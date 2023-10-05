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Юнион Сент-Жилуаз - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Европы - 14 декабря 2023, 19:45 - Стадион Жозеф Марьен . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Grinfeeld, Orel
Рейтинг матча:
Юнион Сент-Жилуаз
Сен-Жиль
3 - 1
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67'
Ливерпуль
Ливерпуль
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Ход матча
23' Bradley, Conor 32' Amoura, Mohamed El Amine 39' Quansah, Jarell 43' Puertas Castro, Cameron
46' Ватару Эндо Вышел: Гравенберч, Райан 46' Ибраима Конате Вышел: Джозеф Гомес 53' Sadiki, Noah
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Юнион Сент-Жилуаз
31%
Ничья
34%
Ливерпуль
34%
П1: 2.85 Х: 2.96 П2: 2.79
Интересные факты
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Сент-Жиллуаз не проигрывает в последних 6 играх.
  • Сент-Жиллуаз выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Сент-Жиллуаз не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 6 играх.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 38 матчах.
  • Сент-Жиллуаз выигрывает первый тайм в 47% матчей, Ливерпуль выигрывает в 42% матчей.
  • Сент-Жиллуаз выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Ливерпуль выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Когда Сент-Жиллуаз лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сент-Жиллуаз% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Сент-Жиллуаз проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сент-Жиллуаз% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Сент-Жиллуаз.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Сент-Жиллуаз's.
  • Сент-Жиллуаз забивает 2.19 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Сент-Жиллуаз имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Юнион Сент-Жилуаз
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Ливерпуль
Лига Европы 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Юнион Сент-Жилуаз
Последние матчи - Юнион Сент-Жилуаз
Чемпионат Бельгии 2023/2024
10.12.2023 - 20:15 Шарлеруа 1 - 3 Завершен Юнион Сент-Жилуаз В
Чемпионат Бельгии 2023/2024
03.12.2023 - 20:15 Юнион Сент-Жилуаз 2 - 1 Завершен Серкль Брюгге В
Лига Европы 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Тулуза 0 - 0 Завершен Юнион Сент-Жилуаз Н
Чемпионат Бельгии 2023/2024
26.11.2023 - 14:30 Гент 1 - 1 Завершен Юнион Сент-Жилуаз Н
Чемпионат Бельгии 2023/2024
12.11.2023 - 20:15 Юнион Сент-Жилуаз 3 - 0 Завершен Кортрейк В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2023/2024
09.12.2023 - 14:30 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Шеффилд Юнайтед 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ливерпуль 4 - 3 Завершен Фулхэм В
Лига Европы 2025
30.11.2023 - 22:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен ЛАСК В
Чемпионат Англии 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
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Главные события
Sadiki, Noah
53'
46'
Ватару Эндо
Вышел: Гравенберч, Райан
46'
Ибраима Конате
Вышел: Джозеф Гомес
ГООЛ! Puertas Castro, Cameron
43'
39'
Quansah, Jarell ГООЛ!
ГООЛ! Amoura, Mohamed El Amine
32'
23'
Bradley, Conor
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Юнион Сент-Жилуаз
31%
Ничья
34%
Ливерпуль
34%
П1: 2.85 Х: 2.96 П2: 2.79
Составы команд
49
Энтони Морис
28
Machida, Koki
16
Бургесс, Кристиан
5
Mac Allister, Kevin
10
Lapoussin, Loic
27
Sadiki, Noah
8
Lazare Amani, Jean Thierry
21
Castro-Montes, Alessio
23
Puertas Castro, Cameron
29
Густаф Нильссон
47
Amoura, Mohamed El Amine
62
Келлехер, Каоимхин
78
Quansah, Jarell
5
Ибраима Конате
84
Bradley, Conor
44
Chambers, Luke
19
Эллиотт, Харви
3
Ватару Эндо
17
Кертис Джонс
50
Doak, Ben
18
Гейкпо, Коди
49
Gordon, Kaide
Стартовый состав
  • 23
    Puertas Castro, Cameron
    Полузащитник
    43
  • 29
    Густаф Нильссон
  • 47
    Amoura, Mohamed El Amine
    Нападающий
    32
  • 10
    Lapoussin, Loic
    Полузащитник
  • 27
    Sadiki, Noah
    Полузащитник
    53
  • 8
    Lazare Amani, Jean Thierry
    Полузащитник
  • 21
    Castro-Montes, Alessio
    Защитник
  • 28
    Machida, Koki
    Защитник
  • 16
    Бургесс, Кристиан
    Защитник
  • 5
    Mac Allister, Kevin
    Защитник
  • 49
    Энтони Морис
  • 50
    Doak, Ben
    Полузащитник
  • 18
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 19
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 3
    Ватару Эндо
    Полузащитник
    46
  • 17
    Кертис Джонс
  • 78
    Quansah, Jarell
    Защитник
    39
