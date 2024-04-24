Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" 25.04.2024, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведения матча: 25.04.2024

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Брайтон энд Хоув Альбион осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Брайтон энд Хоув Альбион в предыдущем футбольном матче 21.10.2023 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)

Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901

Страна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против "Бернли" - 13.04.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Челси" - 20.04.2024, в рамках чемпионата Кубок Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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