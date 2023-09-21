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Заря - Гент онлайн трансляция матча

Лига конференций - 21 сентября 2023, 22:00 - Славутич-Арена . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Даниеле Киффи
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
1 - 1
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78'
Гент
Гент
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Ход матча
57' Жульен де Сарт 62' Фадига, Ноа Вышел: Fofana, Malick 62' Пиетер Геркенс Вышел: Хьюльсагер, Эндрю 62' Жульен де Сарт Вышел: Gandelman, Omri 67' Кейперс, Уго
Кто победит?
91 Пользователей сделало свой выбор
Заря
34%
Ничья
33%
Гент
33%
П1: 7.80 Х: 2.99 П2: 1.63
Интересные факты
  • КАА Гент имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • КАА Гент не проигрывает в последних 5 играх.
  • КАА Гент забивал хотя бы раз в последних 33 матчах.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 37% матчей, КАА Гент выигрывает в 39% матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 37% случаев, КАА Гент выигрывает в 39%.
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда КАА Гент лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда КАА Гент проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • КАА Гент's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Заря Луганск забивает 1.71 гола, играя дома, а КАА Гент забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Заря П
Лига Европы 2023/2024
31.08.2023 - 20:00 Заря 2 - 1 Завершен Славия В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Европы 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Славия 2 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
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Последние матчи - Гент
Чемпионат Бельгии 2023/2024
17.09.2023 - 19:30 Ауд-Хеверле Левен 1 - 1 Завершен Гент Н
Чемпионат Бельгии 2023/2024
03.09.2023 - 14:30 Гент 2 - 1 Завершен Брюгге В
Лига конференций 23-25
31.08.2023 - 20:00 АПОЭЛ 1 - 2 Завершен Гент В
Лига конференций 2023/2024
24.08.2023 - 21:00 Гент 2 - 0 Завершен АПОЭЛ В
Чемпионат Бельгии 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Гент 2 - 2 Завершен Сент-Трюйден Н
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Главные события
67'
Кейперс, Уго ГООЛ!
62'
Фадига, Ноа
Вышел: Fofana, Malick
62'
Пиетер Геркенс
Вышел: Хьюльсагер, Эндрю
62'
Жульен де Сарт
Вышел: Gandelman, Omri
57'
Жульен де Сарт
Кто победит?
91 Пользователей сделало свой выбор
Заря
34%
Ничья
33%
Гент
33%
П1: 7.80 Х: 2.99 П2: 1.63
Составы команд
30
Turbaievskyi, Mykyta
74
Снурницин, Игорь
55
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
3
Bol, Anton
70
Кырюханцев, Игор
47
Роман Вантух
5
Yatsyk, Oleksandr
7
Денис Антюх
10
Nahnoinyi, Denys
9
Мышньов, Дмитрий
39
Гуэрреро, Эдуардо
33
Дави Роэф
22
Фадига, Ноа
5
Kandouss, Ismael
4
Watanabe, Tsuyoshi
23
Джордан Торунарига
8
Пиетер Геркенс
13
Жульен де Сарт
24
Свен Кумс
3
Brown, Archibald Norman
11
Кейперс, Уго
10
Tissoudali, Tarik
Стартовый состав
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 3
    Bol, Anton
    Защитник
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 11
    Кейперс, Уго
    Нападающий
    67
  • 10
    Tissoudali, Tarik
    Нападающий
  • 8
    Пиетер Геркенс
    Полузащитник
    62
  • 13
    Жульен де Сарт
    Полузащитник
    62 57
  • 24
    Свен Кумс
    Полузащитник
  • 3
    Brown, Archibald Norman
    Защитник
  • 22
    Фадига, Ноа
    Защитник
    62
  • 5
    Kandouss, Ismael
    Защитник
  • 4
    Watanabe, Tsuyoshi
    Защитник
  • 23
    Джордан Торунарига
    Защитник
  • 33
    Дави Роэф
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Хейн ван Хаещебрук
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
8
Штрафные
6
2
Фолы
8
1
Удары мимо
3
2
Блокировано ударов
1
3
Угловые
5
4
Офсайды
3
Удары в створ
3
2
Сейвы
2
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча Заря - Гент
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Трансляция
74'
Смелее в атаке играют украинцы во второй половине встречи. Главное сейчас внимательно сыграть на своей половине поля.
71'
Гоооол!!!
ГООЛЛЛЛЛЛЛ!!! Вот это то что надо!!!! После прострела Кирюханцева в угол пробил Герреро – 1:1. Защита гостей провалилась.
70'
Опасный момент
Антюх пробивал из-за пределов штрафной, но голкипер перевел мяч на угловой. Интереснее после перерыва играют в нападении украинцы.
67'
Гоооол!!!
Не забиваешь ты – забивают тебе. После прострела с фланга по центру пробил Кейперс, но Турбаевский парировать этот удар не смог – 0:1.
