Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной

Футболист "Наполи" Скотт Мактоминей потерял 2,72 млн евро, инвестировав в компанию, которой управляли его девушка и её отец. После банкротства фирмы и проигрыша в суде он сможет вернуть лишь около 77 тысяч евро.

Футболист сборной Шотландии и итальянского клуба "Наполи" Скотт Мактоминей понёс серьёзные финансовые убытки из-за неудачной инвестиции в бизнес, которым руководили его девушка Кэмерон Реддинг и её отец. Спортсмен вложил в проект значительную сумму — 2,72 миллиона евро. Однако компания быстро обанкротилась, и Мактоминей фактически потерял все свои деньги.

Пытаясь возместить потери, футболист обратился в суд. Однако правосудие оказалось не на его стороне — иск был отклонён, а шансы вернуть полную сумму признаны минимальными. В итоге Мактоминей получит лишь около 4% от вложенной суммы, что составляет примерно 77 тысяч евро. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Кэмерон Реддинг, которая была не только возлюбленной спортсмена, но и одной из руководителей провального проекта, уже осуждена. Вместе с отцом ей предъявлены официальные обвинения в мошенничестве, и она обязана выплатить сотни тысяч евро. Расследование выявило многочисленные финансовые нарушения и подозрительные операции в деятельности компании. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Этот инцидент подчёркивает важность тщательной проверки инвестиционных проектов, даже если они предлагаются близкими людьми. В то же время дело Мактоминея стало предупреждением для других спортсменов и публичных лиц о рисках, связанных с доверием и финансовыми операциями в близком кругу.

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