Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марсель Забитцер уже более семи лет состоит в отношениях с украинкой Катериной Кюне. Их пару называют одной из самых ярких в футбольном мире — сочетание спортивной звезды и успешной модели привлекает внимание прессы и болельщиков.

Катерина родом из Херсона, однако ещё в юности переехала в Германию. Там она добилась значительных успехов в модельном бизнесе. Вершиной её медийной карьеры стало участие в немецкой версии популярного шоу "Холостяк", где Кюне одержала победу. Её узнают благодаря яркой внешности, харизме и активной гражданской позиции.

После начала полномасштабной войны в Украине Катерина не осталась в стороне. Она публично выражает поддержку своей родине, в том числе через социальные сети. В её Instagram закреплён пост с надписью "Stand with Ukraine", а также другие материалы в поддержку украинцев. Таким образом она использует платформу Instagram, чтобы говорить о важном и напоминать европейской аудитории о войне.

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Марсель Забитцер — один из ведущих игроков сборной Австрии и полузащитник дортмундской "Боруссии". В 2024 году он помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы. Ранее он выступал за топ-клубы, в том числе мюнхенскую "Баварию" и английский "Манчестер Юнайтед".

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Несмотря на плотный график обоих, пара сохраняет отношения уже много лет и демонстрирует гармонию как в повседневной жизни, так и в публичном пространстве. Катерина часто появляется на трибунах во время матчей Забитцера, а также делится моментами их жизни в соцсетях.

Фото из открытых источников / Instagram