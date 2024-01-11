Барселона - Осасуна онлайн трансляция матча

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2024, матч начнется на стадионе King Saud University Stadium.
Дата проведения матча: 11.01.2024
Время начала матча: 21:00
История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Осасуна (Памплона):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Осасуна и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 03.09.2023 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Xavi и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Лас-Пальмас - 04.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Барселона".
Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
Предыдущий матч команды Осасуна был сыгран против Альмерия - 04.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Осасуна.
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