  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рома - Славия Смотреть онлайн
В тренде

Рома - Славия онлайн трансляция матча

Лига Европы - 26 октября 2023, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Эспен А. Эскас
Рейтинг матча:
Рома
Рим
2 - 0
Матч завершен
Славия
Прага
Смотреть трансляцию
Ход матча
1' Эдоардо Бове 17' Ромелу Лукаку 23' Эдоардо Бове 27' Лукаш Масопуст
46' Эдоардо Бове Вышел: Леандро Паредес 46' Лукаш Масопуст Вышел: Jurasek, Matej 65' Думитреску, Андрес Вышел: Provod, Lukas 65' Александру Балута, Михаил Вышел: Wallem, Conrad 68' Ндика, Эван 70' Никола Залевский Вышел: Рик Карсдорп 70' Стефан Эль Шаарави Вышел: Андреа Белотти 71' Мик ван Бурен Вышел: Chytil Mojmir 82' Zafeiris, Christos Вышел: Jurecka, Vaclav 83' Ромелу Лукаку 88' Ауар, Уссем
П1: 17.30 Х: 1.07 П2: 18.80
Интересные факты
  • Рома имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Рома выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Славия Прага не проигрывает в последних 9 играх.
  • Славия Прага не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Рома выигрывает первый тайм в 36% матчей, Славия Прага выигрывает в 41% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Славия Прага выигрывает в 41%.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Славия Прага лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Славия Прага проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Рома забивает 1.91 гола, играя дома, а Славия Прага забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Славия Прага имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Рома
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Славия
Лига Европы 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершен Славия
Последние матчи - Рома
Лига Европы 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершен Славия В
Чемпионат Италии 2023/2024
22.10.2023 - 13:30 Рома 1 - 0 Завершен Монца В
Чемпионат Италии 2023/2024
08.10.2023 - 19:00 Кальяри 1 - 4 Завершен Рома В
Лига Европы 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Серветт В
Чемпионат Италии 2023/2024
01.10.2023 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Фрозиноне В
Показать больше
Последние матчи - Славия
Лига Европы 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершен Славия П
Лига Европы 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Славия 6 - 0 Завершен Шериф В
Лига Европы 2023/2024
21.09.2023 - 19:45 Серветт 0 - 2 Завершен Славия В
Лига Европы 2023/2024
31.08.2023 - 20:00 Заря 2 - 1 Завершен Славия П
Лига Европы 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Славия 2 - 0 Завершен Заря В
Показать больше
Главные события
Ауар, Уссем
88'
Ромелу Лукаку
83'
82'
Zafeiris, Christos
Вышел: Jurecka, Vaclav
71'
Мик ван Бурен
Вышел: Chytil Mojmir
Никола Залевский
Вышел: Рик Карсдорп
70'
Стефан Эль Шаарави
Вышел: Андреа Белотти
70'
Ндика, Эван
68'
65'
Думитреску, Андрес
Вышел: Provod, Lukas
65'
Александру Балута, Михаил
Вышел: Wallem, Conrad
Эдоардо Бове
Вышел: Леандро Паредес
46'
46'
Лукаш Масопуст
Вышел: Jurasek, Matej
27'
Лукаш Масопуст
Эдоардо Бове
23'
ГООЛ! Ромелу Лукаку
17'
ГООЛ! Эдоардо Бове
1'
П1: 17.30 Х: 1.07 П2: 18.80
Составы команд
99
Миле Свилар
14
Диего Льоренте
23
Джанлука Манчини
5
Ндика, Эван
59
Никола Залевский
4
Кристанте, Брайан
52
Эдоардо Бове
19
Celik Zeki
92
Стефан Эль Шаарави
90
Ромелу Лукаку
22
Ауар, Уссем
28
Мандус, Алес
3
Томаш Холеш
5
Огбу, Игох
27
Томаш Влчек
21
Doudera, David
19
Dorley, Oscar
10
Zafeiris, Christos
22
Думитреску, Андрес
8
Лукаш Масопуст
26
Александру Балута, Михаил
14
Мик ван Бурен
Стартовый состав
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
    70
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    83 17
  • 22
    Ауар, Уссем
    Полузащитник
    88
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
    70
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 52
    Эдоардо Бове
    Полузащитник
    46 23 1
  • 19
    Celik Zeki
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 5
