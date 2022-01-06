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Сассуоло - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 22 декабря 2023, 19:30 - Гиглио . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Сассуоло
Сассуоло
1 - 0
Обновить
53'
Дженоа
Генуя
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Ход матча
13' Бани, Маттиа 22' Лорьян, Арманд 28' Андреа Пинамонти 39' Джанмарко Феррари
46' Джанмарко Феррари Вышел: Ruan Da Silva Chagas Mychell
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Сассуоло
33%
Ничья
37%
Дженоа
30%
П1: 3.49 Х: 2.51 П2: 2.76
Интересные факты
  • За последние 9 встреч когда команда Сассуоло играла дома, команда Сассуоло выиграла 6 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Дженоа. Разница голов 22-9 в пользу команды Сассуоло.
  • Во время последних 18 встреч, команда Сассуоло выиграла 8 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 33-23 в пользу команды Сассуоло
  • Последняя гостевая победа Дженоа над Сассуоло была в 2016
  • В Серия А, Дженоа проиграла последние 4 выездных игр.
  • Вы знали, что Сассуоло забил 21% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Дженоа забил 44% голов между минутами 31-45?
  • Дженоа без побед в последних 5 играх.
  • Дженоа проиграл 5 выездных матчей подряд.
  • Дженоа не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • В домашних матчах Сассуоло не проигрывает Дженоа в последних 6 встречах.
  • Сассуоло не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Дженоа не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Дженоа в сезоне 1-1-6
  • Domenico Berardi лучший бомбардир Сассуоло с 9 голами. Albert Gudmundsson забил 6 раз за Дженоа
  • Jeremy Toljan отдал больше всего передач в Сассуоло с 5 передачами. Morten Frendrup лучший распасовщик Дженоа (3 передач)
  • Сассуоло пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Сассуоло забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Сассуоло выигрывает первый тайм в 32% матчей, Дженоа выигрывает в 42% матчей.
  • Сассуоло выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Дженоа выигрывает в 42%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Сассуоло лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Сассуоло проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • У команды Дженоа серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Сассуоло проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Сассуоло выиграла 3, команда Дженоа выиграла 0, 2 ничьи.
  • Команда Сассуоло проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.
  • Сассуоло забивает 2.4 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1 гола против команды Сассуоло (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сассуоло и Дженоа - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сассуоло и Дженоа - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Сассуоло забивает 2 гола, играя дома, а Дженоа забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Дженоа пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Сассуоло.
  • Сассуоло's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Domenico Berardi получил больше всего желтых карточек (5) в Сассуоло. Ruslan Malinovskyi получил 6 в Дженоа.
Личные встречи
Сассуоло
8
Побед
18
Игр
5
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 17:30 Сассуоло 1 - 1 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Дженоа 2 - 2 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 13:30 Дженоа 1 - 2 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Сассуоло 2 - 1 Завершен Дженоа
Последние матчи - Сассуоло
Чемпионат Италии 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Удинезе 2 - 2 Завершен Сассуоло Н
Чемпионат Италии 2023/2024
11.12.2023 - 21:45 Кальяри 2 - 1 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2023/2024
03.12.2023 - 19:00 Сассуоло 1 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Эмполи 3 - 4 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2023/2024
10.11.2023 - 19:30 Сассуоло 2 - 2 Завершен Салернитана Н
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Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
15.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Монца 1 - 0 Завершен Дженоа П
Кубок Италии 2023/2024
