Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Как в сказке
фото з відкритих джерел
Футболист львовских "Карпат" Олег Очеретько официально стал женатым мужчиной — вместе с возлюбленной Екатериной он устроил роскошную свадьбу на берегу воды, которая уже успела взорвать сеть трогательными моментами и звездными гостями.
Полузащитник львовских "Карпат" Олег Очеретько официально сменил статус — футболист наконец женился на своей избраннице Екатерине. Торжество состоялось 27 мая под открытым небом, в сказочной атмосфере с живописным водным пейзажем, который придал церемонии особый шарм.
О событии стало известно благодаря Instagram-сторис невесты, которая поделилась с подписчиками самыми трогательными моментами важного дня. На кадрах — изысканно оформленная локация с роскошным декором, романтичные объятия молодожёнов, нежные поцелуи и их первый танец в новом статусе. Атмосфера любви, уюта и красоты не оставила равнодушными даже самых требовательных фанатов — публикации быстро разлетелись по сети и собрали сотни поздравлений и слов восхищения.
На свадьбе присутствовали и хорошо известные в украинском футбольном сообществе гости. Среди них — супруги Драмбаевы, вратарь Никита Трубаетский, а также экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнёв с женой. Такая звёздная компания добавила событию ещё большей медийности.
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Екатерина поразила утончённым образом: для церемонии она выбрала элегантное белое платье из тонкого кружева и фату. А Олег выглядел уверенно и счастливо в классическом костюме с белой рубашкой.
Напомним, что предложение руки и сердца Олег сделал ещё в сентябре 2024 года. Тогда Екатерина трогательно поделилась моментами помолвки в соцсетях. В последние месяцы её лента пестрила архивными кадрами с того особенного дня, что намекало на активную подготовку к свадьбе.
Свадьба Очеретьков стала настоящим взрывом эмоций в футбольной (и не только) среде, ведь объединила в себе красоту, стиль и искренние чувства, которые ощущались в каждом взгляде и каждом жесте.
Фото из открытых источников / Instagram
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