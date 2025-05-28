Максим Дячук женился: трогательная свадьба защитника Динамо на берегу Днепра
Очень нежно и красиво
фото з відкритих джерел
Максим Дячук и Мария Олейникова стали мужем и женой: защитник киевского "Динамо" женился на своей избраннице на берегу Днепра. Свадьба, состоявшаяся 26 мая несмотря на дождливую погоду, стала сочетанием романтики, футбольной дружбы и искренних эмоций.
Торжественное событие состоялось 26 мая на живописном берегу Днепра, и даже дождь не смог испортить атмосферу настоящего праздника любви. Под зонтами, в коле родных, друзей и футбольных товарищей молодожёны сказали друг другу заветное "да".
Церемония впечатлила гармоничным сочетанием нежности и искренней радости. Невеста шла к алтарю под чувственную песню Ланы Дель Рей — это был трогательный момент, который растрогал многих гостей. А вот появление Максима вызвало улыбки и аплодисменты — он выбрал для выхода легендарный хит Степана Гиги, тем самым не только разрядив эмоции, но и подарив гостям отличное настроение.
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Среди приглашённых были и одноклубники Дячука — футболисты "Динамо" Николай Шапаренко, Владимир Дубинчак, Валентин Михайленко, Владимир Бражко, Владислав Ванат и другие, которые искренне радовались за новоиспечённую семью.
Они не только стали свидетелями важного шага друга, но и активно присоединились к празднованию — с танцами, тостами и теплыми объятиями.
Свадьба удалась на все сто: было красиво, эмоционально, тепло и по-настоящему весело. Молодожёны излучали любовь, а каждая деталь — от декора до музыки создавала атмосферу волшебной сказки. Этот день навсегда останется в памяти не только у Максима и Марии, но и у всех, кому посчастливилось быть рядом в такой важный момент.
Фото из открытых источников / Instagram
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