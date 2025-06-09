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Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов

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Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Гламур, эмоции, материнство и миллионы зрителей — всё это о шоу "I Am Georgina", которое на протяжении трёх сезонов открывало миру личную жизнь Джорджины Родригес — модели, предпринимательницы и возлюбленной футбольной легенды Криштиану Роналду. Однако, как стало известно из её недавнего интервью для Vogue Arabia, история подошла к концу: четвёртого сезона не будет.

Это официальная точка в одном из самых успешных реалити-проектов Netflix последних лет. Шоу, транслировавшееся в 190 странах, вошло в топ-10 самых популярных в 46 из них. За три сезона Родригес заработала более 22 миллионов фунтов стерлингов, а её популярность взлетела до новых высот — от лица модных кампаний до участия в главных светских событиях планеты.

Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов - изображение 1

Но "I Am Georgina" — это не только роскошные платья haute couture, яхты, частные самолёты и красные дорожки. Это ещё и искренние кадры её повседневной жизни: воспитание детей, переживание утрат, бытовые заботы и настоящие эмоции. Именно эта откровенность позволила миллионам зрителей увидеть за глянцевой картинкой реальную женщину — сильную, уязвимую и настоящую.

Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов - изображение 2

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Несмотря на ошеломительный успех и внушительные гонорары, 31-летняя звезда решила сделать паузу. По её словам, проект стал самым сложным, но и самым значимым в карьере:

Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов - изображение 3

"Это было путешествие к себе. Я открылась публике полностью — без фильтров. Но пришло время идти дальше", — призналась Джорджина.

Что дальше? Родригес пока не раскрывает своих планов, но источники из её окружения намекают на новые бизнес-инициативы, благотворительные проекты и, возможно, другой формат общения с публикой — не через шоу, а через творчество.

Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов - изображение 4

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Одно можно сказать точно: занавес опущен, но имя Джорджины Родригес уже давно стало брендом. И, похоже, она только начинает писать новую главу своей истории.

Фото из открытых источников / Instagram

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