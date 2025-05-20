Гави и Ана Пелайо: кто она — девушка сердца звезды Барселоны

Он — один из самых перспективных полузащитников мира, она — обаятельная инфлюенсерка из Севильи. Молодой футболист "Барселоны" Гави и Ана Пелайо больше не скрывают свои отношения, и их история любви всё чаще оказывается в центре внимания фанатов и СМИ. От слухов до совместных появлений на публике — эта пара уверенно становится новой звёздной парой Испании.

Молодой талант полузащиты "Барселоны" Пабло Гави, которого футбольный мир уже давно записал в будущие легенды, привлекает внимание не только блестящей игрой на поле, но и личной жизнью, которая всё чаще становится объектом интереса фанатов и СМИ. Взрывной темперамент, искренняя преданность клубу и бесстрашная манера игры — всё это формирует вокруг Гави ауру звезды, мимо которой невозможно пройти.

Однако за пределами стадиона, похоже, сердце полузащитника уже давно принадлежит одной-единственной. И хотя ранее ему приписывали роман с испанской принцессой Элеонорой, эти слухи так и остались на уровне таблоидных фантазий. Говорили, что наследница престола — поклонница игры Гави и даже хранит его футболку, но никаких подтверждений этим домыслам так и не появилось. Совсем иная ситуация сложилась с 22-летней Аной Пелайо — блогером и инфлюенсером из Севильи, которая уже уверенно закрепилась в заголовках спортивной и светской прессы как официальная девушка футболиста. Слухи об отношениях между ними начали распространяться ещё в 2022 году, но долгое время ни одна из сторон не комментировала ситуацию. Всё изменилось в августе 2024-го, когда внимательные подписчики заметили, что Гави оставил романтичные комментарии под постами Аны в социальных сетях. А уже в октябре того же года, после уверенной победы "Барселоны" над "Севильей" со счётом 5:1, камеры зафиксировали, как футболист целует девушку после матча — это видео мгновенно разлетелось по сети и вызвало новую волну интереса. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Окончательно все сомнения развеялись 31 января 2025 года, когда Гави официально продлил контракт с "Барселоной" до 2028 года. Именно во время церемонии подписания соглашения пара впервые появилась вместе на публике — рука об руку, с искренними улыбками. С тех пор Ана Пелайо стала постоянной спутницей полузащитника и частой гостьей на стадионе. Тем не менее, Ана — это не просто девушка футболиста. У неё более 220 тысяч подписчиков в Instagram, она активно ведёт lifestyle-блог и учится в университете в родной Севилье. Её стиль, харизма и естественная красота уже сделали её узнаваемой фигурой в испанском инфлюенсерском пространстве. Кроме того, Ана — давняя подруга сестры Гави, Ауроры, что, по словам источников, и стало первым мостиком в отношениях с полузащитником. Девушку часто можно увидеть в компании близких родственников футболиста: Пелайо посещает семейные праздники, её замечали на дне рождения матери Гави, а также она неоднократноболела за "блаугранас" вместе с семьёй возлюбленного на трибунах "Камп Ноу". В круг общения Аны входят и хорошо известные в футбольной среде личности: среди её подруг — дочь главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике, а также Сира Мартинес — девушка нападающего "Барселоны" Феррана Торреса.

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Учитывая поддержку со стороны семьи, активность в соцсетях и совместные появления на значимых мероприятиях, отношения Гави и Аны выглядят не как мимолётный роман, а как настоящая история молодой любви, развивающаяся на глазах всей Испании. И кто знает — возможно, совсем скоро пара удивит поклонников ещё более громкими новостями.

Фото из открытых источников / Instagram