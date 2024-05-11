Кривбасс - Полесье онлайн трансляция матча

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.
Дата проведения матча: 13.05.2024
Время начала матча: 13:20
История противостояний между командами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Полесье (Житомир):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Полесье в предыдущем футбольном матче 13.05.2024 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Shyschenko, Sergey разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Полесье - 13.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Кривбасс - 13.05.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
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