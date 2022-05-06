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Дженоа - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 15 декабря 2023, 21:45 - Луиджи Феррарис . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
0 - 0
Обновить
12'
Ювентус
Турин
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Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
29%
Ничья
29%
Ювентус
43%
П1: 4.58 Х: 2.22 П2: 2.65
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Дженоа и Ювентус 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 18 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 5 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Ювентус. Разница голов 32-20 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 38 встреч, команда Дженоа выиграла 5 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 75-35 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Дженоа забил 47% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ювентус забил 22% голов между минутами 16-30?
  • Ювентус не проигрывает в последних 10 играх.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Ювентус не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Дженоа не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Albert Gudmundsson лучший бомбардир Дженоа с 5 голами. Dusan Vlahovic забил 5 раз за Ювентус
  • Год назад, Ювентус была на 7 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 2 месте с 36 очками.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 45% матчей, Ювентус выигрывает в 30% матчей.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Ювентус выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Дженоа.
  • В их последнюю встречу команда Дженоа победила в 1 гол(а).
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 1, команда Ювентус выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Дженоа забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 2.4 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Ювентус - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Ювентус - 1.2.
  • Дженоа забивает 1.77 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.36 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Дженоа без побед в последних 4 играх.
  • У команды Дженоа серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Личные встречи
Дженоа
4
Побед
23
Игр
16
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
06.05.2022 - 22:00 Дженоа 2 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 16:00 Ювентус 3 - 1 Завершен Дженоа
Кубок Италии 2020/2021
13.01.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 2 Завершен Дженоа
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Монца 1 - 0 Завершен Дженоа П
Кубок Италии 2023/2024
05.12.2023 - 22:00 Лацио 1 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2023/2024
02.12.2023 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Фрозиноне 2 - 1 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2023/2024
10.11.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершен Эллас Верона В
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2023/2024
08.12.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2023/2024
01.12.2023 - 21:45 Монца 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2023/2024
11.11.2023 - 19:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2023/2024
05.11.2023 - 21:45 Фиорентина 0 - 1 Завершен Ювентус В
Показать больше
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
29%
Ничья
29%
Ювентус
43%
П1: 4.58 Х: 2.22 П2: 2.65
Составы команд
1
Мартинес Хосеп
4
de Winter, Koni
13
Бани, Маттиа
5
Dragusin, Radu Matei
22
Хоан Васкес
17
Руслан Малиновский
47
Милан Бадель
32
Frendrup Morten
20
Стефано Сабелли
11
Алберт Тор Гудмундссон
10
Messias, Junior
1
Войцех Щенсны
4
Gatti, Federico
3
Бремер, Глейсон
6
Данило
27
Андреа Камбиассо
16
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
20
Miretti, Fabio
11
Филип Костич
7
Федерико Кьеза
9
Душан Влахович
Стартовый состав
  • 11
    Алберт Тор Гудмундссон
    Нападающий
  • 10
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 22
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 17
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 32
    Frendrup Morten
  • 20
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 4
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 5
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 1
    Мартинес Хосеп
  • 7
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 9
    Душан Влахович
  • 27
    Андреа Камбиассо
    Полузащитник
  • 16
    Уэстон Маккенни
  • 5
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 20
    Miretti, Fabio
    Полузащитник
  • 11
    Филип Костич
    Полузащитник
  • 4
    Gatti, Federico
    Защитник
  • 3
    Бремер, Глейсон
    Защитник
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Алберто Жилардино
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
1
Штрафные
Офсайды
1
LIVE
Трансляция матча "Дженоа" - Ювентус
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
10'
Еще один стандарт у туринцев, также недалеко от углового флажка и после навеса Кьезы на дальнюю стойку мяч выходит за пределы поля
9'
Уголовой
Выполнить первый угловой в матче должны гости и после розыгрыша в полукруг штрафной мяч довольно легко перехватили игроки Дженоа и начинают развитие своей атаки
6'
Опасный момент
Первый удар по воротам в матче и пробивает Малиновский. Руслан бьет издалека, неплохой и мощный удар, но прямо по центру и мяч прилетел в руки Щенсного
5'
Несколько минут "грифоны" контролировали мяч, однако зайти в штрафную площадку соперника им так и не удалось
2'
Офсайд
"Бьянконери" пытаются создать быструю атаку, но при этой попытке Камбьясо оказался в положении вне игры
1'
Свисток
Давиде Масса дает свисток о начале мата, гости развели мяч из центра поля
Инфо
Арбитр матча: Давиде Масса
Главный тренер Ювентуса: Массимилиано Аллегри
На скамейке запасных: Нонге Боэнде, Алекс Сандро, Веа, Йилдиз, Илинг-Джуниор, Милик, Николусси, Перин, Пинсольо, Ругани, Хейсен
Инфо
Стартовый состав Ювентуса (3-5-2): Щенсный - Данилу, Бремер, Гатти - Костич, Миретти, Локателли, Маккени, Камбьясо - Влахович, Кьеза
Главный тренер Дженоа: Альберто Джилардино
На скамейке запасных: Вольякко, Гальдамес, Гефти, Экубан, Кутлу, Леали, Мартин, Маттурро, Пушкаш, Соммарива, Торсбю, Фини, Хапс, Ягелло
Инфо
Стартовый состав Дженоа (3-5-2): Мартинес – Дрегушин, Бани, Де Винтер – Васкес, Малиновский, Бадель, Фрэндруп, Сабелли – Гудмундсон, Мессиас
Перед началом матча Дженоа занимает пятнадцатую строчку турнирной таблицы, а отрыв от зоны вылета составляет всего три балла. Ювентус располагается на втором месте отставая от лидера чемпионата – Интера на два очка
Матч пройдет в Генуе на арене "Стадио Луиджи Феррарис" и начнется в 21:45 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча шестнадцатого тура итальянской Серии А, в котором встретятся Дженоа и Ювентус
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Анонс матча "Дженоа" - Ювентус 15.12.2023, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Дженоа" (Генуя) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч начнется на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 15.12.2023
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Дженоа" (Генуя) и командой Ювентус (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Дженоа", тогда как команда Ювентус осталась с поражением. Столкновение "Дженоа" и Ювентус в предыдущем футбольном матче 06.05.2022 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Дженоа" - Ювентус можно посмотреть 15.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Дженоа" - Ювентус, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Прошедший матч команды "Дженоа" был сыгран против Монца - 10.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Монца.

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды Ювентус был сыгран против Наполи - 08.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Ювентус.

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