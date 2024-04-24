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Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 25 апреля 2024, 22:00 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Жарред Жилле
Рейтинг матча:
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Сити
Манчестер
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Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
27%
Ничья
32%
Манчестер Сити
41%
П1: 6.00 Х: 3.34 П2: 1.61
П1: 6.00 Х: 3.34 П2: 1.61
Интересные факты
  • За последние 7 встреч когда команда Брайтон энд Хоув Альбион играла дома, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 4 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 19-7 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 15 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 38-10 в пользу команды Манчестер Сити
  • Игры прошлого года: 1-1 (Брайтон энд Хоув Альбион дома) и 3-1 (Манчестер Сити дома).
  • Манчестер Сити выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Брайтон энд Хоув Альбион без побед в последних 4 играх.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Joao Pedro лучший бомбардир Брайтон энд Хоув Альбион с 8 голами. Erling Haaland забил 20 раз за Манчестер Сити
  • Pascal Gross отдал больше всего передач в Брайтон энд Хоув Альбион с 10 передачами. Julian Alvarez лучший распасовщик Манчестер Сити (9 передач)
  • Buonanotte Facundo получил больше всего желтых карточек (7) в Брайтон энд Хоув Альбион. Rodri получил 8 в Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 32% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 49% матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 49%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.6 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 1.8.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.85 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.32 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Брайтон энд Хоув Альбион
1
Побед
14
Игр
12
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2022/2023
24.05.2023 - 22:03 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Бернли 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 3 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2023/2024
03.04.2024 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Лига Европы 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 0 Завершен Рома В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Реал П
Чемпионат Англии 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Лутон Таун В
Лига Чемпионов 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Кристал Пэлас 2 - 4 Завершен Манчестер Сити В
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Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
27%
Ничья
32%
Манчестер Сити
41%
П1: 6.00 Х: 3.34 П2: 1.61
П1: 6.00 Х: 3.34 П2: 1.61
LIVE
Трансляция матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити"
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Setanta Sports
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Инфо
"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол, Родриго, Ковачич, Де Брюйне, Бернарду Силва, Фоден, Альварес
Инфо
"Брайтон": Стил, Данк, Жоау Педро, Гросс, Лаллана, Модер, Уэлбек, Барко, Балеба, Ван Хеке, Уэлтман
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Добрый день, дамы и господа! Мы рады приветствовать Вас на текстовом онлайне 29-го тура АПЛ, третья команда чемпионата (73 очка) приезжает в гости к 11-му коллективу первенства (44).
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Анонс матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" 25.04.2024, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведения матча: 25.04.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Брайтон энд Хоув Альбион осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Брайтон энд Хоув Альбион в предыдущем футбольном матче 21.10.2023 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" можно посмотреть 25.04.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против "Бернли" - 13.04.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Челси" - 20.04.2024, в рамках чемпионата Кубок Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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