Неймар тайно женился — появились неожиданные подробности

Неймар больше не холостяк — его возлюбленная Бруна Бьянкарди сообщила, что пара официально поженилась. Эта новость стала неожиданностью для поклонников, ведь ранее звёздная пара скрывала факт свадьбы, а сам футболист отрицал планы на брак.

Футболист Неймар и его возлюбленная Бруна Бьянкарди сделали важный шаг в отношениях — пара официально оформила брак. Об этом Бруна неожиданно сообщила на своей странице в Instagram, поделившись с подписчиками новостью, которую ранее тщательно скрывали. До этого не было ни слухов, ни официальных заявлений о свадьбе — напротив, Неймар неоднократно опровергал планы на брак.