Металлист 1925 - Кривбасс онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 0-2 (Металлист 1925 дома) и 0-2 (Кривбасс Кривой Рог дома).

Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 32% голов между минутами 31-45?

Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.

Металлист 1925 без побед в последних 4 играх.

Металлист 1925 не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Кривбасс Кривой Рог не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 11 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 1 месте с 20 очками.

Металлист 1925 не забивает в последних 4 матчах.

Кривбасс Кривой Рог забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 15% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 25% матчей.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 25%.

Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.

В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 2 гол(а).

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.

Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

У команды Металлист 1925 серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.