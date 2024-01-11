Барселона - Осасуна онлайн трансляция матча

За последние 21 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 16 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Осасуна. Разница голов 68-10 в пользу команды Барселона.

Во время последних 43 встреч, команда Барселона выиграла 27 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-34 в пользу команды Барселона

Осасуна без побед над Барселона в последних 4 играх.

Барселона пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Осасуна забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Барселона выигрывает первый тайм в 41% матчей, Осасуна выигрывает в 23% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Осасуна выигрывает в 23%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Суперкубок" лучше, чем у команды Осасуна.

Осасуна's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Осасуна выиграла 0, 1 ничьи.

Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Осасуна - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Осасуна - 1.4.