    Ндика, Эван
    Защитник
    68
  • 99
    Миле Свилар
    Вратарь
  • 14
    Мик ван Бурен
    Нападающий
    71
  • 8
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
    46 27
  • 26
    Александру Балута, Михаил
    Нападающий
    65
  • 21
    Doudera, David
    Защитник
  • 19
    Dorley, Oscar
    Полузащитник
  • 10
    Zafeiris, Christos
    Полузащитник
    82
  • 22
    Думитреску, Андрес
    Защитник
    65
  • 3
    Томаш Холеш
  • 5
    Огбу, Игох
    Защитник
  • 27
    Томаш Влчек
  • 28
    Мандус, Алес
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Трпишовский, Индржих
Статистика матча
4
Удары в створ
3
12
Штрафные
13
13
Фолы
11
2
ЖК
1
48%
Владение мячом
52%
3
Удары мимо
3
Блокировано ударов
3
3
Сейвы
2
Угловые
4
Офсайды
1
LIVE
Трансляция матча Рома - "Славия"
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
Вообще никакой необходимости во втором тайме этого матча не было. Рома все решила для себя до перерыва, а соперники за этим наблюдали. Желания победить Славия не имела, а команда Моуринью чувствовала себя слишком раскованно. Как и в двух матчах до этого.
Свисток
Все! Матч завершен! 2:0! Рому никто не остановил в первом круге.
90+3'
Славия ведет нечто вроде наступления.
90+1'
Опасный момент
Белотти с правого фланга штрафной с острого угла пробил точно во вратаря, выиграв рывок у защитника до этого.
90'
Инфо
Арбитр разрешил командам провести на поле еще, как минимум, 4 мин.
90'
Рома спокойно доводит матч до конца. Славия не против.
88'
Замена
Вместо Ауара вышел Керубини.
85'
Вообще исчезли скорости в нашей игре.
82'
Замена
Пагано будет доигрывать вместо Лукаку.
82'
Опасный момент
Голеш на дальней замыкал головой подачу Юрасека с углового на левом фланге, но не попал в створ.
81'
Замена
Зафейриса заменили на Юречко.
76'
Дальний выстрел из центральной зоны перед штрафной от Голеша даже не шел в левый нижний угол, но Свилар все равно забрал.
73'
Славия держит мяч у себя, но Рома качественно закрывает зоны.
71'
Замена
Хитил будет играть вместо ван Бурена.
70'
Замена
Эль Шаарави поменяли на Белотте.
70'
Замена
Вместо Залевски на поле вышел Карсдорп.
68'
Желтая карточка
Н'Дика предупрежден за фол против Провода на левом фланге обороны.
67'
Фол от Аура против Дорли возле технической зоны.
64'
Замена
Провод будет играть вместо Думитреску.
64'
Опасный момент
Прошла передача на ход Шранцу к правому флангу штрафной из глубины, но тот запустил удар над воротами.
63'
Опасный момент
Перекладина! Мощный выстрел Эль Шаарави в завершение передачи от Челика в конце смещения того с левого фланга попал в верхний каркас.
61'
Мандоус забрал в руки дальний выстрел с левого фланга от Кристанте.
59'
Опасный момент
Лукаку сместился с правого фланга и пробил мимо ближней стойки низом.
57'
Эль Шаарави на левом фланге сыграл в стенку с Лукаку, после чего отдал неудачный пас на ход Ауару в центральную зону.
55'
Лукаку ждал заброса к левому флангу штрафной, но махнул ногой мимо мяча, когда тот до него долетел.
52'
Штрафной заработал Залевски во время продвижения по левому флангу атаки заработал на себе фол Влчека.
50'
Попытка хозяев погасить активность соперников.
48'
Кристанте на левом фланге защиты сбил Зафейриса.
47'
Активное начало от Славии на чужой половине поля.
46'
Замена
Юрасек будет играть вместо Масопуста.
46'
Замена
Паредес заменил Бове.
Свисток
Начался второй тайм!
И что это было от Славии в первом тайме? Развалились со старта и так и не смогли собраться воедино. А Рома просто штампует мячи. Яркие и зрелищные мячи. Моуринью их хорошо видит. С трибуны.
Свисток
Идем на перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Фол от Залевски на левом фланге обороны против Доудеры.
45'
Заброс Зафейриса с левого фланга штрафной на дальнюю штангу был засильным.
45'
Инфо
Арбитр разрешил командам провести на поле еще, как минимум, 3 мин.
43'
Славия активизировалась. Время еще есть, можно попробовать.
41'
Шранц не зацепился за заброс с правого фланга в центр штрафной.
39'
Опасный момент
