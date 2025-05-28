Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей

Пара выглядела счастливой и уверенной: Баллак позировал фотографам в классическом смокинге, а София выбрала элегантное платье с открытыми плечами. Этот выход стал первым официальным подтверждением их отношений.

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Хотя романтическая история напоминает кадр из глянцевого журнала, она не обошлась без резонанса. Причиной стали значительная разница в возрасте (София младше Михаэля на 25 лет), а также слухи, ранее распространившиеся в СМИ.

Некоторые издания писали, что София якобы была знакома с сыном Баллака — Эмилио, который трагически погиб в ДТП на португальском побережье в 2021 году в возрасте 18 лет. В 2023 году сам Баллак публично опроверг эти утверждения, назвав их ложными и оскорбительными.