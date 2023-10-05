Юнион Сент-Жилуаз - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Вы знали, что Ливерпуль забил 31% голов между минутами 76-90?

Сент-Жиллуаз не проигрывает в последних 6 играх.

Сент-Жиллуаз выиграл 7 домашних матчей подряд.

Сент-Жиллуаз не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 6 играх.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 38 матчах.

Сент-Жиллуаз выигрывает первый тайм в 47% матчей, Ливерпуль выигрывает в 42% матчей.

Сент-Жиллуаз выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Ливерпуль выигрывает в 42%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Когда Сент-Жиллуаз лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сент-Жиллуаз% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Сент-Жиллуаз проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сент-Жиллуаз% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Сент-Жиллуаз.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Сент-Жиллуаз's.

Сент-Жиллуаз забивает 2.19 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.