  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Украина - Чехия Смотреть онлайн
В тренде

Украина - Чехия онлайн трансляция матча

Евро U-17 - 23 мая 2024, 18:00
Рейтинг матча:
Украина
До начала
00 : 00 : 00
Чехия
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Украина
61%
Ничья
16%
Чехия
24%
Личные встречи
Украина
2
Побед
6
Игр
2
Побед
Чехия
Сборная Украины 2021/2022
08.09.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Украина
Лига Наций 2018/2019
16.10.2018 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Чехия
Лига Наций 2018/2019
06.09.2018 - 21:45 Чехия 1 - 2 Завершен Украина
Сборная Украины 2011/2012
15.08.2012 - 21:00 Украина 0 - 0 Завершен Чехия
Последние матчи - Украина
Евро U-17 2025
20.05.2024 - 18:00 Сербия 1 - 0 Завершен Украина П
Евро 2024 2024
26.03.2024 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Исландия В
Молодежная сборная 2025
26.03.2024 - 14:00 Азербайджан 0 - 3 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2025
22.03.2024 - 20:08 Украина 1 - 0 Завершен Марокко В
Евро 2024 2024
21.03.2024 - 21:45 Босния и Герцеговина 1 - 2 Завершен Украина В
Показать больше
Последние матчи - Чехия
Международные товарищеские матчи 2024
26.03.2024 - 21:00 Чехия 2 - 1 Завершен Армения В
Международные товарищеские матчи 2024
22.03.2024 - 19:00 Норвегия 1 - 2 Завершен Чехия В
Евро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Чехия 3 - 0 Завершен Молдова В
Евро 2024 2024
17.11.2023 - 21:45 Польша 1 - 1 Завершен Чехия Н
Евро 2024 2024
15.10.2023 - 19:00 Чехия 1 - 0 Завершен Фарерские острова В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Украина
61%
Ничья
16%
Чехия
24%
Трансляция
Инфо
Чехия в первом матче выиграла у Кипра (5:0).
Инфо
Украина в первом матче проиграла Сербии (0:1).
Запасные: Шилгави, Беран, Сигль, Наскос, Сосна, Чижек, Нехватал, Белжик, Коларжик.
Чехия U-17: Обдржалек - Ржехачек, Крпалек, Мичек, Колисек - Слончик, Панош - Шванцара, Мурди, Пенкса - Квачек.
Запасные: Петренко, Рыбак, Вакулюк, Драган, Данковский, Бондарь, Люсин, Баршак, Попов.
Украина U-17: Макаренко - Шелекета, Третяк, Дигтярь, Стрельчук - Редушко, Сорока, Оличенко - Денисов, Степанов, Богданов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Мохаммед Аль-Эмара (Финляндия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы U-17 в рамках группы A. На поле стадиона Тасос Марку (Паралимни, Кипр) сыграют Украина и Чехия.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Аталанта Аталанта 3 Байер Байер 0 Завершен 21:30 - 21.05.2024 Родез Родез 2 Париж Париж 2 Завершен 21:30 - 21.05.2024 Люцерн Люцерн 1 Лозанна Уши Лозанна Уши 2 Завершен 21:30 - 21.05.2024 Лозанна Спорт Лозанна Спорт 0 Грассхоппер Грассхоппер 0 Завершен 21:30 - 21.05.2024 Базель Базель 0 Ивердон Ивердон 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Украина - Чехия 23.05.2024, Евро U-17

Противостояние между командой Украина и командой Чехия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро U-17 2025.

Дата проведения матча: 23.05.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Чехия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Чехия и Украина в предыдущем футбольном матче 08.09.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Чехия можно посмотреть 23.05.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро U-17. Текстовую трансляцию матча Украина - Чехия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Сербия - 20.05.2024, в рамках чемпионата Евро U-17 2025 и закончился победой команды Сербия.

Команда гостей

Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Предыдущий матч команды Чехия был сыгран против Армения - 26.03.2024, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2024 и закончился победой команды Чехия.

Следите за результатами матча Украина - Чехия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Евро U-17 и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.