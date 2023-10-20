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Металлист 1925 - Кривбасс онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 октября 2023, 19:00 - Металлист . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
0 - 1
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37'
Кривбасс
Кривой Рог
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Ход матча
3' Максим Задерака
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
34%
Ничья
29%
Кривбасс
37%
П1: 6.06 Х: 2.53 П2: 1.82
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 0-2 (Металлист 1925 дома) и 0-2 (Кривбасс Кривой Рог дома).
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 32% голов между минутами 31-45?
  • Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.
  • Металлист 1925 без побед в последних 4 играх.
  • Металлист 1925 не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 11 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 1 месте с 20 очками.
  • Металлист 1925 не забивает в последних 4 матчах.
  • Кривбасс Кривой Рог забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 15% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 25% матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.
  • В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 2 гол(а).
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • У команды Металлист 1925 серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Металлист 1925 забивает 0.67 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Металлист 1925 0 - 2 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
20.11.2022 - 14:00 Кривбасс 0 - 2 Завершен Металлист 1925
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 3 - 1 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Заря В
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Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбасс 1 - 3 Завершен Рух П
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес В
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Главные события
3'
Максим Задерака ГООЛ!
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
34%
Ничья
29%
Кривбасс
37%
П1: 6.06 Х: 2.53 П2: 1.82
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 29
    Максим Жичиков
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 30
    Никита Безуглий
    Защитник
  • 74
    Farina, Marian
    Защитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Полузащитник
  • 6
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 8
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
  • 9
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 13
    Бескоровайный, Данило
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 27
    Роман Дебелко
    Полузащитник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 11
    Татарков Никита
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
    3
  • 78
    Олег Кожушко
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Эдмар
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матча
1
Удары мимо
4
1
Удары в створ
2
7
Штрафные
4
1
Сейвы
1
3
Фолы
6
Угловые
4
1
Офсайды
1
1
ЖК
Блокировано ударов
1
LIVE
Трансляция матча Металлист 1925 - Кривбасс
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Трансляция
31'
Русин подачей нашел в штрафной соперника Мартынюка, но тому было слишком тяжело пробивать. Над воротами прошел мяч.
30'
Интересно развивалась атака Металлиста 1925, но Дмитренко снова решил пробить из сложной позиции. Ничего хорошего из этого не вышло.
25'
Желтая карточка
Борячук грязно сыграл против Дебелко. Однозначно заслужил желтую карточку.
20'
Дмитренко классно протащил мяч к воротам, но пожадничал и нанес слабенький удар, который не доставил проблем Клищуку. Лучше бы отдал на Русина.
19'
Наконец-то хозяевам удалось войти в штрафную соперника, Борячук даже завершил атаку ударом. Далеко от цели.
13'
Опасный момент
Бескоровайный после углового мог забивать второй мяч своей команды! Очень повезло сейчас харьковчанам, что капитан Кривбасса не попал по воротам.
8'
Металлист 1925 забрал мяч себе и провел несколько позиционных атак, которые ничем опасным не закончились.
3'
Гоооол!!!
Кривбасс быстро открывает счет! Ошибка в центре поля, стремительная контратака и Задерака поражает открытый угол с прострела Татаркова.
2'
Кузик пристреливается из-за пределов штрафной площадки. Пока неточно.
1'
Дмитренко выполнил неплохой навес на дальнюю, но Русин не смог зацепиться за мяч.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Александр Шандор.
Запасные: Потимков (в), Моура, Бычек, Капинус, Кравченко, Мартынов, Ременюк, Сидоров, Андрей Ткачук, Червак, Чирук, Юсов.
Инфо
Стартовый состав Металлиста 1925: Сидоренко — Безуглый, Фарина, Ткачук, Жичиков — Мартынюк, Вачиберадзе, Габелок (к) — Дмитренко, Борячук, Русин. И. о. главного тренера — Эдмар.
Запасные: Маханьков (в), Хома (в), Аду Квабена, Близниченко, Виливальд, Гончарук, По, Семотюк, Устименко.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук — Дибанго, Стецьков, Бескоровайный (к), Понедельник — Бизимана — Кузик, Кожушко, Задерака, Татарков — Дебелко. Главный тренер — Юрий Вернидуб.
Кривбасс прямо сейчас возглавляет турнирную таблицу с 20 очками после 10 матчей. Металлист 1925 набрал 11 баллов в 9 встречах и расположился на 11-й строчке.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го раунда УПЛ между Металлистом 1925 и Кривбассом.
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Анонс матча Металлист 1925 - Кривбасс 20.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 20.10.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Кривбасс, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 29.05.2023 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Эдмар и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Кривбасс можно посмотреть 20.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Оболонь - 08.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Черноморец - 08.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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