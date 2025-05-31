Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента

После фееричного сезона в Испании Георгий Цитаишвили покорил не только футбольное поле, но и сердца болельщиков — трогательными кадрами с семьёй вингер "Гранады" завершил самый успешный год в своей карьере и задумался о будущем.

24-летний вингер Георгий Цитаишвили имеет все основания завершить сезон с улыбкой. После яркого года в составе испанской "Гранады" — клуба второго дивизиона, который до последнего тура боролся за выход в плей-офф, — он наслаждается заслуженным отдыхом. С 7 забитыми мячами и тремя результативными передачами Георгий провёл лучший сезон в своей профессиональной карьере.

Его стабильность, техника и решительность сделали его одним из ключевых игроков "Гранады". Испанская пресса не скрывает восхищения — Цитаишвили называют незаменимым на фланге и настоящим лидером атак. И пусть команда не вышла в плей-офф, сам игрок покинул поле не с разочарованием, а с гордостью.

После финального свистка он вышел на газон в сопровождении самых родных — жены Софии и маленькой дочери. Семья позировала фотографам в клубной атрибутике, оставив на память серию тёплых, трогательных снимков.

Именно эти кадры растрогали болельщиков в соцсетях — десятки комментариев с пожеланиями счастья, поддержки и благодарности появились уже через несколько часов после публикации.

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София — дочь известного футбольного агента Эдуарда Мурзы. Пара давно обосновалась в Испании: у них есть собственная недвижимость, а именно здесь родилась их дочь. Георгий признаётся, что чувствует себя комфортно в испанской среде и ценит атмосферу вокруг футбола. Неудивительно, что возвращаться в Киев он пока не спешит, несмотря на действующий контракт с "Динамо".

Его будущее остаётся открытым. В клубе из Вальдебебас понимают ценность игрока, однако окончательное решение будет зависеть от переговоров между агентами и киевским клубом. Сам Георгий пока не раскрывает своих планов, предпочитая провести паузу в кругу семьи.

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Для него этот сезон стал прорывом не только на поле, но и в жизни. Болельщики надеются, что это лишь начало большой европейской истории талантливого вингера.

Фото из открытых источников / Instagram