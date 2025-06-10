Ярмоленко и Степаненко преодолели 75 км на велосипедах
Активно проводят время на отдыхе
фото з відкритих джерел
Игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко решили провести летний отпуск не только с пользой, но и с драйвом. Футболисты выбрали активный отдых в солнечной Испании — в окрестностях Малаги, где испытали себя в велоспорте.
Об этом спортсмены сообщили в своих социальных сетях, поделившись фотографиями маршрута и впечатлениями от поездки. За один день друзья проехали 75 километров на велосипедах, выбрав для этого сложный и одновременно живописный маршрут по горной и лесистой местности.
Рельеф, многочисленные подъёмы и спуски сделали эту поездку настоящим спортивным вызовом, который, судя по всему, они преодолели с удовольствием.
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Андрей Ярмоленко сейчас наслаждается заслуженным отдыхом после успешного сезона с киевским "Динамо", с которым он завоевал золото УПЛ. А его давний товарищ Тарас Степаненко в настоящее время выступает за турецкий "Эюпспор", к которому присоединился зимой, покинув донецкий "Шахтёр" после многих лет в клубе.
Оба игрока — настоящие легенды украинского футбола, входящие в число самых опытных футболистов в истории национальной сборной. Их многолетнее партнёрство на поле переросло в настоящую дружбу, которая, как видно, продолжается и за пределами футбольной жизни.
Велопрогулка в Испании — ещё одно доказательство того, что профессиональные спортсмены остаются в форме даже во время отпуска, выбирая не пассивный отдых, а активный и здоровый образ жизни.
Фото из открытых источников / Instagram
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