Украина - Чехия онлайн трансляция матча

Анонс матча Украина - Чехия 23.05.2024, Евро U-17

Противостояние между командой Украина и командой Чехия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро U-17 2025.

Дата проведения матча: 23.05.2024

Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Чехия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Чехия и Украина в предыдущем футбольном матче 08.09.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина

Страна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Сербия - 20.05.2024, в рамках чемпионата Евро U-17 2025 и закончился победой команды Сербия.

Команда гостей

Название: Чехия

Страна: Чехия

Тренер: Ярослав Шилгавы



Предыдущий матч команды Чехия был сыгран против Армения - 26.03.2024, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2024 и закончился победой команды Чехия.

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