Реал Сосьедад - Реал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Реал Сосьедад иРеал Мадрид, когда Реал Сосьедад играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 28 встреч когда команда Реал Сосьедад играла дома, команда Реал Сосьедад выиграла 9 раз, 6 сыграла в ничью и 13 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 47-40 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 57 встреч, команда Реал Сосьедад выиграла 13 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 121-74 в пользу команды Реал Мадрид

Игры прошлого года: 2-0 (Реал Сосьедад дома) и 0-0 (Реал Мадрид дома).

Реал Мадрид выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.

Вы знали, что Реал Сосьедад забил 24% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Реал Мадрид забил 23% голов между минутами 61-75?

Реал Сосьедад не проигрывает в последних 5 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 17 играх.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Реал Сосьедад не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 0 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 11-4-1

Mikel Oyarzabal лучший бомбардир Реал Сосьедад с 9 голами. Jude Bellingham забил 17 раз за Реал Мадрид

Brais Mendez отдал больше всего передач в Реал Сосьедад с 5 передачами. Federico Valverde лучший распасовщик Реал Мадрид (8 передач)

Реал Сосьедад забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 31 матчах.

Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 32% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 43% матчей.

Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 43%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Сосьедад выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.

Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Реал Сосьедад забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Реал Сосьедад (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Сосьедад и Реал Мадрид - 0.8.

Реал Сосьедад забивает 1.46 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.