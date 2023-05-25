Мальорка - Валенсия онлайн трансляция матча

Матч между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч начнется на стадионе Estadi de Son Moix.
Дата проведения матча: 07.10.2023
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Валенсия" (Валенсия):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Мальорка, тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение Мальорка и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 25.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Агуирре, Хавьер и Рубен Бараха разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре
Предыдущий поединок команды Мальорка был сыгран против Райо Вальекано - 30.09.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Воро
Прошедший поединок команды "Валенсия" был сыгран против Бетис - 01.10.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Бетис.
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