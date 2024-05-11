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Кривбасс - Полесье онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 мая 2024, 13:20 - Стадион Металлург . Трансляция: UPL-TV
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 1
Матч завершен
Полесье
Житомир
Ход матча
21' Бескоровайный, Данило 25' Вячеслав Танковский 44' Dibango, Yvan
60' Dibango, Yvan Вышел: Poe, Jean Morel 72' Максим Задерака Вышел: Bliznichenko, Viktor 75' Ndukve, Denys Вышел: Hernandez Quintero, Luifer Enrique 79' Poe, Jean Morel 79' Артём Шабанов
П1: 1.90 Х: 2.59 П2: 4.99
П1: 1.90 Х: 2.59 П2: 4.99
Интересные факты
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что FC Polissya забил 36% голов между минутами 76-90?
  • Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 7 играх.
  • Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • FC Polissya получил 9 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 1 из их 13 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Polissya не забивает в 5 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Timur Stetskov отдал больше всего передач в Кривбасс Кривой Рог с 5 передачами. Beni Makouana лучший распасовщик FC Polissya (2 передач)
  • Djihad Bizimana получил больше всего желтых карточек (7) в Кривбасс Кривой Рог. Viacheslav Tankovskyi получил 8 в FC Polissya.
  • Кривбасс Кривой Рог забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 41% матчей, FC Polissya выигрывает в 23% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 41% случаев, FC Polissya выигрывает в 23%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда FC Polissya лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya's.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1.95 гола, играя дома, а FC Polissya забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 7 месте в таблице с 35 очками. Сейчас они на 3 месте с 54 очками.
  • Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кривбасс Кривой Рог.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Прогноз на матч
Личные встречи
Кривбасс
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Полесье
Премьер-лига 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбасс 0 - 1 Завершен Полесье
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полесье 1 - 1 Завершен Кривбасс
Первая лига Украины 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полесье 1 - 2 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбасс 0 - 1 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
06.05.2024 - 13:35 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбасс 3 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Черноморец 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
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Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбасс 0 - 1 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полесье 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полесье 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полесье 1 - 0 Завершен Колос В
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Главные события
Poe, Jean Morel
79'
79'
Артём Шабанов
75'
Ndukve, Denys
Вышел: Hernandez Quintero, Luifer Enrique
Максим Задерака
Вышел: Bliznichenko, Viktor
72'
Dibango, Yvan
Вышел: Poe, Jean Morel
60'
Dibango, Yvan
44'
25'
Вячеслав Танковский ГООЛ!
Бескоровайный, Данило
21'
П1: 1.90 Х: 2.59 П2: 4.99
П1: 1.90 Х: 2.59 П2: 4.99
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бескоровайный, Данило
    Защитник
    21
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
    60 44
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 14
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 30
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 39
    Saintini, Nathanael
    Защитник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Нападающий
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
    72
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 14
    Fortune, Yassin
    Нападающий
  • 1
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 37
    Costa, Talles
    Полузащитник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 7
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 31
    Ndukve, Denys
    Полузащитник
    75
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
    79
  • 6
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
    25
Запасные игроки
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Shyschenko, Sergey
Статистика матча
2
ЖК
1
Трансляция
Мы это сделали! Матч завершен. Но Кривбассу от этого не радостно. "Всего лишь" "бронза". Но ничего - могли и больше пропустить за эти два дня, то и праздника вообще бы никакого не было. А так еще можно что-то придумать.
Свисток
Все! Матч завершен! 0:1! Таки финальный свисток.
90+4'
Желтая карточка
Фортюне предупрежден за фол против Бандейры в центре поля.
90+3'
Замена
Крамар будет играть вместо Танковского.
90+1'
Опасный момент
Штанга! Ударом головой на ближней стойке Луифер попал с подачи углового с правого фланга в ближний каркас ворот.
90'
Инфо
Вот так навозил в центре поля Фортюне, после чего играл к правому флангу штрафной на Луифера, но партнер пробил во вратаря.
89'
