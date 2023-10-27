Дженоа - Салернитана онлайн трансляция матча

Анонс матча Дженоа - "Салернитана" 27.10.2023, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Дженоа (Генуя) и командой "Салернитана" (Салерно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 27.10.2023

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Дженоа (Генуя) и командой "Салернитана" (Салерно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Дженоа, тогда как команда "Салернитана" осталась с поражением. Столкновение Дженоа и "Салернитана" в предыдущем футбольном матче 27.10.2023 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Филиппо Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)

Год основания Дженоа (Генуя): 1893

Страна: Италия

Тренер: Андрей Шевченко



Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против "Салернитана" - 27.10.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Дженоа.

Команда гостей

Название: "Салернитана" (Салерно)

Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919

Страна: Италия

Тренер: Стефано Колантуоно



Прошедший поединок команды "Салернитана" был сыгран против Дженоа - 27.10.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Дженоа.

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