Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
Красивая пара
фото з відкритих джерел
Михаэль Баллак впервые появился на публике с новой избранницей — 25-летней немецкой моделью Софией Шнайдерхан. Пара посетила благотворительный гала-вечер amfAR в Каннах, привлекла внимание СМИ и вызвала бурное обсуждение в сети.
Бывший капитан сборной Германии Михаэль Баллак вновь привлёк внимание мировых СМИ — на этот раз не футбольными достижениями, а личной жизнью. 47-летний экс-полузащитник появился на благотворительном гала-вечере фонда amfAR, который ежегодно проходит в рамках Каннского кинофестиваля, в сопровождении своей новой избранницы — немецкой модели Софии Шнайдерхан.
Пара выглядела счастливой и уверенной: Баллак позировал фотографам в классическом смокинге, а София выбрала элегантное платье с открытыми плечами. Этот выход стал первым официальным подтверждением их отношений.
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Хотя романтическая история напоминает кадр из глянцевого журнала, она не обошлась без резонанса. Причиной стали значительная разница в возрасте (София младше Михаэля на 25 лет), а также слухи, ранее распространившиеся в СМИ.
Некоторые издания писали, что София якобы была знакома с сыном Баллака — Эмилио, который трагически погиб в ДТП на португальском побережье в 2021 году в возрасте 18 лет. В 2023 году сам Баллак публично опроверг эти утверждения, назвав их ложными и оскорбительными.
Михаэль Баллак был женат на Симоне Ламбе, от которой у него трое сыновей. После развода в 2012 году он встречался с моделью Наташей Таннус — их роман длился с 2015 по 2019 год.
Несмотря на пережитую утрату, похоже, в жизни экс-футболиста начинается новый этап. Появление с Софией Шнайдерхан в Каннах стало не просто светским выходом, а символом открытости и нового жизненного этапа. Пара не раскрывает подробностей отношений, однако источники из их окружения утверждают, что между ними искренние чувства.
Фото из открытых источников / Instagram
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