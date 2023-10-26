Рома - Славия онлайн трансляция матча

Анонс матча Рома - "Славия" 26.10.2023, Лига Европы

Поединок между командой Рома (Рим) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 26.10.2023

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рома (Рим) и командой "Славия" (Прага):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда "Славия" осталась с поражением. Столкновение Рома и "Славия" в предыдущем футбольном матче 26.10.2023 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Трпишовский, Индржих разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)

Год основания Рома (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команды Рома был сыгран против "Славия" - 26.10.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: "Славия" (Прага)

Год основания "Славия" (Прага): 1892

Страна: Чехия



Прошедший матч команды "Славия" был сыгран против Рома - 26.10.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды Рома.

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