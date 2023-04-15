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Брентфорд - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 27 декабря 2023, 21:30 - Brentford Community Stadium
Главный судья: Энди Медли
Рейтинг матча:
Брентфорд
Брентфорд
1 - 3
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76'
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ход матча
13' Марио Лемина 14' Хи-Чан, Хванг 16' Йоан Висса 28' Хи-Чан, Хванг 44' Норгаард, Кристиан 45' Хи-Чан, Хванг Вышел: Беллегарде, Жанрикнер
46' Yarmoliuk, Yehor Вышел: Damsgaard, Mikkel 54' Макс Килман
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
36%
Ничья
30%
Вулверхэмптон
34%
П1: 2.29 Х: 2.94 П2: 3.71
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Брентфорд и Вулверхэмптон Уондерерс 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 7 встреч когда команда Брентфорд играла дома, команда Брентфорд выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 10-8 в пользу команды Брентфорд.
  • Во время последних 14 встреч, команда Брентфорд выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-16 в пользу команды Вулверхэмптон Уондерерс
  • Последняя домашняя победа Брентфорд над Вулверхэмптон Уондерерс была в 2016
  • Игры прошлого года: 1-1 (Брентфорд дома) и 2-0 (Вулверхэмптон Уондерерс дома).
  • Брентфорд проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Вулверхэмптон Уондерерс проиграла последние 4 выездных игр.
  • Вы знали, что Брентфорд забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Брентфорд проиграл 3 матчей подряд.
  • Вулверхэмптон Уондерерс проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Брентфорд не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Bryan Mbeumo лучший бомбардир Брентфорд с 7 голами. Hwang Hee-chan забил 8 раз за Вулверхэмптон Уондерерс
  • Bryan Mbeumo отдал больше всего передач в Брентфорд с 3 передачами. Pedro Neto лучший распасовщик Вулверхэмптон Уондерерс (7 передач)
  • Christian Norgaard получил больше всего желтых карточек (6) в Брентфорд. Mario Lemina получил 6 в Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Год назад, Вулверхэмптон Уондерерс была на 18 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 13 месте с 19 очками.
  • Брентфорд пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Брентфорд выигрывает первый тайм в 31% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 26% матчей.
  • Брентфорд выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 26%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вулверхэмптон Уондерерс.
  • В их последнюю встречу команда Вулверхэмптон Уондерерс победила в 2 гол(а).
  • Когда Брентфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Брентфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вулверхэмптон Уондерерс в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.
  • Вулверхэмптон Уондерерс's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Брентфорд выиграла 1, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Брентфорд.
  • Команда Брентфорд выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Брентфорд забивает 0.8 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.6 гола против команды Брентфорд (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брентфорд и Вулверхэмптон Уондерерс - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брентфорд и Вулверхэмптон Уондерерс - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Брентфорд забивает 1.44 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Брентфорд
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Вулверхэмптон 2 - 0 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 14:30 Вулверхэмптон 0 - 2 Завершен Брентфорд
Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Шеффилд Юнайтед 1 - 0 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 1 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершен Лутон Таун В
Чемпионат Англии 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершен Арсенал П
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Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 1 Завершен Ноттингем Форест Н
Чемпионат Англии 2023/2024
05.12.2023 - 21:30 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
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Главные события
54'
Макс Килман
Yarmoliuk, Yehor
Вышел: Damsgaard, Mikkel
46'
45'
Хи-Чан, Хванг
Вышел: Беллегарде, Жанрикнер
Норгаард, Кристиан
44'
28'
Хи-Чан, Хванг ГООЛ!
ГООЛ! Йоан Висса
16'
14'
Хи-Чан, Хванг ГООЛ!
13'
Марио Лемина ГООЛ!
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
36%
Ничья
30%
Вулверхэмптон
34%
П1: 2.29 Х: 2.94 П2: 3.71
Составы команд
1
Марк Флеккен
27
Янельт, Витали
5
Пиннок, Этан
22
Коллинс, Натан
14
Саман Годдос
33
Yarmoliuk, Yehor
6
Норгаард, Кристиан
30
Мадс Роэрслев
11
Йоан Висса
7
Нил Маупай
23
Поттер, Кин Льюис
1
Хосе Рамон Сандовал
23
Макс Килман
4
Bueno, Santiago
24
Gomes, Tote
22
Нельсон Семедо
5
Марио Лемина
8
Gomes, Joao
3
Айт Нури, Райан
11
Хи-Чан, Хванг
21
Пабло Сарабия
12
Кнья, Матеус
Стартовый состав
  • 11
    Йоан Висса
    Нападающий
    16
  • 7
    Нил Маупай
  • 23
    Поттер, Кин Льюис
    Нападающий
  • 14
    Саман Годдос
    Нападающий
  • 33
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
    46
  • 6
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
    44
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 27
    Янельт, Витали
    Полузащитник
  • 5
    Пиннок, Этан
    Защитник
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 1
