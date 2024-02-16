Динамо - Петрокуб онлайн трансляция матча

09.11.2023 в 16:44

Сергей Сидорчук о переходе в Вестерло: Нельзя всегда быть в теплой ванне. Чтобы жить, нужен и холодный душ

Украинский полузащитник Вестерло Сергей Сидорчук рассказал о своем отрыве от Динамо и переходе в бельгийский клуб