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Ливерпуль - Тулуза онлайн трансляция матча

Лига Европы - 26 октября 2023, 22:00 - Энфилд . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Obrenovic, Rade
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
5 - 1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Смотреть трансляцию
Ход матча
9' Диого Жота 16' Dallinga, Thijs 30' Ватару Эндо 34' Нунез, Дарвин
65' Гравенберч, Райан 67' Нунез, Дарвин 67' Chambers, Luke Вышел: Quansah, Jarell 67' Александер-Арнолд, Трент Вышел: Гейкпо, Коди 67' Donnum, Aron Leonard Вышел: Genreau Denis 67' Suazo, Gabriel Вышел: Magri, Frank 67' Кристиан Кассерес Вышел: Paulo César Albarracín García 70' Гравенберч, Райан Вышел: Мохамед Салах 73' Миккел Деслер Вышел: Waren Hakon Christofer Kamanzi 75' Эллиотт, Харви 80' Dallinga, Thijs Вышел: Begraoui, Yanis 89' Кертис Джонс 90' Мохамед Салах
П1: 1.02 Х: 21.00 П2: 101.00
Интересные факты
  • Ливерпуль выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Тулуза не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 27 матчах.
  • Тулуза забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Тулуза выигрывает в 31% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Тулуза выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 4 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Тулуза лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тулуза% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Тулуза проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тулуза% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Тулуза's.
  • Ливерпуль забивает 2.33 гола, играя дома, а Тулуза забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Тулуза не проигрывает в последних 4 играх.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Тулуза
Лига Европы 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Ливерпуль 5 - 1 Завершен Тулуза
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Европы 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Ливерпуль 5 - 1 Завершен Тулуза В
Чемпионат Англии 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Лига Европы 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Юнион Сент-Жилуаз В
Чемпионат Англии 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Ливерпуль П
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Последние матчи - Тулуза
Лига Европы 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Ливерпуль 5 - 1 Завершен Тулуза П
Чемпионат Франции 2023/2024
22.10.2023 - 16:00 Тулуза 1 - 1 Завершен Реймс Н
Чемпионат Франции 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брест 1 - 1 Завершен Тулуза Н
Лига Европы 23-25
05.10.2023 - 22:00 Тулуза 1 - 0 Завершен ЛАСК В
Чемпионат Франции 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Ланс 2 - 1 Завершен Тулуза П
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Главные события
ГООЛ! Мохамед Салах
90'
Кертис Джонс
89'
80'
Dallinga, Thijs
Вышел: Begraoui, Yanis
Эллиотт, Харви
75'
73'
Миккел Деслер
Вышел: Waren Hakon Christofer Kamanzi
Гравенберч, Райан
Вышел: Мохамед Салах
70'
Нунез, Дарвин
67'
Chambers, Luke
Вышел: Quansah, Jarell
67'
Александер-Арнолд, Трент
Вышел: Гейкпо, Коди
67'
67'
Donnum, Aron Leonard
Вышел: Genreau Denis
67'
Suazo, Gabriel
Вышел: Magri, Frank
67'
Кристиан Кассерес
Вышел: Paulo César Albarracín García
ГООЛ! Гравенберч, Райан
65'
ГООЛ! Нунез, Дарвин
34'
ГООЛ! Ватару Эндо
30'
16'
Dallinga, Thijs ГООЛ!
