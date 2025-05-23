  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle

В тренде

Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО

Новости

Интересный подарок от Константина Вивчаренко

Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко подарил свой девушке, Альяне Ярматовой, косметологическую клинику. Об этом сама девушка сообщила в соцсетях.

Читайте такжеСудаков и его жена узнали пол второго ребенка

"Спасибо Вселенной за мужчину, который разбирается в подарках.

2,5 месяца молчания - и наконец-то я могу поделиться с вами этой новостью! Я стала владелицей косметологической клиники.

Следите дальше", – написала Альяна, опубликовав фото с Константином Вивчаренко.

Напомним, что осенью прошлого года пара объявила о своей помолвке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Константин Вивчаренко забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 27 матчах за клуб во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
yellow-arrow
Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
yellow-arrow
Судаков и его жена узнали пол второго ребенка
Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Консул (Звягель )
23.05.2025 в 19:22
Треба і собі , Костю, потрохи відкладати втиху. В житті все буває.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Консул (Звягель )
23.05.2025 в 19:22
Треба і собі , Костю, потрохи відкладати втиху. В житті все буває.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости