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Мальорка - Валенсия онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 07 октября 2023, 19:30 - Estadi de Son Moix . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Францисоко Хернандез Маэсо
Рейтинг матча:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 - 1
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78'
Валенсия
Валенсия
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Ход матча
5' Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес 16' Гонзалез, Джованни 36' Alanko Samu 45' Lopez Noguerol, Diego
58' Роман Яремчук Вышел: Перес, Фран 61' Абдон Вышел: Кайл Ларин 69' Перес, Фран 70' Санчес, Антониу Вышел: Ndiaye, Amath 70' Антонио Латорре Вышел: Коста Хауме 72' Ozkacar, Cenk Вышел: Димитри Фулкье 72' Lopez Noguerol, Diego Вышел: Гильямон, Хуго 74' Alanko Samu Вышел: Маскарелл, Омар 74' Серхи Дардер Вышел: Мануэль Морланес
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
35%
Ничья
30%
Валенсия
35%
П1: 4.28 Х: 2.26 П2: 2.70
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Мальорка иВаленсия, когда Мальорка играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • За последние 19 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 8 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Валенсия. Разница голов 24-23 в пользу команды Валенсия.
  • Во время последних 38 встреч, команда Мальорка выиграла 11 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Валенсия выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 61-38 в пользу команды Валенсия
  • В прошлом сезоне Мальорка выиграл обе игры против Валенсия (1-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Мальорка не забивает в 2 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Валенсия не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Мальорка в сезоне 0-2-1
  • Sergi Darder отдал больше всего передач в Мальорка с 3 передачами. Fran Perez лучший распасовщик Валенсия (2 передач)
  • Dani Rodriguez получил больше всего желтых карточек (4) в Мальорка. Mouctar Diakhaby получил 4 в Валенсия.
  • Мальорка выигрывает первый тайм в 25% матчей, Валенсия выигрывает в 30% матчей.
  • Мальорка выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Валенсия выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Мальорка.
  • В их последнюю встречу команда Мальорка победила в 1 гол(а).
  • Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Валенсия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Валенсия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Мальорка в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.
  • Мальорка's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.
  • Команда Мальорка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 3, команда Валенсия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Мальорка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.
  • Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.
  • Мальорка забивает 1.8 гола за матч против команды Валенсия, а Валенсия забивает 1 гола против команды Мальорка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Валенсия - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Валенсия - 1.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Мальорка забивает 1.2 гола, играя дома, а Валенсия забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Мальорка забил 36% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Мальорка
4
Побед
9
Игр
3
Побед
Валенсия
Чемпионат Испании 2022/2023
25.05.2023 - 20:30 Мальорка 1 - 0 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Валенсия 1 - 2 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2021/2022
26.02.2022 - 15:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2021/2022
23.10.2021 - 15:00 Валенсия 2 - 2 Завершен Мальорка
Последние матчи - Мальорка
Чемпионат Испании 2023/2024
30.09.2023 - 17:15 Райо Вальекано 2 - 2 Завершен Мальорка Н
Чемпионат Испании 2023/2024
26.09.2023 - 22:30 Мальорка 2 - 2 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Жирона 5 - 3 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Сельта 0 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2023/2024
03.09.2023 - 17:15 Мальорка 0 - 0 Завершен Атлетик Н
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Последние матчи - Валенсия
Чемпионат Испании 2023/2024
01.10.2023 - 22:00 Бетис 3 - 0 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2023/2024
27.09.2023 - 22:30 Валенсия 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Альмерия 2 - 2 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2023/2024
16.09.2023 - 17:15 Валенсия 3 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Алавес 1 - 0 Завершен Валенсия П
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Новости команд
Известна заявка Валенсии на Мальорку. Яремчук - на месте 07.10.2023 в 09:13 Известна заявка Валенсии на Мальорку. Яремчук - на месте Яремчук попал в заявку на матч
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Яремчук был заменен в перерыве матча с Бетисом 01.10.2023 в 23:34 Яремчук был заменен в перерыве матча с Бетисом Известна оценка игрока за первый тайм
Главные события
Alanko Samu
Вышел: Маскарелл, Омар
74'
Серхи Дардер
Вышел: Мануэль Морланес
74'
72'
Ozkacar, Cenk
Вышел: Димитри Фулкье
72'
Lopez Noguerol, Diego
Вышел: Гильямон, Хуго
Санчес, Антониу
Вышел: Ndiaye, Amath
70'
Антонио Латорре
Вышел: Коста Хауме
70'
69'
Перес, Фран
Абдон
Вышел: Кайл Ларин
61'
58'
Роман Яремчук
Вышел: Перес, Фран
45'
Lopez Noguerol, Diego ГООЛ!
