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Рух - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 26 сентября 2023, 15:00 - Skif Stadium
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
Обновить
122'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Рух
53%
Ничья
13%
ФК Александрия
34%
П1: 2.42 Х: 2.51 П2: 3.36
Личные встречи
Рух
1
Побед
5
Игр
0
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
28.11.2022 - 13:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 17:00 Скала 1911 0 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Колос Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
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Новости команд
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Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Рух
53%
Ничья
13%
ФК Александрия
34%
П1: 2.42 Х: 2.51 П2: 3.36
Трансляция
83'
А когда мы увидим атаки Александрии во втором тайме?
81'
Самому себе в ногу пробил Квасница при попытке завершить прострел с правого фланга на ближнюю стойку от Альваренги.
79'
Опасный момент
Плюман сделал прострел с правого фланга, который Мартынюк зацепил ногой в ближний угол, но Ермакову хватило реакции.
77'
В руки Ермакова полетела подача от Федора с левого фланга во вратарскую.
74'
Замена
Мысика поменяли на Федора.
73'
Разогнали Климчука к левому флангу атаки, после чего он подал на дальнюю сторону поля на Альваренгу, а тот не удержал мяч в ногах.
69'
Желтая карточка
Мисик фолом на чужой половине дал по ногам Мартынюку в подкате.
67'
Замена
Андрейчука поменяли на Ковальца.
66'
Замена
Вместо Шостака будет играть Кулаковский.
64'
Перестали команды демонстрировать скорости в последние минуты.
62'
Фол Андрейчука против Слюбыка на левом фланге атаки.
60'
Опасный момент
Климчук с хитрого быстрого розыгрыша штрафного на правом фланге не попал в ближний угол.
58'
Замена
Теслюка заменил Климчук.
57'
Замена
Вместо Приютов будет играть Пастух.
56'
Опасный момент
Подача углового с правого фланга на дальней стороне штрафной завершилась ударом слета от Ляха, но Ермаков справился.
54'
Заработанным угловым ограничился Мысык на правом фланге атаки после того, как жонглировал мячом над головой у соперника.
52'
Квасница не удержал мяч в ногах во время продвижения к правому флангу атаки.
50'
Ермаков забрал мяч из-под ног Теслюка на правом фланге собственной штрафной, когда тот пробросил его себе на ход.
48'
Прострел от Квасницы с правого фланга штрафной на ближнем выходе из ворот перехватил Ермаков.
46'
Опасный момент
Сложный удар Мысыка со входа в левый фланг штрафной Ермаков перевел мимо дальней штанги.
Свисток
Начался второй тайм!
Хороший футбол от обеих команд в первой половине, голевые моменты присутствуют. Александрии значительно полегчало, по сравнению с игрой против Черноморца, поэтому хоть в футбол может поиграть вменяемо. Рух выглядит немного разобранным, но пытается играть на атаку, как и всегда.
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Шулянского возле центральной линии на правом фланге атаки остановил фолом Притула.
45'
Инфо
Арбитр разрешил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
45'
Офсайд
Сигеев от центрального круга загрузил в офсайд на Андрейчука в чужую штрафную.
42'
Андрейчук никак не мог успеть на дальний пас к правому флангу штрафной.
40'
Ожидаем ухудшения погодных условий в Винниках.
38'
Опасный момент
Штанга! Передачу на ход к левому флангу штрафной от Шулянского Андрейчук с острого угла завершил ударом низом в дальнюю штангу.
37'
Опасный момент
Передачу с левого фланга от Мартынюка Смирный завершал во вратарской в два касания, но пробил прямо в Ледвия.
36'
Калитвинцева искал на левом фланге атаки Шулянский перед чужой штрафной, но направил мяч в аут.
35'
Кстати, давно не видели Александрии в атаке.
33'
Альваренга издали с правого фланга пробил мимо противоположной стойки.
30'
Офсайд Мысыка до сих пор не отпускает режиссеров трансляции.
28'
Мысык небрежным пасом на левый фланг атаки направил мяч в аут.
26'
Сапуга перед штрафной пробивал в касание с передачи с правого фланга, но просто погладил мяч в сторону вратаря.
24'
Офсайд
Заброс на левый фланг атаки на ход Мысыку завершился просто сумасшедшим ударом издали под перекладину, но офсайд все испортил.
21'
Опасный момент
Квасница сыграл до правого фланга штрафной на ход Теслюку, а тот с острого угла пробил мимо дальней штанги.
19'
Замена
Неожиданная замена Билошевского с травмой колена на Кравченко.
17'
Теслюк упал на левом фланге штрафной в борьбе против Савченко, но без фола.
16'
Александрия точно выглядит более свежей, чем против Черноморца.
14'
Шулянский на левом фланге пробросил мяч между ног Альварензи на завершение диагонали, после чего прострелил на ближнюю, но там перехватили защитники.
12'
Шулянский из борьбы перед чужой штрафной с травмой упал на газон.
10'
Контроль мяча от Руха на собственной половине.
8'
Шулянского захватил в офсайде пас до входа в левый фланг штрафной.
6'
Ледвий перевел мяч на правый фланг обороны, но Альваренга пропустил его под ногой.
5'
Холод в центральном круге толкнул в спину Андрейчука.
3'
Шулянский пробил значительно выше ворот издали на левом фланге.
2'
Подачу Плюмана с правого фланга со штрафного на ближний угол вратарской на дальнюю перевел Дидык, но Слюбик и мне успевал.
1'
Наблюдаем за атаками Руха с первых минут.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Начало матча перенесено на 15:30.
Инфо
Отбой тревоги.
Опасный момент
Воздушная тревога!
Инфо
Александрия в чемпионате идет одиннадцатой с 2 победами, 2 ничьими и 4 поражениями - 8 очков.
Инфо
Рух в чемпионате идет шестым с 3 победами, 3 ничьими и одним поражением - 12 очков.
Инфо
Александрия начинает вой путь турниром.
Инфо
Рух до этого обыграл Скалу 1911 (2:0).
Запасные: Долгий, Кравченко, Эрнандес, Ващенко, Кулаковский, Безерра, Джевани, Микитишин, Ковалец.
Александрия: Ермаков - Скорко, Савченко, Белошевский, Мартынюк - Шостак, Смирный, Сигеев - Калитвинцев, Андрейчук, Шулянский.
Запасные: Панькив, Роман, Довгий, Пастух, Пидгурский, Таллес, Федор, Климчук, Рунич.
Рух: Ледвий - Альваренга, Слюбык, Холод, Лях - Плюман, Сапуга, Притула - Квасница, Теслюк, Мисик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Панчишин (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Украины. На поле стадиона им. Б. Маркевича (Винники, Украина) сыграют львовский Рух и Александрия.
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Комментарии(2)
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avatar
vismut (Запорожье)
26.09.2023 в 17:11
Это же не СКИФ!!! А шо?
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.09.2023 в 14:41
Рух выиграет --Ротань иди во 2 лигу в Локо -Киев там уволили тренера и показывай свой атакующий футбол --выводи команду в 1лигу и в УПЛ --как сделал это Кучеров
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Анонс матча Рух - ФК Александрия 26.09.2023, Кубок Украины

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч пройдет на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 26.09.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 04.06.2023 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Александрия можно посмотреть 26.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Шахтер - 23.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Черноморец - 22.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча Рух - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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