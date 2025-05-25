Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо

После завершения беспроигрышного сезона "Динамо" дочь президента клуба Яна Суркис поделилась трогательным семейным фото с Кубком УПЛ — на снимке она вместе с возлюбленным Кристианом Биловаром, отцом Игорем Суркисом и маленьким сыном Александром.

После завершения сезона-2024/25 дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса — Яна поделилась трогательным семейным снимком, сделанным на футбольном поле вместе с главным трофеем украинского футбола — Кубком УПЛ.

На фото изображены Яна, её возлюбленный — защитник "Динамо" Кристиан Биловар, отец Игорь Суркис и маленький сын пары — Александр. Семья радостно позирует на фоне футбольной арены, символично отмечая успех клуба в завершившемся сезоне.

Накануне "бело-синие" провели заключительный матч чемпионата, сыграв вничью с "Колосом" — 1:1. Этот результат не повлиял на общую картину: команда Александра Шовковского завершила сезон без единого поражения, что стало по-настоящему историческим достижением.

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По итогам 30 туров киевский клуб одержал 20 побед, а 10 матчей завершил вничью. Это всего лишь четвёртый случай в истории "Динамо", когда команда проходит сезон УПЛ без единого поражения, что ещё раз подчёркивает высокий уровень стабильности и профессионализма игроков и тренерского штаба.

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Для семьи Суркисов этот сезон стал особенно памятным не только с футбольной точки зрения, но и в личном плане — на фото видно, что футбольное наследие уже передаётся следующему поколению. Маленький Александр, держа в руках трофей, символизирует будущее динамовской семьи.

Фото из открытых источников / Instagram