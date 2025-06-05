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Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле

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Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Пеп Гвардиола собрал футбольных звёзд на благотворительном гольф-турнире Legends Trophy, где среди участников были Андрей Шевченко, Мишель Платини и Джанфранко Дзола. Несмотря на неудачный сезон с "Манчестер Сити", тренер не теряет оптимизма и готовится к новым вызовам — впереди клубный чемпионат мира.

Пеп Гвардиола известен не только как один из самых титулованных тренеров современности, но и как страстный поклонник гольфа. Недавно он организовал очередной турнир Legends Trophy при поддержке своего благотворительного фонда Pep Guardiola Foundation. Все собранные средства традиционно направляются на образовательные и социальные программы для детей.

Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле - изображение 1

На турнир съехались настоящие легенды мирового футбола. В их числе — Андрей Шевченко, Мишель Платини и Джанфранко Дзола. Все они не только присутствовали на мероприятии, но и приняли активное участие в соревновании.

Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле - изображение 2

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Сам Гвардиола также вышел на поле с клюшкой — гольф для него давно стал способом расслабиться и восстановить силы. Он не раз признавался, что эта игра помогает ему перезагрузиться и найти вдохновение.

Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле - изображение 3

Однако даже атмосфера дружеского турнира не позволяет забыть о непростом минувшем сезоне. "Манчестер Сити" остался без трофеев, занял третье место в АПЛ, уступив "Арсеналу" и "Ливерпулю", и рано вылетел из Лиги чемпионов. Тем не менее, у клуба всё ещё есть шанс взять реванш — этим летом команда поборется за титул на клубном чемпионате мира, единственный трофей, которого не хватает в коллекции Гвардиолы с "Сити".

Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле - изображение 4

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А пока Пеп наслаждается коротким отдыхом в компании друзей и футбольных легенд, прежде чем снова окунуться в напряжённый ритм подготовки к новому сезону.

Фото из открытых источников / Instagram

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Андрей Шевченко Мишель Платини Джанфранко Дзола Пеп Гвардиола звёздная жизнь
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