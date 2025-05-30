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Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии

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Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Семья легендарного футболиста Андрея Шевченко отпраздновала важное событие — его 18-летний сын Кристиан окончил престижную международную школу в Англии. На выпускной собралась вся семья, а отец не скрывал гордости за сына, который не только успешно учится, но и продолжает футбольную династию.

В семье легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко — радостное событие: его 18-летний сын Кристиан окончил обучение в престижной частной школе ACS International School в Великобритании.

Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии - изображение 1

По случаю выпуска родители — Андрей Шевченко и его супруга Кристен Пазик — лично пришли поздравить сына и разделить с ним этот важный момент. На церемонии также присутствовал старший сын пары — 20-летний Джордан, который поддержал младшего брата:

Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии - изображение 2

"Так гордимся нашим Кристианом. Поздравляем с выпуском", — написал Андрей Шевченко в Instagram.

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На одном из снимков видно, как Кристиан вместе с одноклассниками традиционно подбрасывает в воздух выпускную шапочку — символ завершения учебного этапа.

Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии - изображение 3

К слову, Кристиан — единственный из четырёх сыновей Шевченко, кто пошёл по стопам отца и выбрал профессиональный футбол. Юноша уже показывает высокий уровень игры и выступает за молодёжную сборную Украины. Ради этого Кристиан сознательно получил украинское гражданство, чтобы представлять страну на международной арене.

Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии - изображение 4

Напомним, у Андрея Шевченко и Кристен Пазик четверо сыновей: Джордан (20 лет), Кристиан (18), Александр (12) и Райдер (11). Несмотря на то что семья живёт за границей, супруги поддерживают тесную связь с Украиной, а сам Шевченко активно участвует в спортивной и общественной жизни страны.

Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии - изображение 5
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Выпуск Кристиана стал ещё одним поводом для гордости и примером того, как украинцы добиваются успехов по всему миру.

Фото из открытых источников / Instagram

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