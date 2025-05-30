Мбаппе стал владельцем новой команды — на этот раз не футбольной

Килиан Мбаппе продолжает расширять свою деятельность за пределами футбольного поля — звёздный нападающий "Реала" стал благотворительным партнёром парусной команды SailGP Team и привлёк к участию в престижном Гран-при Нью-Йорка детей из собственного фонда.

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продолжает удивлять своей активностью за пределами футбольного поля. Звёздный спортсмен посетил торжественное мероприятие в Париже, посвящённое подготовке французской команды SailGP Team к престижному этапу международных соревнований — Гран-при Нью-Йорка, который пройдёт с 3 по 8 июня.

Во время события Мбаппе объявил, что его благотворительный фонд Inspired by KM стал официальным партнёром парусной команды. Одной из инициатив сотрудничества станет участие детей, которых поддерживает фонд, в поездке в США вместе с командой. Юные участники не только будут наблюдать за гонками, но и ближе познакомятся с миром парусного спорта. Их будет сопровождать опытный яхтсмен и капитан команды Квентен Делапьер. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Этот шаг — не случайность. Ранее Мбаппе стал совладельцем SailGP Team, что стало очередным подтверждением его стремления поддерживать молодёжь и развивать спорт в самых разных его проявлениях. Также известно, что футболист владеет футбольным клубом "Кан", который недавно вылетел в третий дивизион чемпионата Франции. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Килиан Мбаппе неоднократно подчёркивал, что социальные инициативы и образовательные проекты для молодёжи являются для него приоритетом. Его фонд активно работает над тем, чтобы дети из разных социальных уровней имели доступ к качественному образованию, спорту и культурному развитию. Сотрудничество с SailGP — ещё один шаг в этом направлении.

Фото из открытых источников / Instagram