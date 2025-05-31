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Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной

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Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Футболист "Наполи" Скотт Мактоминей потерял 2,72 млн евро, инвестировав в компанию, которой управляли его девушка и её отец. После банкротства фирмы и проигрыша в суде он сможет вернуть лишь около 77 тысяч евро.

Футболист сборной Шотландии и итальянского клуба "Наполи" Скотт Мактоминей понёс серьёзные финансовые убытки из-за неудачной инвестиции в бизнес, которым руководили его девушка Кэмерон Реддинг и её отец. Спортсмен вложил в проект значительную сумму — 2,72 миллиона евро. Однако компания быстро обанкротилась, и Мактоминей фактически потерял все свои деньги.

Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной - изображение 1

Пытаясь возместить потери, футболист обратился в суд. Однако правосудие оказалось не на его стороне — иск был отклонён, а шансы вернуть полную сумму признаны минимальными. В итоге Мактоминей получит лишь около 4% от вложенной суммы, что составляет примерно 77 тысяч евро.

Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной - изображение 2

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Кэмерон Реддинг, которая была не только возлюбленной спортсмена, но и одной из руководителей провального проекта, уже осуждена. Вместе с отцом ей предъявлены официальные обвинения в мошенничестве, и она обязана выплатить сотни тысяч евро. Расследование выявило многочисленные финансовые нарушения и подозрительные операции в деятельности компании.

Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной - изображение 3
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Этот инцидент подчёркивает важность тщательной проверки инвестиционных проектов, даже если они предлагаются близкими людьми. В то же время дело Мактоминея стало предупреждением для других спортсменов и публичных лиц о рисках, связанных с доверием и финансовыми операциями в близком кругу.

Фото из открытых источников / Instagram

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Комментарии
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Romedon
31.05.2025 в 20:02
Дороговато секас обійшовся)
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Комментарии 2
Romedon
31.05.2025 в 20:02
Дороговато секас обійшовся)
Ответить
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
31.05.2025 в 18:37
"Найобка - друг чекіста". (с)
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