  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle

В тренде

Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ

Новости

Главная интрига вечера

Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов, в центре громкого скандала оказалась Ванда Нара — бывшая жена Мауро Икарди и одна из самых обсуждаемых женщин в футбольном мире. На этот раз её связывают с новым героем парижского клуба — марокканским защитником Ашрафом Хакими.

Подозрения о возможном романе между 38-летней аргентинской бизнесвумен и защитником ПСЖ вспыхнули после того, как Ванда выложила Instagram-сторис с трибун "Альянц Арены", где проходил финал Лиги чемпионов. Её присутствие на таком событии сразу вызвало волну вопросов.

Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ - изображение 1

Однако настоящую информационную бомбу взорвала известная аргентинская журналистка Яни Латорре, которая утверждает: Нара не просто присутствовала на матче, а остановилась в отеле Infinity Hotel, где жила вся команда ПСЖ:

Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ - изображение 2

"Что ты делаешь в отеле ПСЖ? Что ты делаешь на финале ЛЧ, если до этого снималась на шоу MTV в Италии? Кто-то оплатил тебе перелёт, отель и билеты. Кто-то из клуба… Это Хакими. Он — самый завидный холостяк ПСЖ и хорошо знаком Ванде ещё со времён, когда команду тренировал Маурисио Почеттино", — заявила Латорре в своём блоге.

Официальных подтверждений отношений пока нет, но фанаты уже активно обсуждают возможный роман в соцсетях. Особенно подозрительным показался ролик, в котором Ванда поздравила ПСЖ с победой, сделав акцент именно на Ашрафе Хакими.

Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ - изображение 3

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Хотя Ванда уже вернулась в Милан, её активность говорит громче слов. Тем более, что в прессе уже не впервые появляются слухи о её романах с коллегами Икарди по команде. Напомним, ранее стало известно, что Нара имела тайного возлюбленного, который выступал с Мауро в одном клубе. Она даже якобы дарила ему дорогие подарки — за деньги самого Икарди.

Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ - изображение 4

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Тем временем отношения между Вандой и Мауро перешли из стадии измен и ревности в юридическую плоскость. Пара официально разводится, и настоящие баталии разгораются уже в залах суда. По последним данным, Икарди одержал первую победу — суд вынес промежуточное решение в его пользу, что открывает футболисту возможность либо забрать детей, либо отсудить у бывшей жены компенсацию в размере до 80 миллионов евро.

Фото из открытых источников / Instagram

По теме
yellow-arrow
Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле
yellow-arrow
Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
yellow-arrow
Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента
Мауро Икарди Ванда Нара звёздная жизнь
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости