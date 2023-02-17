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Динамо - Лиепая онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 08 февраля 2024, 17:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Лиепая
Лиепая
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
39%
Ничья
29%
Лиепая
32%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Лиепая
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:07 Динамо 2 - 0 Завершен Лиепая
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
02.02.2024 - 16:00 Динамо 0 - 1 Завершен Левски П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
30.01.2024 - 16:00 Динамо 5 - 1 Завершен Пахтакор В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
29.01.2024 - 16:00 Динамо 1 - 3 Завершен Легия П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
26.01.2024 - 16:05 Динамо 0 - 2 Завершен Балкани П
Премьер-лига 2023/2024
11.12.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Оболонь В
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Последние матчи - Лиепая
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Лиепая П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:07 Динамо 2 - 0 Завершен Лиепая П
Лига конференций 2022/2023
28.07.2022 - 21:00 Янг Бойз 3 - 0 Завершен Лиепая П
Лига конференций 2022/2023
21.07.2022 - 17:00 Лиепая 0 - 1 Завершен Янг Бойз П
Лига конференций 2022/2023
14.07.2022 - 17:00 Лиепая 3 - 1 Завершен Гилани В
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Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
39%
Ничья
29%
Лиепая
32%
Трансляция
Инфо
"Лиепая" (стартовый состав): Рассул Ба, Фалл, Каирмани, Силагадзе, Куця, Шейк Диуф, Лассана Файе, Улдрикис, Пацация, Чернозуб, Лазаревс
Инфо
"Динамо" (запасные): Бущан, Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Малыш, Буяльский, Михавко, Волошин, Рамадани
Инфо
"Динамо" (стартовый состав): Нещерет – Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Царенко, Караваев, Бенито, Супряга
1 февраля латвийская команда прибыла на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где уже провела два контрольных матча – разгромно уступила черкасскому "ЛНЗ" (0:3) и минимально македонской "Шкендии" (0:1).
Приглашаем вас на текстовую трансляцию контрольного матча между "Динамо" и "Лиепаей". Противостояние начнется в 17.00.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Лиепая 08.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Лиепая (Лиепая) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 08.02.2024
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Лиепая (Лиепая):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Лиепая осталась с поражением. Столкновение Динамо и Лиепая в предыдущем футбольном матче 17.02.2023 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Левски - 02.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Левски.

Команда гостей

Название: Лиепая (Лиепая)
Страна: Латвия

Прошедший поединок команды Лиепая был сыгран против ЛНЗ - 03.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды ЛНЗ.

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