ГООЛ! Диого Жота
9'
П1: 1.02 Х: 21.00 П2: 101.00
Составы команд
62
Келлехер, Каоимхин
44
Chambers, Luke
32
Жоэль Матип
2
Джозеф Гомес
66
Александер-Арнолд, Трент
17
Кертис Джонс
3
Ватару Эндо
38
Гравенберч, Райан
19
Эллиотт, Харви
9
Нунез, Дарвин
20
Диого Жота
50
Restes, Guillaume
3
Миккел Деслер
6
Costa, Logan
2
Расмус Николайсен
23
Диарра, Мусса
17
Suazo, Gabriel
20
Никлас Шмидт
8
Венсан Сьерро
24
Кристиан Кассерес
15
Donnum, Aron Leonard
9
Dallinga, Thijs
Стартовый состав
  • 19
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
    75
  • 9
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
    67 34
  • 20
    Диого Жота
    9
  • 17
    Кертис Джонс
    89
  • 3
    Ватару Эндо
    Полузащитник
    30
  • 38
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
    70 65
  • 44
    Chambers, Luke
    Защитник
    67
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 2
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
    67
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 15
    Donnum, Aron Leonard
    Нападающий
    67
  • 9
    Dallinga, Thijs
    Нападающий
    80 16
  • 20
    Никлас Шмидт
    Полузащитник
  • 8
    Венсан Сьерро
    Полузащитник
  • 24
    Кристиан Кассерес
    67
  • 3
    Миккел Деслер
    73
  • 6
    Costa, Logan
    Защитник
  • 2
    Расмус Николайсен
  • 23
    Диарра, Мусса
    Защитник
  • 17
    Suazo, Gabriel
    Полузащитник
    67
  • 50
    Restes, Guillaume
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Martinez, Carles
Статистика матча
64%
Владение мячом
36%
9
Штрафные
8
8
Фолы
8
9
Удары в створ
2
5
Блокировано ударов
2
5
Угловые
3
1
Сейвы
4
3
Удары мимо
2
Офсайды
1
1
ЖК
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Трансляция матча "Ливерпуль" - "Тулуза"
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MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
Ливерпуль планировал победить, и ему это удалось. Да и с каким размахом. Подопечные Клоппа заслужили эту победу и делали все для ее достижения, девятнадцать ударов по воротам, из которых девять в створ говорят сами за себя. Французы пытались играть, и после первого забитого гола, когда отыгрались, хотели выйти вперед. Но после каждого последующего пропущенного гола было заметно, как "тухнет свет в их глазах". Тулузу приехало поддержать много болельщиков, иногда даже перекрикивавших фанатов хозяев, но их команда сумела лишь разочаровать. Ливерпуль продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, закрепляя за собой статус лидера
90+4'
Свисток
Раде Обренович дает свисток о завершении матча
90+3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Куда же без гола от Салаха? Египтянин ставит жирную точку в матче. Нападающий получает пас на линии штрафной, спокойно, одним касанием, переигрывает Диарра и пробивает под самую перекладину, мяч от детали ворот отскакивает и залетает в сетку. 5:1 и Ливерпуль уничтожает соперника
90+2'
Опасный момент
Гомес попытался пробить издалека по воротам, мяч пролетает рядом со штангой
90+1'
Навес на Салаха, но египтянин не смог головой ни пробить, ни сбросить на одноклубника
90+1'
Инфо
Во втором тайме компенсировано три минуты
90'
"Мерсисайдцы" и дальше держат мяч у себя просто доигрывая последние минуты матча
89'
Замена
Последнюю доступную замену производит Юрген Клопп. Вместо Джонса на поле вышел Макконнелл
88'
Французы на последних минутах пытаются отыграть хотя бы еще один гол
87'
Арбитр разрешил продолжать мяч
86'
Инфо
Раде Обренович остановил матч, подошел к технической зоне и что-то объяснил ассистенту. Наверное, это связано с поведением болельщиков Тулузы
85'
Опасный момент
Тулуза в контратаке, Беграуи проходит к линии штрафной, пробивает по воротам, но попадает в соперника
84'
Опасный момент
Гомес навешивает с правого фланга в штрафную, Диогу Жота пытался пробить головой, неудачно и мяч перехватывают французы
83'
Мяч все еще находится у хозяев, французам становится играть все сложнее и сложнее, как физически так и морально
82'
Инфо
За весь матч "мерсисайдцы" нанесли ударов в створ больше чем их соперники всего по воротам, восемь против шести
81'
Гакпо отдает пас на ход Эллиотту, но последний не успевает за мяч и выпускает его за пределы поля
80'
Замена
Последнюю доступную опцию использует Карлос Мартинес, меняя автора единственного гола Тулузы Даллинга на Беграуе
79'
"Мерсисайдцы" перехватили мяч и начинают играть довольно спокойно и уже не бегут так активно в атаку
78'
Опасный момент
Халаберт Пинья получает пас на линии штрафной, пытается пробить по воротам, но не смог нормально пробить, бьет в падении и мяч катится в ворота Келлехера
77'
Инфо
Владание мячом на стороне хозяев. Игроки Ливерпуля контролируют мяч 62% времени, показатель во втором тайме – 63%
76'
Защитник Тулузы получил повреждения в последний момент и ему оказывают помощь врачи
75'
Желтая карточка
Первую желтую карточку в матче показывает Раде Обренович. Эллиотт играет очень опасно против Диарра на чужой половине поля, за что и получает "горчичник" от арбитра
74'
Диарра сумел перехватить мяч и не дать Салаху выйти на свидание с голкипером
73'
Замена
Еще одну замену производит Карлос Мартинес. Вместо Деслера на поле появился Камази
72'
"Мерсисайдцы" продолжают давить на ворота соперника
71'
Еще один корнер для Ливерпуля, навес на ближнюю штангу, французы выбивают мяч
70'
Замена
Еще одну опцию использует Юрген Клопп. Вместо Гравенберха на поле вышел Салах
69'
Пока идет подтверждение законности гола от VAR команды, тренеры готовятся провести свои замены
68'
Инфо
Для Гревенберха это был также первый гол за Ливерпуль, как и для Эндо
67'
Замена
Тройную замену также производит и Карлос Мартинес. Вместо Донума вышел Женро, вместо Суса – Магри, а Хелаберт Пинья сменил Кассереса
66'
Замена
Первые замены производит Юрген Клопп. Тройная замена в составе Ливерпуля. Поле покинули Александер-Арнольд, Чамберс и Нуньес, вместо них вышли Гакпо, Кванса и Скенлон
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нуньес не забивает в пустые ворота, но его страхует Гравенберх! Нападающий Ливерпуля проходит защитника, обыгрывает голкипера и пробивает в пустые ворота, но попадает в штангу! На подборе играет Гравенберх, обыгрывает голкипера и пробивает по воротам, защитник Тулузы не смог заблокировать этот удар и мяч залетает в ворота
64'
Инфо
Оба тренера готовят замены в составах своих команд
63'
Навес от Диарра в штрафную Ливерпуля и Келлехер забирает мяч в руки
62'
Попытка передачи на Даллинга, но тот не успевает за мячом и тот прикатывается прямо в руки Ливерпуля
61'
Инфо
Хозяева выполнили больше угловых в этом матче. На их счету четыре корнера, а французы выполнили три
60'
Уголовой
Снова угловой для Тулузы. Навес в штрафную и после попытки удара мяч подлетает вверх и Келлехер спокойно забирает его в руки
59'
Англичане продолжают держать мяч у себя, пытаясь растянуть соперника по всему полю
58'
Уголовой
Первый угловой для Ливерпуля во втором тайме. Разыграли у правого флажка, но не смогли ни пробить, ни выполнить навес и пришлось возвращать мяч к голкиперу
57'
Еще один угловой для Тулузы. Навес с правого фланга и попытка Николайсена пробить, неудачно и "мерсисайдцы" перехватывают мяч и уходят в контратаку
56'
Опасный момент
Рест чуть не ошибается при ударе хозяев отбивая мяч ногой, но успевает подняться на ноги и в прыжке забрать мяч в руки, не дав Нуньесу пробить по воротам
55'
Прошло почти десять минут первого тайма и игра начинает немного успокаиваться
54'
Опасный момент
Эндо пробивает с линии штрафной площадки, мяч пролетает рядом со штангой
53'
Заполненные трибуны "Энфилда" создают невероятную атмосферу на стадионе и заставляют играть свою команду более активно
52'
Хозяева смогли завладеть мячом и уже играют с ним последние несколько минут
51'
Инфо
Во втором тайме французы перехватили инициативу во владении мячом, Тулуза играет с мячом 55% времени
50'
Игроки двух команд достаточно высоко прессингуют друг друга, заставляя ошибаться соперника
49'
Игра идет очень и очень интенсивно
48'
Уголовой
Первый угловой во втором тайме, французы навешивают с левого фланга, "мерсисайдцы" отбиваются
47'
Опасный момент
Как он не забил?! Келлехер ошибся при передаче, три игрока Тулузы в штрафной Ливерпуля и пас получает Суасо, перед ним почти пустые ворота, которые прикрывает Александер-Арнольд и защитник французов пробивая по воротам попадает прямо в защитника англичан! Как так?
