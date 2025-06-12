Неймар тайно женился — появились неожиданные подробности
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фото з відкритих джерел
Неймар больше не холостяк — его возлюбленная Бруна Бьянкарди сообщила, что пара официально поженилась. Эта новость стала неожиданностью для поклонников, ведь ранее звёздная пара скрывала факт свадьбы, а сам футболист отрицал планы на брак.
Футболист Неймар и его возлюбленная Бруна Бьянкарди сделали важный шаг в отношениях — пара официально оформила брак. Об этом Бруна неожиданно сообщила на своей странице в Instagram, поделившись с подписчиками новостью, которую ранее тщательно скрывали. До этого не было ни слухов, ни официальных заявлений о свадьбе — напротив, Неймар неоднократно опровергал планы на брак.
Отношения между футбольной звездой и бразильской инфлюенсеркой продолжаются с 2022 года. В октябре 2023-го у пары родилась дочь по имени Мави, а уже в декабре 2024-го они сообщили, что ждут второго ребёнка.
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Для Неймара это не первый опыт отцовства — у него уже есть двое детей от предыдущих отношений. Несмотря на напряжённый график, футболист старается принимать активное участие в жизни всех своих детей.
Подробности свадебной церемонии влюблённые пока не раскрывают. Вероятно, они решили сохранить этот момент только для самого близкого круга, подальше от внимания прессы и публики. Тем временем поклонники пары искренне поздравляют новоиспечённых супругов и желают им счастья на новом жизненном этапе.
Фото из открытых источников / Instagram
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