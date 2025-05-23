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Жена Месси появилась на обложке Vogue в стильном образе

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Жена Месси появилась на обложке Vogue в стильном образе

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Антонела Роккуццо — не просто жена легендарного футболиста Лионеля Месси, но и самодостаточная женщина, всё увереннее заявляющая о себе в мире моды. На этот раз она стала главной героиней обложки Vogue Mexico, где предстала не только в стильных образах, но и поделилась личными историями, раскрывающими её с новой, более глубокой стороны.

Жена легендарного аргентинского футболиста и восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси — Антонела Роккуццо оказалась в центре внимания мировых медиа. На этот раз она стала главной героиней нового выпуска глянцевого журнала Vogue Mexico, появившись на его обложке в элегантной и одновременно чувственной фотосессии.

Жена Месси появилась на обложке Vogue в стильном образе - изображение 1

Для Антонелы это не просто модный дебют, а символ новой главы в её жизни. На страницах глянцевого издания она поделилась личными историями, рассказала о семейных ценностях, своём происхождении, а также о том, что вдохновляет её каждый день. В откровенном интервью Антонела отметила, что её главными приоритетами остаются семья, воспитание детей и сохранение связи с родными корнями.

Жена Месси появилась на обложке Vogue в стильном образе - изображение 2

К слову, Антонела и Лионель знакомы с детства — их история любви началась ещё в родном городе Росарио, Аргентина. Пара официально оформила отношения 30 июня 2017 года, устроив свадьбу, на которую съехались звёздные гости со всего мира. Супруги воспитывают троих сыновей — Тьяго, Матео и Чиро, которые, по словам Антонелы, являются её главным источником вдохновения.

Жена Месси появилась на обложке Vogue в стильном образе - изображение 3

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Помимо роли жены и мамы, Роккуццо активно строит собственную карьеру. Ранее сообщалось, что она стала амбассадором одного из ведущих мировых брендов. Её появление в Vogue лишь подтверждает: Антонела выходит за рамки статуса "жены футболиста" и уверенно заявляет о себе как о самостоятельной личности, которой есть что сказать миру.

Жена Месси появилась на обложке Vogue в стильном образе - изображение 4
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Её фотосессия для Vogue Mexico — это не просто модная съёмка, а глубокий рассказ о женщине, которая сохранила искренность и силу духа, несмотря на жизнь под прицелом тысяч камер. И именно эта откровенность покоряет сердца читателей по всему миру.

Фото из открытых источников / Instagram

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