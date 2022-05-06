Дженоа - Ювентус онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Дженоа и Ювентус 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 18 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 5 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Ювентус. Разница голов 32-20 в пользу команды Ювентус.

Во время последних 38 встреч, команда Дженоа выиграла 5 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 75-35 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Дженоа забил 47% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Ювентус забил 22% голов между минутами 16-30?

Ювентус не проигрывает в последних 10 играх.

Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Ювентус не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Дженоа не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Ювентус не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Albert Gudmundsson лучший бомбардир Дженоа с 5 голами. Dusan Vlahovic забил 5 раз за Ювентус

Год назад, Ювентус была на 7 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 2 месте с 36 очками.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Дженоа выигрывает первый тайм в 45% матчей, Ювентус выигрывает в 30% матчей.

Дженоа выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Ювентус выигрывает в 30%.

Победителем прошлой встречи была команда Дженоа.

В их последнюю встречу команда Дженоа победила в 1 гол(а).

Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 1, команда Ювентус выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Дженоа забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 2.4 гола против команды Дженоа (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Ювентус - 3.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Ювентус - 1.2.

Дженоа забивает 1.77 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.36 гола, играя на выезде (в среднем).

Дженоа без побед в последних 4 играх.