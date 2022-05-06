Дженоа - Ювентус онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Дженоа" (Генуя) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч начнется на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 15.12.2023
Время начала матча: 21:45
История противостояний между "Дженоа" (Генуя) и командой Ювентус (Турин):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Дженоа", тогда как команда Ювентус осталась с поражением. Столкновение "Дженоа" и Ювентус в предыдущем футбольном матче 06.05.2022 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Прошедший матч команды "Дженоа" был сыгран против Монца - 10.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Монца.
Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команды Ювентус был сыгран против Наполи - 08.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Ювентус.
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