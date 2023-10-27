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Дженоа - Салернитана онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 27 октября 2023, 21:45 - Луиджи Феррарис . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
1 - 0
Матч завершен
Салернитана
Салерно
Смотреть трансляцию
Ход матча
35' Алберт Тор Гудмундссон 37' Maggiore, Giulio 37' Руслан Малиновский 39' Домагой Брадарич 42' Бани, Маттиа
46' Retegui, Mateo Вышел: Калеб Экубан 46' Антонио Кандрева Вышел: Бохинен, Эмиль 46' Домагой Брадарич Вышел: Самбия, Жуниор 54' Бани, Маттиа Вышел: de Winter, Koni 58' Милан Бадель Вышел: Строотман, Кевин 58' Руслан Малиновский Вышел: Kutlu, Berkan 64' Lovato, Matteo 64' Maggiore, Giulio Вышел: Legowski, Mateusz 70' Норберт Дьомбер 71' de Winter, Koni 77' Кабрал, Джован Вышел: Tchaouna, Loum 86' Ikwuemesi, Chukwubuikem 90' Стефано Сабелли Вышел: Vogliacco, Alessandro
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
37%
Ничья
29%
Салернитана
34%
П1: 16.40 Х: 1.06 П2: 26.00
Интересные факты
  • За последние 11 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 6 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Салернитана. Разница голов 24-9 в пользу команды Дженоа.
  • Во время последних 21 встреч, команда Дженоа выиграла 9 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Салернитана выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-21 в пользу команды Дженоа
  • Последняя гостевая победа Салернитана над Дженоа была в 2004
  • Салернитана проиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • В Серия А, Салернитана проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Дженоа забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Салернитана проиграл 3 матчей подряд.
  • Салернитана без побед в последних 9 играх.
  • Салернитана проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Салернитана не выиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.
  • В домашних матчах Дженоа не проигрывает Салернитана в последних 5 встречах.
  • Дженоа не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Салернитана не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Салернитана в сезоне 0-1-3
  • Год назад, Салернитана была на 15 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 19 месте с 4 очками.
  • Дженоа пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Салернитана не забивает в последних 3 матчах.
  • Салернитана пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 43% матчей, Салернитана выигрывает в 18% матчей.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Салернитана выигрывает в 18%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Салернитана лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Салернитана проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Салернитана.
  • Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Салернитана's.
  • У команды Салернитана серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 2, команда Салернитана выиграла 2, 1 ничьи.
  • Дженоа забивает 1 гола за матч против команды Салернитана, а Салернитана забивает 1 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Салернитана - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Салернитана - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Дженоа забивает 1.73 гола, играя дома, а Салернитана забивает 0.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Mattia Bani получил больше всего желтых карточек (4) в Дженоа. Norbert Gyomber получил 4 в Салернитана.
  • У команды Дженоа серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Личные встречи
Дженоа
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Салернитана
Чемпионат Италии 2023/2024
27.10.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Салернитана
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
27.10.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2023/2024
22.10.2023 - 19:00 Аталанта 2 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2023/2024
07.10.2023 - 21:45 Дженоа 0 - 1 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2023/2024
01.10.2023 - 16:00 Удинезе 2 - 2 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2023/2024
28.09.2023 - 21:45 Дженоа 4 - 1 Завершен Рома В
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Последние матчи - Салернитана
Чемпионат Италии 2023/2024
