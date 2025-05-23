Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой

Украинский футболист Владимир Бражко и популярная блогерша Даша Квиткова могут стать новой звездной парой — в соцсетях появились намёки на их роман, которые уже взбудоражили фанатов и СМИ. Хотя ранее Квиткова публично признавалась в симпатии к другому звёздному игроку — Михаилу Мудрику, который, впрочем, так и не ответил ей взаимностью.

Полузащитник молодёжной сборной Украины и киевского "Динамо" Владимир Бражко, похоже, больше не одинок. По информации нескольких украинских СМИ, 23-летний футболист начал отношения с известной блогершей и инфлюенсеркой Дашей Квитковой, за жизнью которой в Instagram следят более 1,8 миллиона подписчиков.

К слову, 26-летняя Квиткова — одна из самых известных медийных персон украинского Instagram-пространства. В 2020 году она вышла замуж за телеведущего Никиту Добрынина, с которым познакомилась на романтическом шоу "Холостяк". У пары родился сын, однако в январе 2023 года они объявили о разводе. С тех пор Даша публично не подтверждала ни одни новые отношения, сосредоточившись на воспитании ребёнка и развитии собственного бренда. Однако недавние события в Instagram вызвали волну слухов среди поклонников блогерши и футбольного фан-сообщества. За последние 24 часа и Владимир, и Даша опубликовали загадочные Stories, которые, по мнению подписчиков, недвусмысленно намекают на зарождающиеся отношения. В кадре сторис Квитковой появилась мужская рука с татуировкой, очень похожей на один из рисунков на теле Бражко. А в его Stories можно было увидеть женскую руку с маникюром, идентичным тому, который недавно демонстрировала Даша. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Интересно, что ранее Квиткова уже высказывала симпатию к другому звездному футболисту — Михаилу Мудрику. Тогда она с юмором жаловалась, что тот не обращает на неё внимания. Похоже, теперь сердце Даши откликнулось на знаки внимания со стороны другого перспективного игрока украинского футбола. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

На данный момент ни одна из сторон официально не подтвердила отношения, однако поклонники уже успели окрестить пару "новой звездной романтической сенсацией". Перерастут ли эти намёки в публичное признание — покажет время.

Фото из открытых источников / Instagram