    Марк Флеккен
  • 12
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 11
    Хи-Чан, Хванг
    Нападающий
    45 28 14
  • 21
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 5
    Марио Лемина
    Полузащитник
    13
  • 8
    Gomes, Joao
    Полузащитник
  • 3
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 23
    Макс Килман
    54
  • 4
    Bueno, Santiago
    Защитник
  • 24
    Gomes, Tote
    Защитник
  • 1
    Хосе Рамон Сандовал
Запасные игроки
Тренеры
  • Томас Франк
  • Гари О'Нил
Статистика матча
13
Штрафные
5
4
Фолы
12
56%
Владение мячом
44%
6
Угловые
2
4
Блокировано ударов
4
5
Удары в створ
3
Сейвы
4
2
Удары мимо
1
1
ЖК
1
1
Офсайды
1
Трансляция
65'
Замена
Еще две замены в составе гостей. На поле вышел Дойл вместо Сарабии. Также на поле появился Догерти.
61'
Хозяевам не хватает нестандартных действий в заключительной трети поля. Слишком банально играют футболисты "Брентфорда".
58'
Хозяева поля никак не могут довести свои атаки до логического завершения. Следует отдать должное защитникам гостей.
55'
Желтая карточка
А вот и первое предупреждение у гостей. Килман грубо сыграл против Мопе.
54'
Гости пытаются сбивать темп матча, а сами рассчитывают на быстрый выход из защиты в атаку.
50'
Прогнозируемо активно начали вторую половину встречи хозяева поля, но пока без акцентированных ударов.
47'
Замена
К сожалению, украинский хавбек Егор Ярмолюк во втором тайме не сыграет. Вместо него в игру вошел Дамсгор.
Свисток
Второй тайм начался!
Богатым на события был первый тайм. Слишком много футболисты "Брентфорда" ошибались в защите и этим воспользовались гости. С реализацией до перерыва у соперников проблем не было.
Свисток
Первый тайм завершился - 1:3!
45+6'
Замена
Вынужденная замена у гостей. Вместо травмированного Хвана на поле выходит Белегар.
45+4'
Хван получил повреждение. Продолжительная пауза в первой половине встречи.
Инфо
До первой половины встречи арбитр компенсировал сразу пять минут.
43'
Желтая карточка
За грубый подкат первое предупреждение в нашем матче получил Норгорд. Досталось Аит-Нури.
40'
В эти минуты начал выше играть Егор Ярмолюк, но пока он не слишком заметен.
37'
После передачи Сарабии пробивал Кунья, но его попытку заблокировал защитник.
35'
Никак не могут прийти в себя после третьего пропущенного гола хозяева поля. У них сейчас мало что выходит.
32'
Очень не уверенно играют футболисты "Брентфорда" на собственной половине поля и этим мастерски пользуются гости.
29'
Гоооол!!!
Интенсивный у нас футбол в первой половине встречи. Хван с нескольких метров пробил в ближний угол – 1:3.
27'
Инфо
У команд по два удара в створ ворот, но три гола мы уже увидели. С эффективностью пока проблем нет.
24'
В эти минуты гораздо интереснее играют хозяева поля, но им пока не хватает конструктива в заключительной трети поля.
21'
Висса сместился с фланга в центр, но акцентированно пробить по воротам он не смог. Неплохая атака.
19'
Опасный момент
Хозяева поля могли сравнять счет, но удар Янельта парировал голкипер. Команды не собираются останавливаться.
16'
Гоооол!!!
С реализацией у соперников пока нет проблем. После передачи Мопе расстрелял ворота Висса – 1:2.
14'
Гоооол!!!
Это фантастика. Коллинз отдавал на голкипера, но передачу перехватил Хван и забил в пустые ворота – 0:2.
13'
Гоооол!!!
Гости открывают счет достаточно неожиданно. После подачи Сарабии расстрелял ворота Лемина – 0:1.
11'
В эти минуты больше начали контролировать мяч гости, но и у них пока ничего не выходит в заключительной трети поля.
8'
Инфо
Хозяева поля уже успели подать два угловых, но без ударов по воротам. Пока что не хватает конструктива.
5'
Много ошибаются футболисты обеих команд в переходных фазах. Голкиперы пока остаются без работы.
3'
В начале встречи много борьбы, но без продвижения вперед. Больше контролируют мяч хозяева поля.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Вулверхэмптоном" (стартовый состав): Са – Килман, Буэно, Тоти – Семеду, Лемина, Гомеш, Аит-Нури – Сарабия, Хван – Кунья
Инфо
"Брентфорд" (стартовый состав): Флеккен – Янельт, Пиннок, Коллинз – Годдос, Ярмолюк, Норгорд, Расмуссен - Виса, Мопе, Льюис-Поттер
27 декабря на "Брентфорде Комьюнити" пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Брентфорд" встретится с "Вулверхэмптоном". Поединок начнется в 21.30.
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Анонс матча Брентфорд - "Вулверхэмптон" 27.12.2023, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч состоится на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 27.12.2023
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брентфорд (Брентфорд) и командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Вулверхэмптон" , тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение "Вулверхэмптон" и Брентфорд в предыдущем футбольном матче 15.04.2023 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Гари О'Нил разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брентфорд - "Вулверхэмптон" можно посмотреть 27.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брентфорд - "Вулверхэмптон" , ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команды Брентфорд был сыгран против "Астон Вилла" - 17.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Астон Вилла".

Команда гостей

Название: "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон)
Год основания "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий поединок команды "Вулверхэмптон" был сыгран против "Челси" - 24.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Вулверхэмптон" .

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