47'
Французы перехватили мяч и пытаются создать атаку
46'
Пока игра идет в центре поля
46'
Свисток
На поле раздается свисток, "мерсисайдцы" разводят мяч с центра поля во второй раз в этом матче
Игроки возвращаются на поле
Ливерпуль откровенно доминирует на поле, даже резервным составом. Французы пытаются что-то создать, но это у них получается не очень удачно. Хозяева смогли забить три гола и пропустить один исключительно на фарте гостей. Хозяева продолжают активно играть, чтобы забрать три очка в этом матче и почти гарантировать себе плей-офф стадию уже в следующем туре
45+3'
Свисток
Раде Обренович дает свисток о завершении первого тайма
45+2'
Гости попытались создать атаку, неудачно и быстро потеряли мяч
45+1'
Офсайд
Арбитр фиксирует положение вне игры у игроков французской команды
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсированы две минуты
45'
Навес в штрафную Тулузы, но Нуньес не смог переиграть соперника и в результате потерял мяч
44'
Защитники французской команды, включая голкипера, играют довольно опасно рядом со своими воротами, пытаясь вытащить соперника как можно дальше
43'
Инфо
Интересный факт, в составе Тулузы нет ни одного игрока с английским гражданством, а в составе Ливерпуля – ни одного с французским
42'
Опасный момент
Чамберс выполняет навес в штрафную соперника, защитники успевают сыграть на перехват и выбить мяч
41'
Гости не сдаются и ищут варианты развития своей атаки, играя по всему полю
40'
Инфо
"Мерсисайдцы" успели выполнить уже десять ударов по воротам, из них половина в створ
39'
Опасный момент
Попытка дальнего удара от Сьерра, мяч пролетает рядом со штангой
38'
Мяч все еще находится у французов, пока они катают его на своей половине поля
37'
Игроки английской команды дали возможность сопернику немного поконтролировать мяч
36'
Гол засчитан и гости разводят мяч из центра поля
35'
Инфо
Арбитр ожидает пересмотра VAR на правомерность заситывания гола
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ливерпуль забивает третий гол! Гравенберх протягивает мяч от центральной линии до штрафной соперника, там отдает пас на Джонса, полузащитник пробивает, но его удар заблокирован, после чего мяч после серии рикошетов отскакивает на Нуьеса, забивающего мяч прямо под перекладину!
Мяч перехватили хозяева и пытаются создать свою атаку
32'
Опасный момент
Навес с левого фланга выполняют игроки французской команды, но мяч прилетает прямо в руки Келлехера
31'
Инфо
Для Эндо это первый гол за Ливерпуль в карьере
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! "Мерсисайдцы" очень быстро разыграли корнер, Джонс отдает пас на Александра-Арнольда, тот навешивает на одиннадцатиметровую отметку, а там Эндо пробивает точно в ворота! 2:1 и Ливерпуль снова выходит вперед
30'
Опасный момент
Атака хозяев. Два удара по воротам, сначала Эллиот бьет, его удар блокируется, а затем удар от Эллиота после рикошета переходит на угловой
29'
Гости завладели мячом, но атака у них пока не удается
28'
Уголовой
Второй угловой в матче. Ливерпульцы навешивают от левого флажка, но передача слишком сильна и мяч перелетает игроков обеих команд
27'
Опасный момент
Гравенберх пробиває з лінії карного майданчику і Рест тягне цей удар витягуючи м'яч з самого кута воріт
26'
Пока команды обмениваются мячом, ни у кого он не задерживается надолго
25'
Инфо
Из интересной статистики то, что за почти половину тайма, на счету Тулузы один удар по воротам, он же в створ и тот голевой
24'
Диогу Жота падает на линии штрафной, свисток рефери молчит
23'
Интересная атака Ливерпуля закончилась потерей мяча Джонсом в борьбе с тремя соперниками
22'
Инфо
Владение мячом сейчас полностью на стороне Ливерпуля. У "мерсисайдцев" 66%, а у Тулузы – 34%
21'
Французы держат мяч у себя, сумев перейти центральную линию поля
20'
Еще одна атака хозяев закончилась потерей мяча Нуньесом
19'
Игра стала более активной со стороны двух команд
18'
"Лиловые" сумели вернуть себе мяч и играют с ним, пока на своей половине поля
17'
Инфо
Арбитр подождал пересмотра VAR на предмет офсайда, после чего приказал хозяевам разводить мяч с центра поля