27.10.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана П
Чемпионат Италии 2023/2024
22.10.2023 - 16:00 Салернитана 2 - 2 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2023/2024
08.10.2023 - 13:30 Монца 3 - 0 Завершен Салернитана П
Чемпионат Италии 2023/2024
30.09.2023 - 21:45 Салернитана 0 - 4 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2023/2024
27.09.2023 - 19:30 Эмполи 1 - 0 Завершен Салернитана П
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Главные события
Стефано Сабелли
Вышел: Vogliacco, Alessandro
90'
86'
Ikwuemesi, Chukwubuikem
77'
Кабрал, Джован
Вышел: Tchaouna, Loum
de Winter, Koni
71'
70'
Норберт Дьомбер
64'
Lovato, Matteo
64'
Maggiore, Giulio
Вышел: Legowski, Mateusz
Милан Бадель
Вышел: Строотман, Кевин
58'
Руслан Малиновский
Вышел: Kutlu, Berkan
58'
Бани, Маттиа
Вышел: de Winter, Koni
54'
Retegui, Mateo
Вышел: Калеб Экубан
46'
46'
Антонио Кандрева
Вышел: Бохинен, Эмиль
46'
Домагой Брадарич
Вышел: Самбия, Жуниор
Бани, Маттиа
42'
39'
Домагой Брадарич
37'
Maggiore, Giulio
Руслан Малиновский
37'
ГООЛ! Алберт Тор Гудмундссон
35'
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
37%
Ничья
29%
Салернитана
34%
П1: 16.40 Х: 1.06 П2: 26.00
Составы команд
1
Мартинес Хосеп
22
Хоан Васкес
13
Бани, Маттиа
5
Dragusin, Radu Matei
3
Мартин Аарон
17
Руслан Малиновский
47
Милан Бадель
32
Frendrup Morten
20
Стефано Сабелли
11
Алберт Тор Гудмундссон
19
Retegui, Mateo
13
Гильермо Очоа
66
Lovato, Matteo
23
Норберт Дьомбер
98
Пирола, Лоренцо
30
Маццокки, Паскуале
25
Maggiore, Giulio
18
Лассана Кулибали
3
Домагой Брадарич
87
Антонио Кандрева
21
Кабрал, Джован
10
Диа, Булайе
Стартовый состав
  • 11
    Алберт Тор Гудмундссон
    Нападающий
    35
  • 19
    Retegui, Mateo
    Нападающий
    46
  • 3
    Мартин Аарон
  • 17
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    58 37
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
    58
  • 32
    Frendrup Morten
  • 20
    Стефано Сабелли
    Защитник
    90
  • 22
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
    54 42
  • 5
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 1
    Мартинес Хосеп
  • 10
    Диа, Булайе
    Нападающий
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
    46
  • 21
    Кабрал, Джован
    Нападающий
    77
  • 30
    Маццокки, Паскуале
    Защитник
  • 25
    Maggiore, Giulio
    Полузащитник
    64 37
  • 18
    Лассана Кулибали
    Нападающий
  • 3
    Домагой Брадарич
    46 39
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
    64
  • 23
    Норберт Дьомбер
    Защитник
    70
  • 98
    Пирола, Лоренцо
    Защитник
  • 13
    Гильермо Очоа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Алберто Жилардино
  • Филиппо Индзаги
Статистика матча
3
Удары в створ
3
2
Удары мимо
4
7
Угловые
3
Сейвы
2
20
Штрафные
14
12
Фолы
16
2
Офсайды
4
3
ЖК
4
53%
Владение мячом
47%
Блокировано ударов
1
LIVE
Трансляция матча Дженоа - "Салернитана"
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
Дженоа побеждает, Малиновский записывает на себя ассист. Хотя роль Руслана в голевой атаке небольшая, он все же сделал свой вклад в победу хорошей игрой в центре поля.
90+6'
Свисток
Матч завершился.
90+3'
Замена
Сабелли уступил место на поле Вольякко.
90+1'
Офсайд
Диа не попал в пустые ворота с метра, но гол все равно не засчитали бы из-за положения вне игры.
90+1'
Инфо
Компенсировано пять минут.
86'
Желтая карточка
Иквуэмеси получил желтую.
84'
Опасный момент
Салернитана наконец-то создала отличный момент, но сравнять счет не удалось! Маццокки головой пробил в перекладину, а добивание Иквуэмеси оказалось неточным.
78'
Гудмундссон подал со штрафного, Очоа вышел из ворот и уверенно забрал мяч.
73'
Такой вот футбол в нижней части турнирной таблицы Серии А. Одни лишь замены и желтые карточки, из игровых моментов нечего даже вспомнить во втором тайме.
71'
Желтая карточка
Де Винтер высоко поднял ногу и сыграл в корпус соперника, а не в мяч.
70'
Желтая карточка
Дьомбер подыграл себе рукой в борьбе с Экубаном.
64'
Замена
Ленговский и Иквуэмеси заменили соответственно Маджоре и Ловато.
59'
Замена
Освежает центр поля Джилардино. Бадель и Малиновский отправились отдыхать, Стротман и Кутлу вступили в игру.
57'
Опасная подача со штрафного пошла на Бохинена, совсем чуть-чуть не хватило норвежцу, чтобы замкнуть.
54'
Замена
Еще одна травма в составе Дженоа. Бани попросил замену, Де Винтер уже в игре.