65'
Опасный момент
Момент всего матча потерял Герреро. Нападающий "Зари" на скорости ворвался в штрафную, но попасть в створ ворот не смог. Вот она контратака украинцев.
63'
Замена
Двойная замена у гостей. На поле выходят Гальденман и 18-летний Хюльсагер.
60'
Главное, чтобы нашим ребятам хватило сил на последние полчаса. Пока очень неплохо играют в защите украинцы.
58'
Добавили в командной скорости гости после перерыва. Непросто сейчас обороняться подопечным Кривенцова.
55'
Опасный момент
Повезло сейчас украинской команде. После углового не попал в пустые ворота Кейперс.
53'
У соперников пока по одному удару в створ ворот. В составе украинской команды прямо в руки голкипера пробил Нагнойный.
51'
Характер игры у нас не меняется. Бельгийцы держат мяч, но пройти защиту луганской команды не могут.
49'
Повреждение получил Александр Яцык. Надеемся, что 20-летний защитник сможет продолжить игру.
46'
Тренеры в перерыве решили не проводить замен.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине встречи гости больше контролировали мяч, но кроме удара Брауна из-за пределов штрафной вспомнить нечего. Украинцы неплохо оборонялись, но к сожалению, в атаке ничего не создали. Нулевая ничья – закономерный результат.
Свисток
Первый тайм завершился - 0:0!
41'
Соперники доигрывают первую половину встречи. Рисковать никто не собирается.
37'
Много борьбы, но игра почти без ворот. Мало атак доходит до ударов по воротам.
34'
Опасный момент
Вот он первый удар в створ ворот. Браун из-за пределов штрафной пробивал, но Турбаевский в прыжке перевел мяч на угловой.
32'
За полчаса команды на двоих не смогли ни разу пробить в створ ворот. Такой футбол устраивает украинцев.
29'
Гости больше контролируют мяч, но моментов у них пока нет. Защитники "Зари" справляются со своими соперниками.
26'
Офсайд
Герреро выходил один на один, но сначала его удар парировал голкипер, а затем еще зафиксировали положение вне игры.
24'
Инфо
Процент владения мячом – 56% на 44 в пользу бельгийцев. Украинцы пока без ударов, а у гостей - два удара в направлении ворот.
21'
Подопечные Кривенцова высоко не прессингуют бельгийцев, пытаются встречать соперника уже в центре поля.
18'
Игроки группы атаки "Зари" пока без мяча. Украинцы фокусируются на организованной игре в защите.
15'
Больше контролируют мяч гости, но пока работы у Турбаевского не было. Украинцы пока держатся, но с каждой минутой преимущество бельгийцев растет.
12'
Антюх отдавал в штрафную на Герреро, но слишком неточно. Неплохо на скорости приблизился к чужим воротам хавбек "Зари".
10'
После прострела с фланга пробивал Браун, но мимо дальнего угла. Повезло в этом эпизоде украинцам, которые опрометчиво сыграли у собственных ворот.
8'
Тисудали из пределов штрафной пытался пробить, но в последний момент нападающему гостей помешал Антон Боль.
6'
Сложно кому-нибудь отдать инициативу. В заключительной трети поля мяч у футболистов не держится. Пока без ударов по воротам.
3'
Гости прогнозированно с первых минут взять мяч под свой контроль. Украинцам важно, прежде всего, качественно сыграть в защите.
Свисток
Матч начался! Болеем за украинцев!
Инфо
Матч начнется в 22:00, судить игру будет итальянец Даниэле Чиффи
Инфо
Запасные Гента: Нарди, де Схревел, Гандельман, Лага, Юльсагер, Самуаз, Фофана, Агбор, Игбокве
Инфо
Стартовый состав Гента: Руф, Торунарига, Браун, Ватанабэ, Кандусс, Фадига, Кумс, де Сарт, Геркенс, Тиссудали, Кейперс
Инфо
Запасные Зари: Сапутин, Жилкин, Алефиренко, Дрышлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Венделл, Данченко
Инфо
Стартовый состав Зари: Турбаевский, Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурницын, Яцык, Антюх, Вантух, Мишнев, Нагнойный, Герреро
Добрый вечер всем! Заря стартует в группе Лиги конференций матчем против Гента!
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Анонс матча Заря - Гент 21.09.2023, Лига конференций

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 21.09.2023
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Хейн ван Хаещебрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Гент можно посмотреть 21.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Заря - Гент, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Металлист 1925 - 15.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Прошедший поединок команды Гент был сыгран против Ауд-Хеверле Левен - 17.09.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2023/2024 и закончился ничьей.

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