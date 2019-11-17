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Сербия - Украина онлайн трансляция матча

Евро U-17 - 20 мая 2024, 18:00
Рейтинг матча:
Сербия
1 - 0
Обновить
4'
Украина
Ход матча
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Сербия
22%
Ничья
22%
Украина
56%
Личные встречи
Сербия
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Украина
Сборная Украины 2021
17.11.2019 - 16:00 Сербия 2 - 2 Завершен Украина
Евро 2024 2020
07.06.2019 - 21:45 Украина 5 - 0 Завершен Сербия
Контрольные матчи 2016/2017
15.11.2016 - 21:00 Украина 2 - 0 Завершен Сербия
Последние матчи - Сербия
Международные товарищеские матчи 2024
25.03.2024 - 19:00 Кипр 0 - 1 Завершен Сербия В
Международные товарищеские матчи 2024
21.03.2024 - 19:00 Россия 4 - 0 Завершен Сербия П
Евро 2024 2024
19.11.2023 - 16:00 Сербия 2 - 2 Завершен Болгария Н
Международные товарищеские матчи 2023
15.11.2023 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Сербия П
Евро 2024 2024
17.10.2023 - 21:45 Сербия 3 - 1 Завершен Черногория В
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Последние матчи - Украина
Евро 2024 2024
26.03.2024 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Исландия В
Молодежная сборная 2025
26.03.2024 - 14:00 Азербайджан 0 - 3 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2025
22.03.2024 - 20:08 Украина 1 - 0 Завершен Марокко В
Евро 2024 2024
21.03.2024 - 21:45 Босния и Герцеговина 1 - 2 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2025
21.11.2023 - 20:00 Украина 1 - 0 Завершен Азербайджан В
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Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Сербия
22%
Ничья
22%
Украина
56%
Трансляция
2'
Гоооол!!!
К сожалению, Сербия открывает счет уже на второй минуте.
1'
Свисток
Матч начался.
Запасные: Чарапич (в), Джорджевич, Премович, Дамьянович, Чирич.
Инфо
Стартовый состав Сербии: Йованович — Стоянович (к), Милосавлевич, Роганович, Бубаня — Василич, Макевич, Костич — Младенович, Цветкович, Костов. Главный тренер — Й. Дамьянович.
Запасные: Петренко (в), Вакулюк, Баршак, Данковский, Денисов, Попов, Редушко, Рыбак, Сорока.
Инфо
Стартовый состав Украины: Макаренко — Стрильчук, Дигтярь (к), Третяк, Шелекета — Драган, Оличенко, Люсин — Бондар, Степанов, Богданов. Главный тренер — Юрий Мороз.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Евро U17 между Сербией и Украиной.
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Тулуза Тулуза 0 Брест Брест 3 Завершен 22:00 - Вчера Лорьян Лорьян 5 Клермон Клермон 0 Завершен 22:00 - Вчера Ланс Ланс 2 Монпелье Монпелье 2 Завершен 22:00 - Вчера Реймс Реймс 2 Ренн Ренн 1 Завершен 22:00 - Вчера Гавр Гавр 1 Марсель Марсель 2

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Анонс матча Сербия - Украина 20.05.2024, Евро U-17

Поединок между командой Сербия и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-17 2025.

Дата проведения матча: 20.05.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Сербия и командой Украина:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сербия и Украина в предыдущем футбольном матче 17.11.2019 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сербия
Страна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович

Прошедший поединок команды Сербия был сыгран против Кипр - 25.03.2024, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2024 и закончился победой команды Сербия.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Исландия - 26.03.2024, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Украина.

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