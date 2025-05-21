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Судаков и его жена узнали пол второго ребенка

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Счастливый момент

Судаков и его жена узнали пол второго ребенка

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков во второй раз станет отцом. На днях он и его возлюбленная Елизавета узнали пол малыша.

Пара устроила гендер-пати, на которое были приглашены родственники и несколько игроков донецкого клуба. В момент истины в воздухе появился розовый дым - это означало, что у пары снова будет девочка.

Напомним, что Георгий и Елизавета уже воспитывают дочь Милану, которой 16 апреля исполнилось 3 года.

"Мы тебя очень ждем, наше счастье. Наш особенный день. Наша песня. И самые родные рядом", - написала пара под постом в Instagram.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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