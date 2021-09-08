Украина - Чехия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Украина и командой Чехия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро U-17 2025.
Дата проведения матча: 23.05.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между командами Украина и командой Чехия:
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Чехия и Украина в предыдущем футбольном матче 08.09.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Сербия - 20.05.2024, в рамках чемпионата Евро U-17 2025 и закончился победой команды Сербия.
Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы
Предыдущий матч команды Чехия был сыгран против Армения - 26.03.2024, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2024 и закончился победой команды Чехия.
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