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
    46
  • 84
    Bradley, Conor
    Полузащитник
    23
  • 44
    Chambers, Luke
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Александер Блессин
  • Юрген Клопп
Статистика матча
8
Штрафные
13
9
Фолы
7
5
Удары мимо
1
Блокировано ударов
5
Угловые
1
31%
Владение мячом
69%
5
Удары в створ
1
4
Офсайды
1
Сейвы
2
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча "Юнион Сент-Жилуаз" - "Ливерпуль"
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MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
62'
Опасный момент
И они это делают! Пуэртас отличным ударом в противоход голкиперу увеличивает преимущество своей команды до двух мячей.
59'
Статистика ударов 9-1 в пользу Юниона. Преимущество в счете бельгийцев абсолютно заслуженное, и они не оставляют попыток его увеличить.
53'
Желтая карточка
Садики схватил руками Доука, чтобы тот не убежал в контратаку.
46'
Замена
Гомес и Гравенберх в перерыве заменили Конате и Эндо.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Юниону сегодня нужно больше, что они и доказывают на поле. Молодежь Ливерпуля пока не показала ничего сверхъестественного.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
43'
Гоооол!!!
Юнион снова впереди! Выскочили в молниеносную контратаку, которую классным ударом с линии штрафной завершил Пуэртас. Влупил в ближний угол так, что Келлехер ничего не смог поделать.
39'
Гоооол!!!
А мерсисайдцы сравнивают счет с первого же момента! Кванса остался один в чужой штрафной на угловом, принял мяч на грудь и вторым касанием со всей силы пробил по воротам. Морис не среагировал.
38'
Юнион продолжает давить, несмотря на забитый мяч. Несколько опасных подач в штрафную выполнили хозяева, Ливерпуль отбился.
32'
Гоооол!!!
Юнион открывает счет! Джонс потерял мяч на чужой половине, с чего и началась результативная атака. Нильссон вывел Амура на ворота, тот не без везения обыграл Келлехера и поразил пустые ворота.
24'
Желтая карточка
Брэдли получил желтую карточку за фол против Мачиды на правом фланге.
21'
Опасный момент
Нильссон мог забивать! Обогнал защитника и вышел один на один с вратарем, но не смог его переиграть ударом с острого угла.
12'
Мачида откликнулся на подачу со стандарта, но не смог головой направить мяч в створ.
10'
Снова хозяева угрожают воротам соперника. Садики пробил из-за пределов штрафной, рядом со штангой прошел мяч.
8'
Всплеск активности от Юниона произошел. На первом этапе Ливерпуль отбился, второй уже завершился ударом, но неточным.
4'
Обменялись похожими атаками команды, обе завершились навесами в руки вратарю.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Орел Гринфелд (Израиль).
Запасные: Венссенс (в), Имбрехтс (в), Лейсен, Теклаб, Экерт, Расмуссен, Родригес, Сайкс, Терхо, Хейгевелде.
Инфо
Стартовый состав Юниона: Морис — Мачида, Берджесс, Макаллистер — Лапуссен, Садики (к), Амани, Кастро-Монтес — Пуэртас, Нильссон, Амура. Главный тренер — Александер Блессин.
Запасные: Марселу (в), Мрозек (в), Хилл, Гомес, Гравенберх, Диас, Кумас, Макконнелл, Нуньес, Скенлон, Собослай, Цимикас.
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Келлехер — Чемберс, Брэдли, Конате, Кванса — Джонс (к), Эндо, Эллиот — Гордон, Гакпо, Доак. Главный тренер — Юрген Клопп.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Лиги Европы между Юнионом и Ливерпулем.
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Анонс матча "Юнион Сент-Жилуаз" - "Ливерпуль" 14.12.2023, Лига Европы

Противостояние между командой "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч пройдет на стадионе Стадион Жозеф Марьен.

Дата проведения матча: 14.12.2023
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Юнион Сент-Жилуаз" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Юнион Сент-Жилуаз" в предыдущем футбольном матче 05.10.2023 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александер Блессин и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Юнион Сент-Жилуаз" - "Ливерпуль" можно посмотреть 14.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Юнион Сент-Жилуаз" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль)
Год основания "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль): 1897
Страна: Бельгия

Прошедший матч команды "Юнион Сент-Жилуаз" был сыгран против Шарлеруа - 10.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2023/2024 и закончился победой команды "Юнион Сент-Жилуаз".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Кристал Пэлас - 09.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Юнион Сент-Жилуаз" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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