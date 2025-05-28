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Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре

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Фанаты скучают по нему

Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик стал неожиданной звездой вечера во Вроцлаве: несмотря на отсутствие в заявке на финал Лиги конференций, украинец приехал поддержать "Челси" и вызвал настоящий фурор среди болельщиков.

Михаил Мудрик неожиданно для многих стал настоящей звездой на улицах польского Вроцлава. Несмотря на то, что 24-летний украинец не попал в заявку на финальный матч Лиги конференций, он решил лично приехать в Польшу, чтобы поддержать свою команду в решающем противостоянии против испанского "Бетиса".

Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре - изображение 1

Его появление в городе вызвало настоящий фурор среди болельщиков "синих". Один из баров в центре Вроцлава неожиданно стал местом встречи с любимцем публики. Заметив Мудрика, фанаты не сдерживали эмоций — раздались аплодисменты, крики поддержки, а затем и спонтанное исполнение фанатской песни в его честь. Эта тёплая атмосфера превратила обычный вечер накануне большого матча в маленький праздник.

Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре - изображение 2

Сам Михаил, похоже, был приятно удивлён таким вниманием. Он искренне улыбался, с удовольствием общался с фанатами, делал селфи, подписывал футболки и даже несколько раз подпевал хору болельщиков. Его неформальное присутствие стало символом единства команды и поддержки даже за пределами поля.

Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре - изображение 3

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Этот поступок ещё раз продемонстрировал — для Мудрика "Челси" не просто команда, а настоящая футбольная семья. Его жест получил широкую поддержку не только среди болельщиков, но и в СМИ: многие отмечают, что такая искренняя поддержка может стать дополнительным моральным стимулом для игроков перед финалом.

Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре - изображение 4

Напомним, финал Лиги конференций состоится в среду, 28 мая, в 22:00 по киевскому времени. Матч пройдёт во Вроцлаве на стадионе Tarczyński Arena.

Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре - изображение 5
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Интересно, что, несмотря на отсутствие в заявке на матч, Михаил Мудрик всё равно может получить медаль Лиги конференций, если "Челси" завоюет трофей — согласно регламенту UEFA, это возможно для игроков, которые участвовали в предыдущих этапах турнира.

Фото из открытых источников / Instagram

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