Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
Красавица
фото з відкритих джерел
В кругу близких, под тёплым испанским солнцем и в атмосфере безупречного стиля — именно так Кристина Яремчук, жена украинского футболиста Романа Яремчука, отпраздновала свой 31-й день рождения в теплой Марбелье.
Кристина Яремчук — супруга нападающего сборной Украины и игрока греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Романа Яремчука — недавно отметила своё 31-летие. Праздничное событие прошло в одном из самых роскошных курортов Испании — Марбелье, которая славится тёплым климатом, элегантными локациями и прекрасными видами.
Именинница организовала стильную вечеринку под открытым небом, собрав самых близких людей в уютной и изысканной атмосфере. Для особого дня Кристина выбрала нежное розовое платье, которое идеально сочеталось с общим оформлением праздника. Центром уваги стал праздничный торт — настоящий шедевр кондитерского искусства в форме подарочной коробки с бантом и украшениями в тон наряду Кристины.
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Локация была украшена шарами, цветами и большими светящимися цифрами "31", символизирующими новый этап в жизни. Атмосферу дополняли тёплые эмоции, улыбки и искренние поздравления:
"В 31 я наконец перестала считать, чего у меня нет, и начала ценить то, что у меня есть", – написала Кристина в Instagram.
После публикации ярких кадров в Instagram Кристина получила сотни поздравлений, лайков и добрых слов от подписчиков и друзей. Пользователи восхищались её утончённым вкусом, чувством стиля и способностью превращать любое событие в сказку.
Фото из открытых источников / Instagram
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