05.12.2023 - 22:00 Лацио 1 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2023/2024
02.12.2023 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Фрозиноне 2 - 1 Завершен Дженоа П
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Главные события
Джанмарко Феррари
Вышел: Ruan Da Silva Chagas Mychell
46'
Джанмарко Феррари
39'
ГООЛ! Андреа Пинамонти
28'
Лорьян, Арманд
22'
13'
Бани, Маттиа
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Сассуоло
33%
Ничья
37%
Дженоа
30%
П1: 3.49 Х: 2.51 П2: 2.76
Составы команд
47
Консигли, Андреа
3
Pedersen, Marcus Holmgren
13
Джанмарко Феррари
5
Мартин Эрлич
22
Джереми Тольян
7
Henrique, Matheus
24
Boloca, Daniel
45
Лорьян, Арманд
42
Торстведт, Кристиан
20
Самуэль Кастильехо
9
Андреа Пинамонти
1
Мартинес Хосеп
5
Dragusin, Radu Matei
13
Бани, Маттиа
4
de Winter, Koni
20
Стефано Сабелли
17
Руслан Малиновский
47
Милан Бадель
32
Frendrup Morten
22
Хоан Васкес
18
Калеб Экубан
11
Алберт Тор Гудмундссон
Стартовый состав
  • 9
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
    28
  • 45
    Лорьян, Арманд
    Нападающий
    22
  • 42
    Торстведт, Кристиан
    Полузащитник
  • 20
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 7
    Henrique, Matheus
    Полузащитник
  • 24
    Boloca, Daniel
    Полузащитник
  • 3
    Pedersen, Marcus Holmgren
    Полузащитник
  • 13
    Джанмарко Феррари
    Защитник
    39
  • 5
    Мартин Эрлич
    Защитник
  • 22
    Джереми Тольян
  • 47
    Консигли, Андреа
    Вратарь
  • 18
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 11
    Алберт Тор Гудмундссон
    Нападающий
  • 20
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 17
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 32
    Frendrup Morten
  • 22
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 5
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
    13
  • 4
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 1
    Мартинес Хосеп
Запасные игроки
Тренеры
  • Алессио Диониси
  • Алберто Жилардино
Статистика матча
7
Штрафные
7
6
Фолы
6
3
Блокировано ударов
1
Угловые
5
2
ЖК
1
1
Офсайды
1
2
Удары в створ
Удары мимо
4
40%
Владение мячом
60%
Сейвы
1
LIVE
Трансляция матча Сассуоло - "Дженоа"
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
46'
Свисток
Марк Гвида дает свисток о начале второго тайма
50'
Довольно затяжная атака "грифонов" окончилась неточным навесом от Гудмундсона
Замена
Первую замену в перерыве провел Алессио Дионизи и на поле вышел Трессольди вместо Феррари
Команды демонстрирует довольно равную борьбу, однако именно хозяева лучше выглядят в атаке. Ошибка Дженоа в защите привела к одному пропущенному голу, но ошибок было больше и голов могло быть больше. Ждем начала второго тайма, чтобы узнать, чем завершится борьба команд и сможет ли Дженоа сравнять счет
45+2'
Свисток
Малиновский пытался издали пробить по воротам, но мяч полетел значительно выше ворот и после этого раздался свисток арбитра о завершении первой половины встречи
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсирована одна минута
45'
Опасный момент
Лорьенте снова прорвался с левого фланга и выполнил прострел, мяч прилетел прямо в ноги Матеуса Энрике и бразилец пробивает по воротам в одно касание, а Мартинес успел сложиться и остановить мяч между ног, спасая команду от гола на последних минутах тайма
41'
Офсайд
Васкес выбегал по флангу в атаку и при передаче от партнера оказался в положении вне игры
40'
Инфо
Довольно "чисто" играют игроки обеих команд, но при семи фолах на две команды арбитр уже успел показать три желтых карточки
39'
Желтая карточка
Феррари повалил соперника на газон, чтобы остановить контратаку Дженоа и арбитр снова был вынужден достать желтую карточку из кармана
39'
Опасный момент
Лорьенте снова отобрал мяч у соперника, ворвался в штрафную, но ошибся при передаче и "нероверде" потеряли мяч
35'
Уголовой
Еще один корнер у Дженоа и снова навес в штрафную, Дрегушин пробивал по воротам, однако неудачно и мяч полетел значительно выше ворот
34'
Уголовой
"Грифоны" выполнили угловой и после навеса соперники выиграли борьбу и выбили мяч
33'
Опасный момент
Гудмундсон наносил удар по воротам из-за пределов штрафной, целил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой
29'
Арбитр подождал просмотра VAR и затем окончательно указал на центр поля
