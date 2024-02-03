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Шахтер - Аркадаг онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 08 февраля 2024, 12:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 1
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34'
Аркадаг
Ход матча
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
34%
Ничья
32%
Аркадаг
34%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Шахтер 2 - 3 Завершен Вележ П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 12:00 Шахтер 0 - 2 Завершен Градец-Кралове П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
28.01.2024 - 16:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Марибор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
25.01.2024 - 17:03 Шахтер 3 - 1 Завершен Лех В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
22.01.2024 - 14:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Пюник В
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Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
34%
Ничья
32%
Аркадаг
34%
Трансляция
32'
Гоооол!!!
Ой ой! Аркадаг забил! После углового пошел навес, защита Шахтера прошляпила игрока, который замкнул метров с 5-ти! 1:1!
29'
Рудько на воротах совсем без работы. Как бы не замерз кипер Шахтера - довольно ветрено в Белеке
27'
Шахтер продолжает контролировать игру
25'
Гоооол!!!
Сам же Эгиналду и спокойно реализовал точку - 1:0.
24'
Опасный момент
Пенальти для Шахтера - Эгиналду сбили!
23'
Аркадаг сейчас не спешит, пытается успокоить игру, взять передышку
21'
Поддавливает Шахтер, кажется, гол назревает!
20'
Опасный момент
Перекладина спасает Аркадаг - после удара Лемкина после углового, мяч попал в перекладину!
19'
Опасный момент
Ох, Аркадаг чуть не привез - защитник с вратарем не поделили мяч, который чуть не залетел в ворота!
18'
Уголовой
Угловой для Шахтера - после навеса вторым темпом Гочолеишвили пробил метров с 25-ти, но мяч застрял в ногах обороняющихся
17'
Цуканов играет на позиции правого инсайда. Хотя, кажется, игроки меняются флангами
14'
Пока что игра не впечатляет. Спарринг, да еще и второй состав у горняков
12'
Швед пытается играть на индивидуалках - вот накрутил двух соперников, но затем уткнулся в третьего
11'
Туркмены организовали атаку флангом, но вот навес получился в штрафную не очень удачно
9'
Много борьбы - вот в центре поля кто-то из туркменов зарядил по ногам игроку шахтера - штрафной
7'
Несколько сумбурная игра последние пару минут в центре поля. Борьба за мяч, можно сказать
4'
Офсайд
Ага, а забил Шахтер - затолкали в сетку, но после офсайда. Не засчитано взятие ворот
3'
Интересно - Аркадаг в первые минуты активнее выглядит. Без обострений, но бегают активно
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Как видим, Марино Пушич выставил на утренний матч условных дублеров
Инфо
Запасные Шахтера: Барченко, Твардовский, Дрозд, Лосенко, Тоиров
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Рудько, Лацабидзе, Лемкин, Ракицкий, Мироши, Гочолеишвили, Назарина, Цуканов, Швед, Педриньо, Эгиналду
В 12:00 горняки проведут матч с Аркадагом - действующим чемпионом Туркменистана. Этот поединок в качестве текстового онлайна и предлагает вашему вниманию UA-Футбол
Добрый день всем любителям украинского футбола! Донецкий Шахтер продолжает свои турецкие сборы, и сегодня горняки проведут два своих спарринга.
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Анонс матча Шахтер - Аркадаг 08.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Аркадаг будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 08.02.2024
Время начала матча: 12:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Вележ - 03.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Вележ.

Команда гостей

Название: Аркадаг
Год основания Аркадаг: 2023
Страна: Туркменистан

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