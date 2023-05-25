Мальорка - Валенсия онлайн трансляция матча

Анонс матча Мальорка - "Валенсия" 07.10.2023, Чемпионат Испании

Матч между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч начнется на стадионе Estadi de Son Moix.

Дата проведения матча: 07.10.2023

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Валенсия" (Валенсия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Мальорка, тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение Мальорка и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 25.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Агуирре, Хавьер и Рубен Бараха разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мальорка - "Валенсия" можно посмотреть 07.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Мальорка - "Валенсия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Страна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Предыдущий поединок команды Мальорка был сыгран против Райо Вальекано - 30.09.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)

Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919

Страна: Испания

Тренер: Воро



Прошедший поединок команды "Валенсия" был сыгран против Бетис - 01.10.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Бетис.

Следите за результатами матча Мальорка - "Валенсия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.