Alanko Samu
36'
Гонзалез, Джованни
16'
ГООЛ! Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
5'
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
35%
Ничья
30%
Валенсия
35%
П1: 4.28 Х: 2.26 П2: 2.70
Составы команд
1
Предраг Райкович
3
Антонио Латорре
2
Матия Настасич
24
Мартин Вальент
20
Гонзалез, Джованни
10
Серхи Дардер
12
Alanko Samu
14
Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
18
Санчес, Антониу
9
Абдон
7
Ведат Мурики
25
Mamardashvili, Giorgi
12
Коррейя, Тьерри
5
Габриэль Паулиста
3
Mosquera, Cristhian
15
Ozkacar, Cenk
16
Lopez Noguerol, Diego
18
Пепелу
8
Guerra Moreno, Javier
19
Selim Amallah
9
Хуго Дуро Пералес
17
Роман Яремчук
Стартовый состав
  • 9
    Абдон
    Нападающий
    61
  • 7
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 10
    Серхи Дардер
    Полузащитник
  • 12
    Alanko Samu
    36
  • 14
    Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
    5
  • 18
    Санчес, Антониу
    Полузащитник
  • 3
    Антонио Латорре
    Защитник
  • 2
    Матия Настасич
    Защитник
  • 24
    Мартин Вальент
    Защитник
  • 20
    Гонзалез, Джованни
    Защитник
    16
  • 1
    Предраг Райкович
    Вратарь
  • 9
    Хуго Дуро Пералес
  • 17
    Роман Яремчук
    Нападающий
    58
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Защитник
    45
  • 18
    Пепелу
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Полузащитник
  • 19
    Selim Amallah
    Полузащитник
  • 12
    Коррейя, Тьерри
    Защитник
  • 5
    Габриэль Паулиста
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Защитник
  • 15
    Ozkacar, Cenk
    Защитник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Агуирре, Хавьер
  • Рубен Бараха
Статистика матча
4
Удары в створ
4
9
Штрафные
14
11
Фолы
9
46%
Владение мячом
54%
2
ЖК
1
1
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
3
2
Угловые
4
3
Офсайды
3
Сейвы
3
LIVE
Трансляция матча Мальорка - "Валенсия"
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Трансляция
74'
Замена
Маскарель вместо Саму Косты, Морланес вместо Дардера - две замену у Мальорки
72'
Замена
И две замены у Мальорки. Фулькье вместо Оскачара, Гильямон вместо Диего Лопеса
70'
Замена
Еще двойная замена у Валенсии. Ндиайе вместо Санчеса, Коста вместо Лато
69'
Желтая карточка
Фран Перес наиграл на желтую по совокупности - еще и мяч откинул после свистка
68'
После замены Яремчука Уго Дурра играет наконечника. Правда, сейчас Валенсия не может выйти со своей половины, поэтому сейчас это не имеет никакого значения
65'
Мяч попал в руку игроку Валенсии. Прижатую. Судья показал, что игры рукой не было. Такую бы коммуникацию судей с окружающими в УПЛ
63'
Течение игры такое, что Валенсия сейчас обороняется - вот Мамардашвили кончиками пальцев перевел удар метров с 25-ти.
61'
Замена
Ларин вышел вместо Пратса - первая замена у хозяев
60'
Опасный момент
А Мальорка усиливает давление! Вот Алессандро Гонсалес вывалился по месту правого инсайда, дал на силу, и ближняя штанга спасает Валенсию!
58'
Замена
Первая замена в матче. Фран Перес меняет Яремчука!
57'
Мальорка сейчас активничает в последние минуты. Пусть и сумбурно, но хозяева, которых гонят болельщики, пробуют что-то придумать
55'
Опасный момент
Ох ох! Момент для хозяев! После навеса с фланга Мурики перевисел соперника, пробил головой метров с 8-ми, но кипер Валенсии успевает сложиться!
53'
Пошли разминаться запасные обеих команд - ждем замен ближайшее время
52'
Инфо
3:0 по офсайдам у нас на эту минуту "в пользу" хозяев
51'
Но начало второго тайма у нас спокойное. Команды не рвутся сломя голову
49'
Хах, интересный эпизод! Кипер Валенсии выловил верховой мяч и затем специально стукнул им об игрока Валенсии, который мешал быстро его ввести в игру. Судья на эпизод не отреагировал
47'
А вот Гонсалес поставил подножку Амала в штрафной. Игрок Валенсии пытался доиграть эпизод, тем более что фол судья не свистнул
46'
Без замен у нас, Роман Яремчук, хоть и выпадал в первом тайме, все еще с нами
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Немного странный первый тайм у нас. мальорка забила уже на 5-й минуте после привоза от защиты Валенсии, после чего фактически весь тайм оборонялась, причем делала это качественно. В атаке у Валенсии не было ничего, кроме удара в штангу со штранфого. Однако в концовке тайма маленький Диего Лопес сотворил шедевр, забив головой красивейший мяч, тем самым, отправив команды на перерыв с ничиейным счетом. Роман Яремчук был совершенно незаметен и ничем кроме пары невынужденных потерь не запомнился
45+5'
Свисток
Все, свисток на перерыв, 1:1 у нас!
45+3'
Гоооол!!!
