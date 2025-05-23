Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко подарил свой девушке, Альяне Ярматовой, косметологическую клинику. Об этом сама девушка сообщила в соцсетях.

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"Спасибо Вселенной за мужчину, который разбирается в подарках. 2,5 месяца молчания - и наконец-то я могу поделиться с вами этой новостью! Я стала владелицей косметологической клиники. Следите дальше", – написала Альяна, опубликовав фото с Константином Вивчаренко.

Напомним, что осенью прошлого года пара объявила о своей помолвке.

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В этом сезоне Константин Вивчаренко забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 27 матчах за клуб во всех турнирах.