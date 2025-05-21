Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства

На следующий день после завоевания чемпионского титула игроки киевского "Динамо" вместе с семьями собрались на семейный праздник в "Porsche Центр Киев Аэропорт". В непринуждённой атмосфере — среди вкусных угощений, детского смеха и блеска автомобилей — команда отпраздновала победу не только как спортсмены, но и как отцы, мужья и друзья.

После напряжённого сезона, который завершился победным матчем в Одессе и завоеванием чемпионского титула, игроки "Динамо" вместе с семьями получили прекрасную возможность отпраздновать триумф в уютной атмосфере. Уже на следующий день после игры команда провела яркий Family Drive Day в пространстве Porsche Центр Киев Аэропорт — мероприятие, организованное совместно с партнёром клуба, компанией Winner.

Организаторы позаботились о каждой детали: гостей встречала стильная лаунж-зона с изысканным кейтерингом, где каждый мог перекусить, пообщаться и сделать памятные фото. Для детей была обустроена просторная игровая комната с аниматорами, которые не давали маленьким гостям скучать ни минуты. Когда команда собралась в полном составе, началась интерактивная развлекательная программа. Сначала гостям предложили поучаствовать в весёлой игре на знание дорожных знаков — настоящем соревновании за подарки от Winner, которое вызвало массу улыбок и позитивных эмоций. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Затем наступила очередь необычного испытания: участникам нужно было угадать, какой из динамовцев больше всего напоминает ту или иную модель автомобиля по своим характерним чертам. Эти сравнения вызвали не только смех, но и оживлённые обсуждения среди присутствующих. Так, капитана Виталия Буяльского сравнили с MG One — мощным и уверенным, Николая Шапаренка — с динамичным Ford New Puma, Владислава Кабаева — с электрическим Volvo C40 Recharge, Александра Тимчика — со спортивным Porsche Boxster, Владислава Дубинчака — с элегантным Range Rover Evoque, а Андрея Ярмоленко — с надёжным Land Rover Discovery. Наибольший фурор вызвало сравнение главного тренера команды Александра Шовковского с Ford Transit Kombi — символом надёжности и выносливости, автомобилем, который «вытаскивает» из любой ситуации. Кульминацией дня стал тест-драйв модельного ряда от Winner. Гости получили возможность почувствовать себя настоящими пилотами современных автомобилей — от комфортных семейных кроссоверов до динамичных спортивных моделей. Одни из игроков отдавали предпочтение просторным и практичным авто, другие выбирали мощь и драйв. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Мероприятие в "Porsche Центр Киев Аэропорт" стало отличным примером того, как можно совместить празднование победы с заботой о семье, комфортом и партнёрскими отношениями. Для «Динамо» это был не просто день отдыха — это стало ещё одним подтверждением того, что за каждой великой командой стоит большая семья.

Фото из открытых источников / Instagram