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сассуоло выходит вперед! Дрегушин ошибся в центре поля и подарил мяч Лорьенте, Арман спокойно прошел к воротам Дженоа, ведь соперников не было совсем, положил голкипера на газон и отдал передачу на Пинамонте, а Андреа спокойно переиграв защитников положил мяч в сетку ворот. Счет становится 1:0 в пользу хозяев
26'
Теперь Болока попытался пробить издалека, но и у него это получилось неудачно и мяч пролетел мимо ворот
24'
Лорьенте то ли бил из-за пределов штрафной, то ли отдавал довольно сильную передачу на дальнюю штангу, но все же мяч прилетел на голову Васкесу, который удачно выбил мяч
22'
Желтая карточка
Лорьенте в подкате сбивает с ног Малиновского, чтобы сорвать атаку Дженоа и арбитр не прощает этого полузащитнику "нероверди"
21'
Экубан получил передачу в штрафной и пытался пробить в одно касание, однако не попал по мячу
18'
Очередная попытка атаки от гостей закончилась нарушением правил со стороны Сабелли
15'
Небольшая пауза в игре. Болока столкнулся головой с соперником и вынужден получить помощь от врачей
12'
Желтая карточка
Бани нарушает правила против Кастильехо на чужой половине поля и заставляет арбитра впервые в сегодняшнем матче достать из кармана желтую карточку
7'
Опасный момент
Теперь отличная атака от Сассуоло и после прострела с левого фланга Торстведт замыкал передачу, но не попал по воротам
5'
Уголовой
Еще один угловой у гостей и после навеса на ближнюю штангу соперники выиграли борьбу и выбили мяч
4'
Опасный момент
Опасную контратаку создают "грифоны" и после прорыва из центра поля к воротам Экубан не смог нормально пробить и мяч попал в соперника и вышел на угловой
3'
Уголовой
Гости довольно быстро заработали право на угловой и после навеса с правого фланга на дальнюю штангу Фрэндруп пытался пробить, мяч срезался и летел в руки голкиперу, но Экубан чуть не переправил мяч в ворота и немного не успел это сделать
1'
Свисток
Марко Гвида дает свисток о начале матча
Инфо
Арбитр матча: Марко Гвида
Главный тренер Дженоа: Альберто Джилардино
На скамейке запасных: Вольякко, Гальдамес, Гефти, Леали, Мартин, Маттурро, Пушкаш, Соммарива, Стротман, Торсбю, Финни, Хапс, Ягелло
Инфо
Стартовый состав Дженоа (3-5-2): Мартинес – Де Винтер, Бани, Дрегушин – Васкес, Фрэндруп, Бадель (с), Малиновский, Сабелли – Гудмундсон, Экубан
Главный тренер Сассуоло: Алессио Дионизи
На скамейке запасных: Байрами, Вольпато, Конрадсен Сейде, Краньо, Липани, Миссори, Мулаттьери, Пеголо, Трессольди
Инфо
Стартовый состав Сассуоло (4-2-3-1): Консильи – Педерсен, Феррари (с), Эрлич, Толян – Матеус Энрике, Болока – Лорьенте, Торстведт, Кастильехо – Пинамонти
Перед началом матча команды занимают соседние строчки в турнирной таблице и имеют одинаковое количество очков. И Сассуоло и Дженоа имеют в своем активе по четыре победы, столько же ничьих и восемь поражений, но "грифоны" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (-5) располагаются на четырнадцатой строчке, а Суссуоло на строчку ниже с разницей голов -6
Матч пройдет в Реджо-Эмилии на арене "Мапей Стедиум - Читта дель Триколоре" и начнется в 19:30 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча 17-го тура итальянской Серии А в котором встретятся Сассуоло и Дженоа
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Анонс матча Сассуоло - "Дженоа" 22.12.2023, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Сассуоло (Сассуоло) и командой "Дженоа" (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч начнется на стадионе Гиглио.

Дата проведения матча: 22.12.2023
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сассуоло (Сассуоло) и командой "Дженоа" (Генуя):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сассуоло и "Дженоа" в предыдущем футбольном матче 06.01.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Алессио Диониси и Алберто Жилардино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сассуоло - "Дженоа" можно посмотреть 22.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Сассуоло - "Дженоа", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи

Предыдущий поединок команды Сассуоло был сыгран против "Удинезе" - 17.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Прошедший поединок команды "Дженоа" был сыгран против Ювентус - 15.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.

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