Тяжелый дальний выстрел из центральной зоны перед штрафной от ван Бурена в левый нижний угол парировал на угловой Свилар.
37'
Челик забросил к правому флангу штрафной, но мяч спокойно забрал Мандоус.
35'
Держится мяч на половине поля Славии.
33'
Опасный момент
Получил передачу с левого фланга штрафной Дорли на второй темп, после чего пробил из-под Льоренте низом, но Свилар забрал.
30'
Удар Зафейриса из зоны перед штрафной ушел в защитника.
28'
У Ромы отмечаем чрезвычайно высокий блок.
27'
Желтая карточка
Масопуст на правом фланге защиты фолом остановил Залевски.
25'
Эль Шаарави пытался протащить мяч с левого фланга в штрафную самостоятельно, но его легко остановили.
23'
Желтая карточка
Бове в подкате у центрального круга доехал до ног Зафейриса.
20'
Держится мяч у Славии, но они уже надержались его в сетке собственных ворот.
18'
Доудера влетел в Бове в центре поля.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Эль Шаарави разогнал Лукаку до левого фланга штрафной, а тот вколотил мяч в ближний верхний угол!
16'
Держит мяч на своей половине Славия под давлением.
14'
Вернулась наконец картинка трансляции, которой не было с начала матча. Бывает.
13'
Льоренте перед своей штрафной сбил ван Бурена.
12'
Дорли сбил Ауара у центральной линии.
11'
Сам Думитреску в итоге и подал неудачно со стандарта.
10'
Челик на правом фланге обороны сбил Думитреску.
7'
Славия тяжело продвигается в направлении чужой штрафной.
5'
Подача штрафного с правого фланга от Масопуста пошла на голову сопернику.
3'
Не останавливается на этом моменте прессинг от Ромы.
1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бове атаковал Н'Дика на левом фланге атаки, отобрал мяч, после чего положил дальний выстрел в противоположную девятку.
1'
Рома находится в позиционной атаке на старте игры.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Славия до этого обыграла Серветт (2:0) и Шериф (6:0).
Инфо
Рома до этого обыграла Шериф (2:1) и Серветт (4:0).
Запасные: Коларж, Сиротник, Валлем, Тиджани, Хитил, Юречка, Провод, Боржил, Огунгбаи, Громада, Томич, Юрасек.
Славия: Мандоус - Голеш, Огбу, Влчек - Доудера, Дорли, Зафейрис, Думитреску - Масопуст, Шранц - ван Бурен.
Запасные: Патрисиу, Бур, Карсдорп, Белотти, Паредес, Пагано, Пизилли, Керубини, Кошта, Д'Алессио.
Рома: Свилар - Манчини, Льоренте, Н'Дика - Челик, Бове, Кристанте, Ауар, Залевски - Эль-Шаарави, Лукаку.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Эспен Эскес (Норвегия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона Стадио Олимпико (Рим, Италия) сыграют римская Рома и пражская Славия.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Жирона Жирона 1 Сельта Сельта 0 Завершен 22:00 - Вчера Клермон Клермон 0 Ницца Ницца 1 Завершен 22:00 - Вчера Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 Завершен 21:45 - Вчера Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2 Моленбек Моленбек 1 Завершен 21:45 - Вчера Дженоа Дженоа 1 Салернитана Салернитана 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Рома - "Славия" 26.10.2023, Лига Европы

Поединок между командой Рома (Рим) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 26.10.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рома (Рим) и командой "Славия" (Прага):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда "Славия" осталась с поражением. Столкновение Рома и "Славия" в предыдущем футбольном матче 26.10.2023 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Трпишовский, Индржих разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - "Славия" можно посмотреть 26.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Рома - "Славия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды Рома был сыгран против "Славия" - 26.10.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия

Прошедший матч команды "Славия" был сыгран против Рома - 26.10.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды Рома.

Следите за результатами матча Рома - "Славия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.