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Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила

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Ему - 50, ей - 30

Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда аргентинского футбола Хуан Себастьян Верон в третий раз стал отцом — в январе 2025 года его жена Валентина Мартин родила дочь, которую назвали Мила.

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон снова переживает счастливый период в жизни — в январе 2025 года он стал отцом в третий раз. Его жена, 30-летняя бизнесвумен Валентина Мартин, родила ему дочь, которую супруги назвали Мила.

Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила - изображение 1

Пара официально узаконила свои отношения в 2023 году. Валентина, успешная в индустрии красоты и юрист по образованию, ранее открыто опровергала слухи о браке из корыстных мотивов, подчёркивая свою независимость:

Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила - изображение 2

"Я не кошка и не ищу чужих денег. У меня своя эстетика, которая мне очень подходит. Я юрист и долго работала, у меня есть собственная машина и дом. Слава Богу, меня научили зарабатывать собственными усилиями. Я безумно влюблена в Себу", — признаётся Валентина.

К слову, для Верона маленькая Мила стала третьим ребёнком. От первого брака у него есть дочь Яра и сын Деян, который, как и отец, выбрал футбольный путь.

Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила - изображение 3

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Напомним, что Хуан Себастьян Верон — один из самых известных аргентинских полузащитников своего поколения. В его карьере — выступления за "Эстудиантес", "Лацио", "Манчестер Юнайтед", "Интер" и другие европейские клубы. За национальную сборную он провел более 70 матчей. Сейчас Верон занимается управленческой деятельностью в футболе и поддерживает молодых талантов.

Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила - изображение 4
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Рождение дочери стало новым счастливым этапом в жизни легенды, который всё больше ценит семейный уют и тепло домашнего очага.

Фото из открытых источников / Instagram

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