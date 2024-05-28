Оболонь - Левый Берег онлайн трансляция матча

Матч между командой Оболонь (Киев) и командой Левый Берег (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024.
Дата проведения матча: 29.05.2024
Время начала матча: 18:27
Для одержания победы тренеры команд Валерий Иващенко и Виталий Первак разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против ФК Александрия - 25.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: Левый Берег (Киев)
Год основания Левый Берег (Киев): 2017
Страна: Украина
Прошедший матч команды Левый Берег был сыгран против Эпицентр - 24.05.2024, в рамках чемпионата Первая лига Украины 2023/2024 и закончился победой команды Левый Берег.
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