Опасный момент
Фол в центре поля от Луифера против Бандейры.
85'
Таки финальный свисток.
83'
Позиционные атаки от Кривбасса.
81'
Свисток
И мы снова в игре!
81'
Замена
Вместо Понедельника вышел Стецьков.
81'
Замена
Бандейра заменил Бизиману.
Инфо
Восстановление в 15:45.
81'
Инфо
15:34. Отбой тревоги.
81'
Инфо
14:50. Воздушная тревога!
78'
Желтая карточка
Желтая и для По.
78'
Желтая карточка
Шабанов получил карточку за схватку.
77'
Навес с правого фланга со штрафного Соса в центре штрафной завершил ударом в голову ногой Чоботенко.
76'
Подкат Шабанова слева в обороне пошел в ноги Луневу.
74'
Замена
Ндукве поменяли на Луифера.
71'
Замена
Задераку заменили на Близниченко.
66'
Дальний выстрел с левого фланга от Кузыка полетел над перекладиной.
64'
Удар Бизиманы из зоны перед штрафной с передачи с левого фланга прошел мимо дальней штанги.
62'
Контроль мяча от Кривбасса на чужой половине.
60'
Замена
По вышел на замену Дибанго.
58'
Вернидуб уже стоит с готовой заменой.
56'
Опасный момент
Назаренко затащил на скорости мяч к левому флангу штрафной, где с острого угла пробил в Маханькова.
55'
Опасный момент
Мощный удар Кузыка слета в завершение отскока подачи углового с левого фланга на противоположную сторону поля пролетел мимо правой стойки.
53'
Опасный момент
Назаренко с левого фланга сыграл в штрафную на Фортюне, который под острым углом пробил точно в Маханькова.
51'
Кудрик спокойно забрал дальний удар с левого фланга от Бескоровайного.
49'
Мустафаев решил забросить за шиворот Маханькову с центра поля, но вратарь прочитал.
47'
Держит мяч Кривбасс на чужой половине.
Свисток
Начался второй тайм!
Ничего интересного за эти считанные минуты доигровки не произошло. Дополнительная разминка.
Свисток
Идем на перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Желтая карточка
Отмашка Дибанго на левом фланге атаки от Танковского.
42'
Желтая карточка
Карточка полетела к Шищенко на скамью за разговоры.
40'
Подачу Дибанго с левого фланга выбили за пределы штрафной.
38'
Таллес в подкате грубо сыграл на левом фланге атаки против Бизиманы.
38'
Свисток
Поехали!
Инфо
Старт в 14:00.
Инфо
13:25. Отбой тревоги!
Инфо
11:02. Воздушная тревога!
37'
Инфо
Возобновление матча будет завтра, 13 мая, в 13:00.
37'
Инфо
Кривбасс объявил о желании обеих команд доигрывать именно сегодня.
37'
Инфо
20:00. Воздушная тревога!
36'
Кудрик в центре штрафной забрал подачу с левого фланга.
33'
Мустафаев ошибся с передачей с правого фланга в штрафную.
31'
Полесье зацепилось за контроль мяча в центре поля.
29'
Удар с левого фланга штрафной от Ндукве с места пошел над воротами.
27'
Контроль мяча на чужой половине от Полесья.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар с правого фланга штрафной от Фортюне полетел на второй темп назад, Танковский подобрал и сразу пробил в дальний угол.
23'
Сантини не пустил мимо себя Ндукве на правом фланге обороны.
21'
Фол против Ндукве от Бескоровайного на левом фланге обороны.
19'
Кудрик перед вратарской перехватил подачу с левого фланга от Задераки.
17'
Засильный заброс к правому флангу штрафной для Сосы от Хомченовского.
14'
Кузык на центральном входе в штрафную не обработал заброс Лунева с левого фланга.
12'
Кудрик во вратарской перехватил подачу с правого фланга от Лунева.
10'
Контроль мяча от гостей в центре поля.
8'
Кривбасс вроде и неплохо начал, но и Полесье не пешком ходит.
6'
Соса завершил перед вратарской подачу Кузыка с правого фланга, но головой направил мяч мимо ближней стойки.
5'
Гости без мяча начали матч.
3'
Плохой пас по левому флангу атаки от Задераки на Дибанго.
1'
Контроль мяча от Кривбасса в начале матча.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Старт в 19:20.
Инфо
19:04. Отбой тревоги!
Инфо
18:00. Воздушная тревога!
Запасные: Бойко, Поспелов, Грицук, Петряк, Луифер, Чечер, Раско, Крамар.
Полесье: Кудрик - Чоботенко, Кушниренко, Шабанов, Михайличенко - Танковский, Таллес Коста - Фортюне, Мустафаев, Назаренко - Ндукве.
Запасные: Хома, Омельченко, Стецьков, Бандейра, Рябов, Татарков, Дебелко, Твердохлеб, Кожушко, Близниченко, По.
Кривбас: Маханьков - Понедельник, Сантини, Бескоровайный, Дибанго - Бизимана, Хомченовский - Д. Кузык, Лунев, Задерака - Соса.
Инфо
В первом круге была ничья - 1:1.
Инфо
Полесье идет шестым с 12 победами, 7 поражениями и 8 победами - 43 очка.
Инфо
Кривбасс идет третьим с 16 победами, 6 поражениями и 5 победами - 54 очка.
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Горняк (Кривой Рог, Украина) сыграют криворожский Кривбасс и житомирское Полесье.
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Анонс матча Кривбасс - Полесье 13.05.2024, Премьер-лига

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 13.05.2024
Время начала матча: 13:20

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Полесье (Житомир):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Полесье в предыдущем футбольном матче 13.05.2024 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Shyschenko, Sergey разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Полесье можно посмотреть 13.05.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Полесье - 13.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Кривбасс - 13.05.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

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