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тулуза сравнивает счет! Даллинга получает чудесный пас в спины защитникам, выходит на свидание с Келлехером и пробивает голкипера Ливерпуля! 1:1 уже на шестнадцатой минуте
15'
Уголовой
Арбитр подождал пересмотра VAR на предмет потенциального пенальти, после чего все же подтвердил необходимость выполнять угловой. Англичане из корнера навешивают в штрафную, соперники выбивают мяч
14'
Опасный момент
Вот так "пожар" у ворот Тулузы! После навеса со штрафного произошла серия ударов по воротам, несколько ударов нанесли хозяева, но в результате мяч вышел на угловой
13'
Суасо нарушает правила против Эллиота на своей половине поля, чем дарит Ливерпулю право на достаточно опасный штрафной
12'
Инфо
Для Диогу Жоты это второй гол в Лиге Европы в текущем сезоне
11'
Хозяева продолжают играть с мячом и пытаются быстро удвоить свое преимущество
10'
Французы разводят мяч с центра поля и довольно быстро его теряют
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ливерпуль выходит вперед в этом матче! Диогу Жота получает пас почти в центре поля и сам проходит в штрафную соперника, где переигрывает нескольких соперников и заколачивает мяч в сетку ворот
8'
Обе команды пока играют достаточно осторожно
7'
Еще одна попытка атаки от гостей, снова пас на ход Даллингу, и снова передача слишком сильна и нападающий не догоняет мяч
6'
Мяч перехватили игроки французской команды, пока им не удается перейти даже центральную линию
5'
"Мерсисайдцы" вернули себе мяч и катают его на своей половине поля
4'
Шмидт отдает рас на Даллинге, но нападающий Тулузы не успевает за мячом
3'
Пока игра идет достаточно спокойно
2'
Хозяева контролируют мяч в первую минуту матча
1'
Свисток
Матч начат
Инфо
Матч будет обслуживать арбитр из Словении Раде Обренович
Главный тренер Тулузы: Карлос Мартинес
На скамейке запасных: Бангре, Беграуи, Каманси, Кебен, Лякомб, Мависса, Домингес, Женро, Магри, Хелаберт Пинья
Инфо
Стартовый состав Тулузы (5-3-2): Рест – Суасо, Диарра, Николайсен, Коста, Деслер – Кассерес, Сьерро, Шмидт – Даллинга, Доннум
Главный тренер Ливерпуля: Юрген Клопп
На скамейке запасных: Алиссон, Ван Дейк, Гакпо, Диас, Кванса, Макаллистер, Макконнелл, Салах, Скенлон, Собослай, Цимикас, Ярош
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля (4-3-3): Келлехер – Чамберс, Матип, Гомес, Александер-Арнольд – Гравенберх, Эндо, Джонс – Эллиот, Нуньес, Диогу Жота
После двух матчей Ливерпуль единолично возглавляет группу, имея шесть очков за победу над ЛАСКом (3:1) и Сент-Жиллуазом (2:0). Тулуза занимает второе место с четырьмя очками в активе за победу над ЛАСКом (1:0) и ничью с Сент-Жиллуазом (1:1)
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и начнется в 22:00 по киевскому времени
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча третьего тура Лиги Европы Ливерпуль – Тулуза
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Тулуза" 26.10.2023, Лига Европы

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Тулуза" (Тулуза) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 26.10.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Тулуза" (Тулуза):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Тулуза" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Тулуза" в предыдущем футбольном матче 26.10.2023 закончилось со следующими результатом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Martinez, Carles разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тулуза" можно посмотреть 26.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тулуза", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Тулуза" - 26.10.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Тулуза" (Тулуза)
Год основания "Тулуза" (Тулуза): 1937
Страна: Франция
Тренер: Филипп Монтанье

Прошедший матч команды "Тулуза" был сыгран против "Ливерпуль" - 26.10.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Тулуза" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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