Заря - Гент онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - Гент 21.09.2023, Лига конференций

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 21.09.2023

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Хейн ван Хаещебрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Ненад Лалатович



Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Металлист 1925 - 15.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: Гент (Гент)

Год основания Гент (Гент): 1864

Страна: Бельгия

Тренер: Хейн Ванхазебрук



Прошедший поединок команды Гент был сыгран против Ауд-Хеверле Левен - 17.09.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2023/2024 и закончился ничьей.

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