Кривбасс - Полесье онлайн трансляция матча

Анонс матча Кривбасс - Полесье 13.05.2024, Премьер-лига

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 13.05.2024

Время начала матча: 13:20

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Полесье (Житомир):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Полесье в предыдущем футбольном матче 13.05.2024 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Shyschenko, Sergey разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Полесье - 13.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)

Год основания Полесье (Житомир): 2016

Страна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Кривбасс - 13.05.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

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