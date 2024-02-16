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Динамо - Петрокуб онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 16 февраля 2024, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 1
Матч завершен
Петрокуб
Сарата-Галбенэ
Ход матча
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Петрокуб
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
16.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Петрокуб
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
16.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Петрокуб Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
13.02.2024 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершен Динамо Тбилиси Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
12.02.2024 - 16:05 Динамо 1 - 0 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
09.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Шкендия Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:57 Динамо 5 - 2 Завершен Лиепая В
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Последние матчи - Петрокуб
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
16.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Петрокуб Н
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 20:00 Петрокуб 0 - 2 Завершен Маккаби П
Лига конференций 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Маккаби 3 - 0 Завершен Петрокуб П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Кривбасс 1 - 2 Завершен Петрокуб В
Лига конференций 2022/2023
11.08.2022 - 20:00 Петрокуб 1 - 2 Завершен Фехервар П
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Трансляция
Свисток
Игра завершилась - 1:1!
87'
Желтая карточка
Первое предупреждение за грубую игру получает Владислав Дубинчак.
84'
После подачи Шепелева головой пробивал Бенито, но слишком слабо. Для голкипера "Петрокуба" проблем не было.
81'
Повреждение получил Владислав Дубинчак, но ничего серьезного. Защитник киевлян сможет продолжить игру.
78'
Уже можно с уверенностью говорить, что "Петрокуб" устраивает ничья, но почему-то динамовцы играют пассивно.
75'
Замена
Еще три замены в составе "Петрокуба". Существенно изменяют состав команды.
72'
С контролем мяча у киевлян особых проблем нет, но с конструктивом вообще ничего не выходит.
69'
После прострела Диалло не смог пробить по воротам Супряга. Это уже было хоть что-нибудь.
67'
Подопечные Шовковского контролируют мяч, но кажется, что они забыли, что стоит еще и пробивать по воротам. Скучный футбол.
64'
Замена
Ряд замен произошел в составе молдавского клуба. Отметим появление 22-летнего хавбека Дана Пушкаша.
60'
Много нарушений правил в нашем матче. Футболисты играют грубо и это достаточно необычно для контрольных игр.
57'
Очень медленный футбол продолжается и во второй половине встречи. Кажется, что всех устраивает ничья.
53'
Коллектив из Молдовы сейчас, прежде всего, сосредоточен на качественной игре в защите. С переходом в атаку у них проблемы.
50'
Киевляне на первых минутах второй половины встречи больше контролируют мяч, но играют пока без ворот.
47'
Замена
У киевлян на второй тайм произошли изменения. Вышли Моргун, Пономаренко, Шепелев.
Свисток
Второй тайм начался!
Кроме голов в первой половине встречи почти нечего вспомнить. Очень медленный футбол с существенными проблемами в заключительной трети поля.
Свисток
Первый тайм завершился - 1:1!
41'
Вся основная борьба сейчас идет в центре поля, а вот вратари, к сожалению, остаются без работы.
38'
Футболисты "Петрокуба" не могут в эти минуты спокойно выйти из защиты в атаку. Мешают ошибки в переходной фазе.
35'
Киевляне в конце тайма начали активнее играть. Наконец-то появились удары по воротам. После удара Диалло мяч пролетел выше ворот.
32'
Опасный момент
После прострела Дубинчака должен был забивать Бенито, но легионер киевлян с нескольких метров не смог переиграть голкипера.
30'
Гоооол!!!
Киевляне сравнивают счет. Владислав Супряга после передачи Дячука реализовал выход один на один – 1:1.
27'
У киевлян пока не было ни одного удара даже в направлении ворот. Существенные проблемы с конструктивом у подопечных Шовковского.
24'
После подката Лунга очутился на газоне Максим Дячук. Нуждается в помощи защитник киевского "Динамо".
21'
После подачи со штрафного пытался пробить игрок "Петрокуба", но Алексей Гусев выиграл верховую борьбу.
18'
Кроме гола в ворота киевлян, в нашем противостоянии пока нет ничего. Все очень прогнозируемо и прямолинейно.
14'
Слишком медленно играют подопечные Шовковского в центре поля. Мяч почти не двигается и у соперника нет никаких проблем.
11'
Следует отдать должное футболистам молдавского клуба, которые играют внимательно в защите и не дают киевлянам свободных зон.
7'
Диалло простреливал с фланга, но защитник помешал Супряге пробить по воротам в одно касание.
5'
Украинцы сейчас контролируют мяч, но пока без продвижения вперед. У голкипера "Петрокуба" работы нет.
2'
Гоооол!!!
Киевляне умудрились пропустить уже в дебюте противостояния. После подачи с углового М. Платика отправил мяч в сетку – 0:1.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Петрокуб" (стартовый состав): Абалора, Поттрниче, Гильерме, С. Платика, Сардан, Демиан, Мелачио, Лунгу, Амброс, М. Платика, Клещенко.
Инфо
"Динамо" (стартовый состав): Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко, Шапаренко, Царенко, Диалло, Бенито, Супряга
Зимняя подготовка "Петрокуба" проходит в турецкой Анталии, причем матч с "Динамо" - пока единственный контрольный поединок для молдавской команды на зимнем сборе, о котором известно.
В контрольном матче киевское "Динамо" будет принимать "Петрокуб". Игра начнется в 16.00.
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Анонс матча Динамо - Петрокуб 16.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Петрокуб (Сарата-Галбенэ) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 16.02.2024
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Петрокуб (Сарата-Галбенэ):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Петрокуб в предыдущем футбольном матче 16.02.2024 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Петрокуб можно посмотреть 16.02.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Петрокуб, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Петрокуб - 16.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Петрокуб (Сарата-Галбенэ)
Год основания Петрокуб (Сарата-Галбенэ): 1994
Страна: Молдова

Прошедший матч команды Петрокуб был сыгран против Динамо - 16.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Петрокуб онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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