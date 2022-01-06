Сассуоло - Дженоа онлайн трансляция матча

Анонс матча Сассуоло - "Дженоа" 22.12.2023, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Сассуоло (Сассуоло) и командой "Дженоа" (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч начнется на стадионе Гиглио.

Дата проведения матча: 22.12.2023

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сассуоло (Сассуоло) и командой "Дженоа" (Генуя):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сассуоло и "Дженоа" в предыдущем футбольном матче 06.01.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Алессио Диониси и Алберто Жилардино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сассуоло (Сассуоло)

Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920

Страна: Италия

Тренер: Алессио Дионизи



Предыдущий поединок команды Сассуоло был сыгран против "Удинезе" - 17.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Дженоа" (Генуя)

Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893

Страна: Италия

Тренер: Альберто Джилардино



Прошедший поединок команды "Дженоа" был сыгран против Ювентус - 15.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.

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