежда, частные самолёты — всё это стало частью его повседневности.

Фото из открытых источников / Instagram