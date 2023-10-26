Рома - Славия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Рома (Рим) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 26.10.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Рома (Рим) и командой "Славия" (Прага):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда "Славия" осталась с поражением. Столкновение Рома и "Славия" в предыдущем футбольном матче 26.10.2023 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Трпишовский, Индржих разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команды Рома был сыгран против "Славия" - 26.10.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды Рома.
Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия
Прошедший матч команды "Славия" был сыгран против Рома - 26.10.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды Рома.
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