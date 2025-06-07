Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ

Пока ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов, в центре громкого скандала оказалась Ванда Нара — бывшая жена Мауро Икарди и одна из самых обсуждаемых женщин в футбольном мире. На этот раз её связывают с новым героем парижского клуба — марокканским защитником Ашрафом Хакими.

Подозрения о возможном романе между 38-летней аргентинской бизнесвумен и защитником ПСЖ вспыхнули после того, как Ванда выложила Instagram-сторис с трибун "Альянц Арены", где проходил финал Лиги чемпионов. Её присутствие на таком событии сразу вызвало волну вопросов.

Однако настоящую информационную бомбу взорвала известная аргентинская журналистка Яни Латорре, которая утверждает: Нара не просто присутствовала на матче, а остановилась в отеле Infinity Hotel, где жила вся команда ПСЖ:

"Что ты делаешь в отеле ПСЖ? Что ты делаешь на финале ЛЧ, если до этого снималась на шоу MTV в Италии? Кто-то оплатил тебе перелёт, отель и билеты. Кто-то из клуба… Это Хакими. Он — самый завидный холостяк ПСЖ и хорошо знаком Ванде ещё со времён, когда команду тренировал Маурисио Почеттино", — заявила Латорре в своём блоге.

Официальных подтверждений отношений пока нет, но фанаты уже активно обсуждают возможный роман в соцсетях. Особенно подозрительным показался ролик, в котором Ванда поздравила ПСЖ с победой, сделав акцент именно на Ашрафе Хакими.

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Хотя Ванда уже вернулась в Милан, её активность говорит громче слов. Тем более, что в прессе уже не впервые появляются слухи о её романах с коллегами Икарди по команде. Напомним, ранее стало известно, что Нара имела тайного возлюбленного, который выступал с Мауро в одном клубе. Она даже якобы дарила ему дорогие подарки — за деньги самого Икарди.

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Тем временем отношения между Вандой и Мауро перешли из стадии измен и ревности в юридическую плоскость. Пара официально разводится, и настоящие баталии разгораются уже в залах суда. По последним данным, Икарди одержал первую победу — суд вынес промежуточное решение в его пользу, что открывает футболисту возможность либо забрать детей, либо отсудить у бывшей жены компенсацию в размере до 80 миллионов евро.

Фото из открытых источников / Instagram