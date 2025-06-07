Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул

Дэвид Бекхэм, легенда английского футбола, наконец станет сэром — его имя включено в список рыцарских наград по случаю дня рождения Короля. Почётное звание, о котором он мечтал всю жизнь, получит и его жена Виктория — она станет леди Бекхэм.

Дэвид Бекхэм, легендарный английский футболист, получит одну из высших наград Великобритании — рыцарский титул. Как сообщает британское издание The Sun, его имя появится в традиционном списке награждённых ко дню рождения Короля, который будет опубликован на следующей неделе. Таким образом, известный спортсмен станет "сэром Дэвидом Бекхэмом", а его жена — дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм — будет официально называться "леди Бекхэм".

Это признание стало кульминацией многолетнего пути Бекхэма к почётному статусу. Бывший капитан сборной Англии и звезда "Манчестер Юнайтед" сыграл 115 матчей за национальную команду, стал иконой мирового футбола и примером для подражания. Однако титул сэра он получает не только за спортивные достижения, но и за активную благотворительную деятельность.

После завершения футбольной карьеры в 2013 году Бекхэм посвятил себя общественно важным проектам. Он стал послом доброй воли ЮНИСЕФ, активно поддерживает молодёжные и экологические инициативы, участвует в социальных программах для детей и подростков. В 2023 году он провёл тренировку для юношеской футбольной команды детей с синдромом Дауна, привлекая внимание общества к вопросам инклюзии в спорте.

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Особенно важной стала его поддержка проектов, связанных с деятельностью нынешнего монарха — короля Чарльза III. Бекхэм — постоянный участник мероприятий Фонда Короля, а их совместное посещение выставки в Челси лишь укрепило дружеские отношения между ними.

Ещё в 2003 году он получил Орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II. Однако первая попытка получить рыцарский титул в 2011 году была заблокирована из-за его участия в спорной налоговой схеме. После урегулирования финансовых вопросов и значительного вклада в общественную сферу путь к награде вновь открылся.

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Официальное подтверждение о присвоении титула ожидается позже в июне. Для Бекхэма это не просто новый статус, а исполнение давней мечты. Как он не раз признавался в интервью, стать сэром — высшая честь для него. И теперь эта мечта стала реальностью.

Фото из открытых источников / Instagram