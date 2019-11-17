Сербия - Украина онлайн трансляция матча

Поединок между командой Сербия и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-17 2025.
Дата проведения матча: 20.05.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между клубами Сербия и командой Украина:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сербия и Украина в предыдущем футбольном матче 17.11.2019 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сербия
Страна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович
Прошедший поединок команды Сербия был сыгран против Кипр - 25.03.2024, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2024 и закончился победой команды Сербия.
Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший матч команды Украина был сыгран против Исландия - 26.03.2024, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Украина.
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