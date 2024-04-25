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Реал Сосьедад - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 26 апреля 2024, 22:00 - Reale Arena . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0 - 0
Обновить
7'
Реал
Мадрид
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Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
38%
Ничья
21%
Реал
41%
П1: 2.84 Х: 2.40 П2: 3.52
П1: 2.84 Х: 2.40 П2: 3.52
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Сосьедад иРеал Мадрид, когда Реал Сосьедад играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 28 встреч когда команда Реал Сосьедад играла дома, команда Реал Сосьедад выиграла 9 раз, 6 сыграла в ничью и 13 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 47-40 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 57 встреч, команда Реал Сосьедад выиграла 13 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 121-74 в пользу команды Реал Мадрид
  • Игры прошлого года: 2-0 (Реал Сосьедад дома) и 0-0 (Реал Мадрид дома).
  • Реал Мадрид выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Реал Сосьедад забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 23% голов между минутами 61-75?
  • Реал Сосьедад не проигрывает в последних 5 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 17 играх.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Реал Сосьедад не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 0 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 11-4-1
  • Mikel Oyarzabal лучший бомбардир Реал Сосьедад с 9 голами. Jude Bellingham забил 17 раз за Реал Мадрид
  • Brais Mendez отдал больше всего передач в Реал Сосьедад с 5 передачами. Federico Valverde лучший распасовщик Реал Мадрид (8 передач)
  • Реал Сосьедад забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 31 матчах.
  • Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 32% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 43% матчей.
  • Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Сосьедад выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.
  • Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Сосьедад забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Реал Сосьедад (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Сосьедад и Реал Мадрид - 0.8.
  • Реал Сосьедад забивает 1.46 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Robin Le Normand получил больше всего желтых карточек (11) в Реал Сосьедад. Eduardo Camavinga получил 8 в Реал Мадрид.
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал Сосьедад
4
Побед
26
Игр
16
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьедад 2 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2022/2023
29.01.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2023/2024
21.04.2024 - 15:00 Хетафе 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2023/2024
14.04.2024 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен Альмерия Н
Чемпионат Испании 2023/2024
31.03.2024 - 19:30 Алавес 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2023/2024
15.03.2024 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 0 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Гранада 2 - 3 Завершен Реал Сосьедад В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Испании 2023/2024
31.03.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетик В
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
38%
Ничья
21%
Реал
41%
П1: 2.84 Х: 2.40 П2: 3.52
П1: 2.84 Х: 2.40 П2: 3.52
Составы команд
1
Ремиро, Алекс
25
Галан, Хави
24
Ле Норманд, Робин
5
Игор Субельдия
2
Альваро Одриосола
7
Барренечеа, Андер
8
Микель Мерино
4
Субименди, Мартин
22
Turrientes, Benat
10
Микель Оярсабаль
14
Кубо, Такефуса
25
Кепа Аррисабалага
2
Даниэль Карвахаль
3
Милитан, Эдер
6
Начо
20
Франсиско Хесус Креспо Гарсия
10
Лука Модрич
18
Тчуамени, Орельен
19
Даниель Себальос
24
Arda, Guler
14
Хоселу
21
Браим Диас
Стартовый состав
  • 10
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 14
    Кубо, Такефуса
    Полузащитник
  • 7
    Барренечеа, Андер
    Полузащитник
  • 8
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 4
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
  • 22
    Turrientes, Benat
    Полузащитник
  • 25
    Галан, Хави
    Защитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 1
    Ремиро, Алекс
    Вратарь
  • 24
    Arda, Guler
    Полузащитник
  • 14
    Хоселу
    Нападающий
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 18
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 20
    Франсиско Хесус Креспо Гарсия
  • 25
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
LIVE
Трансляция матча Реал Сосьедад - Реал
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MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
2'
Кепа немного неуверенно сыграл на выходе, но, к счастью для вратаря Реала, Гарсия был рядом и подстраховал.
1'
Свисток
Матч начался.
Запасные: Айеса (в), Марреро (в), Андре Силва, Арамбуру, Бекер, Гонсалес, Элустондо, Захарян, Мендес, Оласагасти, Пачеко, Садик.
Инфо
Стартовый состав Сосьедада: Ремиро — Галан, Ле Норман, Субельдия, Одриосола — Барренечеа, Мерино, Субименди, Туррьентес — Оярсабаль (к), Кубо. Главный тренер — Иманоль Альгуасиль.
Запасные: Лунин (в), Фран (в), Беллингем, Вальверде, Винисиус, Камавинга, Кроос, Лукас, Рюдигер.
Инфо
Стартовый состав Мадрида: Кепа — Гарсия, Начо (к), Милитан, Карвахаль — Себальос, Чуамени, Модрич — Гюлер, Хоселу, Диас. Главный тренер — Карло Анчелотти.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 33-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад – Реал Мадрид.
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Анонс матча Реал Сосьедад - Реал 26.04.2024, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч начнется на стадионе Reale Arena.

Дата проведения матча: 26.04.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 17.09.2023 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Альгвасиль, Иманоль и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал Сосьедад - Реал можно посмотреть 26.04.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Хетафе - 21.04.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Барселона" - 21.04.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Реал.

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