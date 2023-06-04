Рух - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч пройдет на стадионе Skif Stadium.
Дата проведения матча: 26.09.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 04.06.2023 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Шахтер - 23.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Черноморец - 22.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
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