46'
Замена
Бохинен и Самбия вышли у Салернитаны. Кандрева и Брадарич на сегодня все.
46'
Замена
Экубан заменил Ретеги. Повреждения итальянца оказалось серьезнее, чем казалось изначально.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Подопечные Джилардино дают качество в первом тайме. Полностью переиграли Салернитану и могли вести больше, чем в один мяч.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Кабрал сместился с фланга ближе к центру и нанес удар, несмотря на солидное расстояние до ворот. Точности не хватило.
45+1'
Инфо
Добавлено три минуты.
43'
Опасный момент
Очоа пока единственный, кто играет у гостей. Очередное спасение мексиканца, на этот раз после удара Сабелли. Отметим также комбинацию Дженоа, красиво растянули оборону соперника.
42'
Желтая карточка
Бани не слишком грубо нарушил правила, но все равно увидел перед собой желтый свет. Следующий матч чемпионата он пропустит.
39'
Желтая карточка
Арбитр зафиксировал отложенный фол и показал Брадаричу желтую карточку.
37'
Желтая карточка
Обойтись без желтой карточки Малиновский не может. Ударил Кандреву сзади по ногам и спровоцировал Маджоре, который тоже был предупреждён.
35'
Гоооол!!!
Дженоа заслуженно открывает счет! Гудмундссон получил мяч от Малиновского, вышел на границу штрафной и точно пробил в дальний нижний угол. В этом эпизоде даже Очоа был бессилен.
34'
Момент у Салернитаны. Диа получил мяч в штрафной и весьма неплохо пробил в дальний угол. Пришлось Мартинесу вступать в игру.
25'
Не очень зрелищный футбол. Малиновский при этом выглядит достойно, ведет игру своей команды из глубины.
20'
Кулибали пошел в жесткий стык с Бани, оба получили повреждения. Врачи на поле.
16'
Опасный момент
Как же здорово сыграл Ретеги только что! Спиной к воротам принял мяч, развернулся и вторым касанием сильно пробил в дальний угол. Очоа кончиками пальцев перевел этот удар в штангу.
10'
После всплеска в самом начале игра успокоилась. Две равные команды сейчас на поле, обмениваются владениями.
3'
Опасный момент
И сразу же второй момент с углового! Бадель открылся на ближней и подправил мяч в направлении ворот, штанга спасла Салернитану.
3'
Опасный момент
Очоа выдал потрясающий сейв! Дрегушин классно пробил головой после подачи с углового, но опытный вратарь не дал мячу оказаться в сетке.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Давиде Масса.
Запасные: Леали (в), Соммарива (в), Вольякко, Гальдамес, Де Винтер, Экубан, Кутлу, Маттурро, Пушкаш, Стротман, Торсбю, Фини, Хапс.
Инфо
Стартовый состав Дженоа: Мартинес — Васкес, Бани, Дрегушин — Мартин, Малиновский, Бадель (к), Френдруп, Сабелли — Гудмундссон, Ретеги. Главный тренер — Альберто Джилардино.
Запасные: Костиль (в), Фиорилло (в), Ботхейм, Бохинен, Бронн, Данилюк, Иквуэмеси, Кастанос, Ленговский, Мартегани, Самбия, Стюарт, Чауна.
Инфо
Стартовый состав Салернитаны: Очоа — Пирола, Дьембер, Ловато — Брадарич, Кулибали, Маджоре, Маццокки — Джоване, Кандрева (к) — Диа. Главный тренер — Филиппо Индзаги.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го раунда Серии А между Дженоа и Салернитаной.
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Анонс матча Дженоа - "Салернитана" 27.10.2023, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Дженоа (Генуя) и командой "Салернитана" (Салерно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 27.10.2023
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Дженоа (Генуя) и командой "Салернитана" (Салерно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Дженоа, тогда как команда "Салернитана" осталась с поражением. Столкновение Дженоа и "Салернитана" в предыдущем футбольном матче 27.10.2023 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Филиппо Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дженоа - "Салернитана" можно посмотреть 27.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Дженоа - "Салернитана", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против "Салернитана" - 27.10.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Дженоа.

Команда гостей

Название: "Салернитана" (Салерно)
Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Стефано Колантуоно

Прошедший поединок команды "Салернитана" был сыгран против Дженоа - 27.10.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Дженоа.

Следите за результатами матча Дженоа - "Салернитана" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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