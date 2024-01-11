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Барселона - Осасуна онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 11 января 2024, 21:00 - King Saud University Stadium
Главный судья: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
1 - 0
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68'
Осасуна
Памплона
Ход матча
32' Алехандро Катена 39' Munoz, Iker 42' Рафинья Вышел: Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
56' Арнаис, Хосе Мануэль 59' Роберт Левандовски
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
51%
Ничья
25%
Осасуна
24%
П1: 1.70 Х: 3.17 П2: 6.87
П1: 1.70 Х: 3.17 П2: 6.87
Интересные факты
  • За последние 21 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 16 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Осасуна. Разница голов 68-10 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 43 встреч, команда Барселона выиграла 27 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-34 в пользу команды Барселона
  • Осасуна без побед над Барселона в последних 4 играх.
  • Барселона пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Осасуна забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 41% матчей, Осасуна выигрывает в 23% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Осасуна выигрывает в 23%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Суперкубок" лучше, чем у команды Осасуна.
  • Осасуна's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Осасуна выиграла 0, 1 ничьи.
  • Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Осасуна - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Осасуна - 1.4.
  • Барселона забивает 2.03 гола, играя дома, а Осасуна забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Барселона
11
Побед
16
Игр
2
Побед
Осасуна
Чемпионат Испании 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2022/2023
08.11.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Осасуна
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
04.01.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Барселона 3 - 2 Завершен Альмерия В
Чемпионат Испании 2023/2024
16.12.2023 - 22:00 Валенсия 1 - 1 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 3 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершен Жирона П
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Последние матчи - Осасуна
Чемпионат Испании 2023/2024
04.01.2024 - 18:00 Осасуна 1 - 0 Завершен Альмерия В
Чемпионат Испании 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Мальорка 3 - 2 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2023/2024
15.12.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 0 Завершен Райо Вальекано В
Чемпионат Испании 2023/2024
10.12.2023 - 19:30 Кадис 1 - 1 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
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Главные события
ГООЛ! Роберт Левандовски
59'
56'
Арнаис, Хосе Мануэль
Рафинья
Вышел: Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
42'
39'
Munoz, Iker
32'
Алехандро Катена
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
51%
Ничья
25%
Осасуна
24%
П1: 1.70 Х: 3.17 П2: 6.87
П1: 1.70 Х: 3.17 П2: 6.87
Составы команд
13
Иньяки Пенья
3
Balde Martinez, Alejandro
15
Андреас Кристенсен
4
Араухо, Рональд
23
Жюль Кунде
22
Илкай Гюндоган
21
Френки де Йонг
20
Серхи Роберто
7
Ферран Торрес
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
1
Серхио Эррера
24
Алехандро Катена
5
Давид Гарсия
3
Хуан Круз Альваро Армада
12
Areso, Jesus
34
Munoz, Iker
10
Oroz, Aimar
15
Рубен Пена
20
Арнаис, Хосе Мануэль
16
Гомес, Мои
17
Будимир, Антэ
Стартовый состав
  • 7
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    59
  • 11
    Рафинья
    Защитник
    42
  • 22
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 15
    Андреас Кристенсен
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 13
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 17
    Будимир, Антэ
    Нападающий
  • 20
    Арнаис, Хосе Мануэль
    Нападающий
    56
  • 16
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 12
    Areso, Jesus
    Защитник
  • 34
    Munoz, Iker
    Полузащитник
    39
  • 10
    Oroz, Aimar
    Полузащитник
  • 15
    Рубен Пена
  • 24
    Алехандро Катена
    32
  • 5
    Давид Гарсия
    Защитник
  • 3
    Хуан Круз Альваро Армада
    Защитник
  • 1
    Серхио Эррера
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Xavi
  • Ягоба Аррасате
Статистика матча
12
Штрафные
7
6
Фолы
12
72%
Владение мячом
28%
4
Удары в створ
3
6
Угловые
2
1
Офсайды
3
Сейвы
3
5
Удары мимо
1
4
Блокировано ударов
2
ЖК
3
Трансляция
61'
Замена
Педри и Феликс вышли на поле вместо Роберто и Торреса.
59'
Гоооол!!!
Барселона наконец-то открывает счет, с огромным трудом! Левандовский получил передачу от Гюндогана, вышел на удобную позицию и отправил мяч в ближний угол.
56'
Желтая карточка
Арнайс придержал Торреса за футболку, чтобы сорвать контратаку.
54'
Барса комбинирует возле чужой штрафной, но это им пока не особо помогает. Если и удается выйти на ударную позицию, как сейчас Торресу, то удары блокируются.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Несмотря на очень насыщенный старт поединка, командам в итоге не удалось открыть счет до перерыва. Надеемся, что все самое интересное в этом матче еще впереди.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
43'
Арнайс так мощно приложился с дальнего штрафного, что у Пеньи возникли серьезные проблемы. Повезло вратарю Барселоны, что никто из соперников не успел сыграть на добивании.
42'
Замена
Хави пришлось заменить Рафинью на Ямала из-за повреждения у бразильца.
40'
Арнайс получил мяч в перспективной позиции и сразу же пробил, но его попытка была заблокирована одним из защитников.
32'
Желтая карточка
Катена заблокировал проход Рафиньи к воротам и был предупрежден. На всякий случай посмотрели VAR, решили, что это не фол последней надежды.
31'
Левандовский без шансов выиграл второй этаж на угловом, но не смог направить мяч в створ.
28'
Кунде отлично подключился к атаке и нашел в штрафной площадке свободного Роберто. Тот вполне мог забивать, но не попал по мячу.
20'
Роберто неожиданно со штрафного закрутил мяч в створ. Эррере пришлось реагировать и переводить на угловой.
13'
Опасный момент
Каталонцы воспользовались высокой линией обороны соперника и вывели Левандовского на ударную позицию. Тот в касание пробил в дальний нижний угол, но не смог переиграть голкипера.
9'
Опасный момент
Теперь уже после удара Аресо и рикошета от Бальде мяч прошел рядом со штангой ворот Пеньи. Просто моментом на момент отвечают команды.
8'
Опасный момент
Торрес получил мяч после неудачного выноса от кипера Осасуны и зряче пробивал ему в противоход из-за пределов штрафной. Считанные сантиметры отделили Феррана от гола.
6'
Опасный момент
А Осасуне и не нужно много передач! Будимир сбрасывает на Арнайса и сам же бежит замыкать ближнюю. Если бы не надежная игра Кунде, хорват расстреливал бы ворота.
6'
Опасный момент
Кристенсен отклеился от соперника и пробил слета после подачи с углового. Эррера справился с ударом несмотря на отскок от газона.
5'
Игра под полным контролем Барселоны. У Осасуны еще не было владений хотя бы на несколько передач.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Алехандро Мунис Руис.
Запасные: Астралага (в), Кокен (в), Виктор Роке, Гиу, Феликс, Касадо, Фермин, Педри, Ромеу, Форт, Ямал.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: Пенья — Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде — Гюндоган, де Йонг, Роберто (к) — Торрес, Левандовский, Рафинья. Главный тренер — Хави Эрнандес.
Запасные: Фернандес (в), Барха, Брашанац, Видаль, Рубен Гарсия, Эррандо, Ибаньес, Монкайола, Мохико, Рауль, Торро.
Инфо
Стартовый состав Осасуны: Эррера — Крус, Давид Гарсия (к), Катена — Пенья, Орос, Муньос, Аресо — Гомес, Арнайс — Будимир. Главный тренер — Ягоба Аррасате.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Суперкубка Испании между Барселоной и Осасуной.
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Анонс матча "Барселона" - Осасуна 11.01.2024, Суперкубок Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2024, матч начнется на стадионе King Saud University Stadium.

Дата проведения матча: 11.01.2024
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Осасуна (Памплона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Осасуна и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 03.09.2023 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Осасуна можно посмотреть 11.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Осасуна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Лас-Пальмас - 04.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Предыдущий матч команды Осасуна был сыгран против Альмерия - 04.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Осасуна.

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