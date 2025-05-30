Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты

Футболист львовских "Карпат" Олег Очеретько официально стал женатым мужчиной — вместе с возлюбленной Екатериной он устроил роскошную свадьбу на берегу воды, которая уже успела взорвать сеть трогательными моментами и звездными гостями.

Полузащитник львовских "Карпат" Олег Очеретько официально сменил статус — футболист наконец женился на своей избраннице Екатерине. Торжество состоялось 27 мая под открытым небом, в сказочной атмосфере с живописным водным пейзажем, который придал церемонии особый шарм.

О событии стало известно благодаря Instagram-сторис невесты, которая поделилась с подписчиками самыми трогательными моментами важного дня. На кадрах — изысканно оформленная локация с роскошным декором, романтичные объятия молодожёнов, нежные поцелуи и их первый танец в новом статусе. Атмосфера любви, уюта и красоты не оставила равнодушными даже самых требовательных фанатов — публикации быстро разлетелись по сети и собрали сотни поздравлений и слов восхищения. На свадьбе присутствовали и хорошо известные в украинском футбольном сообществе гости. Среди них — супруги Драмбаевы, вратарь Никита Трубаетский, а также экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнёв с женой. Такая звёздная компания добавила событию ещё большей медийности. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Екатерина поразила утончённым образом: для церемонии она выбрала элегантное белое платье из тонкого кружева и фату. А Олег выглядел уверенно и счастливо в классическом костюме с белой рубашкой. Напомним, что предложение руки и сердца Олег сделал ещё в сентябре 2024 года. Тогда Екатерина трогательно поделилась моментами помолвки в соцсетях. В последние месяцы её лента пестрила архивными кадрами с того особенного дня, что намекало на активную подготовку к свадьбе. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Свадьба Очеретьков стала настоящим взрывом эмоций в футбольной (и не только) среде, ведь объединила в себе красоту, стиль и искренние чувства, которые ощущались в каждом взгляде и каждом жесте.

Фото из открытых источников / Instagram