Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
Интересный подарок от Константина Вивчаренко
фото из соцсетей
Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко подарил свой девушке, Альяне Ярматовой, косметологическую клинику. Об этом сама девушка сообщила в соцсетях.
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"Спасибо Вселенной за мужчину, который разбирается в подарках.
2,5 месяца молчания - и наконец-то я могу поделиться с вами этой новостью! Я стала владелицей косметологической клиники.
Следите дальше", – написала Альяна, опубликовав фото с Константином Вивчаренко.
Напомним, что осенью прошлого года пара объявила о своей помолвке.
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В этом сезоне Константин Вивчаренко забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 27 матчах за клуб во всех турнирах.
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Консул (Звягель )
23.05.2025 в 19:22
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