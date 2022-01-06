Сассуоло - Дженоа онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Сассуоло (Сассуоло) и командой "Дженоа" (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч начнется на стадионе Гиглио.
Дата проведения матча: 22.12.2023
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Сассуоло (Сассуоло) и командой "Дженоа" (Генуя):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сассуоло и "Дженоа" в предыдущем футбольном матче 06.01.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Алессио Диониси и Алберто Жилардино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи
Предыдущий поединок команды Сассуоло был сыгран против "Удинезе" - 17.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Прошедший поединок команды "Дженоа" был сыгран против Ювентус - 15.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.
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