Гоооол! Валенсия! Как зашло! Диего Лопес, с ростом 176 см выпрыгнул за навесом с фланга, извернувшись, пробил головой и залетело под дальнюю штангу! Какой все-таки гол! 1:1!
45'
Инфо
3 минуты компенсировано к первому тайму
44'
А четвертый реф уже успокаивает главного тренера Мальорки Хавьера Агирре. Просит быть поспокойнее
42'
А вот Мальорка очень неплохую контру организовала... Но, последний пас не прошел
41'
Кипер Мальорки выловил навес, попозировал болельщикам и с полминуты вводил его в игру. Перерыв уже скоро
39'
Маскера нарушил правила, еще и судье выговаривает. Хорошо что судья либеральничает, не дал карточку
37'
Желтая карточка
Саму Кошта пошел в неприятный стык под Паулисту. Вроде и не специально, но на желтую наиграл
35'
Такое впечатление, что Валенсия просто не знает, то далать в последней трети - болеарцы очень плотно обороняются
34'
Уголовой
Угловой для Вленсии. Снова Попелу вешает, но снова оборона Мальорки разбирается в воздухе
33'
Офсайд
Гооол! Мурики вывалился один на один, пробил кипера Валенсии! Но... Нет, офсайд, на повторе это четко видно
30'
Уголовой
Пару угловых подала Валенсия - снова разобрались с навесами островитяне
28'
Хах, интересно как Дженко вешал - подача срезалась и чуть не залетала в ворота - киперу Мальорки пришлось вступать в игра
27'
Игра довольно вязкая у нас. Мальорка уверенно обороняется, не дает гостям разогнаться
25'
Офсайд
Интересно как Мальорка разыграла аут - стенка, отброс, но при этом игрок, который вкидывал, умудрился успеть залезть в офсайд
22'
Вот Роман неудачно принял мяч, которій ускакал в аут
21'
Роман Яремчук пока что совершенно незаметен в составе Валенсии
17'
Опасный момент
Ой ой, Пепелу как дал, метров с 35-ти со штрафного, и штанга играет за хозяев - очень плотный удар вышел, везет Мальорке
16'
Желтая карточка
Джованни Гонсалес затоптал соперника - получил желтую игрок Мальорки
15'
Высоко Мальорка не будет прессинговать. Тем более, ведя в счете. Хозяева встречают гостей низко
13'
Штрафной для Валенсии. Метра 22-24 до ворот. Уго Дуро неплохо пробил, но стенка успела выпрыгнуть!
10'
Не торопятся уже и боллбои. Ждут, когда игроки Мальорки вернутся на свою половину поля, после чего отдают мяч сопернику
8'
Уже спокойнее играет Мальорка. Теперь можно сконцентрироваться на любимой игре от обороны
5'
Гоооол!!!
Гооол! Вот так! Первая вылазка Мальорки - и гол! Мягкий навес в штрафную, защитник Вали Маскеро пропустил мяч под ногой, и Дани Родригес вколотил в сетку! 1:0!
4'
Тем не менее, пока игра без обострений. Вот Яремчук не смог обработать мяч
3'
Валенсия активно начала. Мальорка за 2 минуты не перешла половину поля
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Инфо
Ну и упомянем о турнирном положении команд. Мальорка сейчас находится на 17-м месте в таблице (7 очков), Валенсия - на 10-м (10 пунктов)
Отдельно отметим, что Яремчук выходит в старте летучих мышей второй матч подряд. Правда неделю назад украинец отыграл только первый тайм
Инфо
Стартовый состав Валенсии: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррея, Кристьян Москера, Габриэл Паулиста, Дженк Озкачар, Хосе Луис Вайя, Хави Герра, Селим Амалла, Диего Лопес, Уго Дуро, Роман Яремчук
Инфо
Стартовый состав Мальорки: Предраг Райкович, Джованни Гонсалес, Мартин Вальент, Матия Настасич, Тони Лато, Антонио Санчес, Саму Кошта, Серхи Дардер, Дани Родригес, Абдон Пратс, Ведат Мурики
Инфо
Начнется поединок в 19:30. Главный судья - Франсиско Х. Эрнандес Маэсо
Инфо
Сразу скажем, что в стартовом составе гостей выйдет форвард Роман Яремчук!
Добрый вечер всем любителям испанского и не только футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 9-го тура Ла Лиги, в котором Мальорка примет Валенсию!
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Анонс матча Мальорка - "Валенсия" 07.10.2023, Чемпионат Испании

Матч между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч начнется на стадионе Estadi de Son Moix.

Дата проведения матча: 07.10.2023
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Валенсия" (Валенсия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Мальорка, тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение Мальорка и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 25.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Агуирре, Хавьер и Рубен Бараха разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мальорка - "Валенсия" можно посмотреть 07.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Мальорка - "Валенсия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Предыдущий поединок команды Мальорка был сыгран против Райо Вальекано - 30.09.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Воро

Прошедший поединок команды "Валенсия" был сыгран против Бетис - 01.10.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Бетис.

Следите за результатами матча Мальорка - "Валенсия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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