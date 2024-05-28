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Оболонь - Левый Берег онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 мая 2024, 18:27
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
0 - 0
Обновить
34'
Левый Берег
Киев
Ход матча
10' Иван Когут
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
37%
Ничья
18%
Левый Берег
45%
П1: 2.40 Х: 2.25 П2: 4.00
П1: 2.40 Х: 2.25 П2: 4.00
Интересные факты
  • FC Levy Bereg Kiev не проигрывает в последних 4 играх.
  • FC Levy Bereg Kiev не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • FC Levy Bereg Kiev забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 13% матчей, FC Levy Bereg Kiev выигрывает в 46% матчей.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 13% случаев, FC Levy Bereg Kiev выигрывает в 46%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Levy Bereg Kiev.
  • В их последнюю встречу команда FC Levy Bereg Kiev победила в 2 гол(а).
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда FC Levy Bereg Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда FC Levy Bereg Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • FC Levy Bereg Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.71 гола, играя дома, а FC Levy Bereg Kiev забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Заря 0 - 0 Завершен Оболонь Н
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Последние матчи - Левый Берег
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Левый Берег 2 - 1 Завершен Эпицентр В
Первая лига Украины 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпаты 3 - 3 Завершен Левый Берег Н
Первая лига Украины 2023/2024
10.05.2024 - 15:30 Левый Берег 1 - 1 Завершен Прикарпатье Н
Первая лига Украины 2023/2024
03.05.2024 - 13:00 Агробизнес 0 - 2 Завершен Левый Берег В
Первая лига Украины 2025
27.04.2024 - 13:30 Левый Берег 1 - 2 Завершен Кудровка-Нива П
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Главные события
10'
Иван Когут
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
37%
Ничья
18%
Левый Берег
45%
П1: 2.40 Х: 2.25 П2: 4.00
П1: 2.40 Х: 2.25 П2: 4.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Александр Рыбка
    Вратарь
  • 5
    Александр Осман
    Защитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 2
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 11
    Максим Грисьо
    Нападающий
  • 9
    Игорь Мединский
    Полузащитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 25
    Виталий Груша
    Полузащитник
  • 55
    Сергей Суханов
    Защитник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Нападающий
  • 1
    Максим Механив
    Вратарь
  • 5
    Samar, Valeriy
    Защитник
  • 6
    Silva Santos, Sidney
    Защитник
  • 14
    Spivakov, Andrii
    Защитник
  • 17
    Иван Когут
    10
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Полузащитник
  • 19
    Николай Когут
  • 21
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 23
    Арсен Слотюк
    Защитник
  • 27
    Эрнест Астахов
    Полузащитник
  • 96
    Synytsia, Oleh
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Валерий Иващенко
  • Виталий Первак
Трансляция
30'
Пока с конструктивом существенные проблемы у "пивоваров". В заключительной трети поля футболисты "Оболони" ничего не могут создать.
27'
Повреждение после удара Груши получил Руслан Дедух. Еще одна пауза в нашем противостоянии.
25'
Груша из пределов штрафной простреливал на Мединского, но Арсен Слотюк вовремя подставил ногу.
21'
Опасный момент
А вот и стандарт в исполнении "Левого берега". Астахов подал с углового, а удар Спивакова парировал Рыбка.
20'
Представители Первой лиги пока не уступают "Оболони" в борьбе. Все еще ждем дебютного момента.
16'
Подопечные Иващенко пытаются играть за счет фланговых подач, но пока проблем у гостей нет.
13'
Пока у нас довольно вязкий футбол с большим количеством борьбы, но без моментов. Голкиперы отдыхают.
10'
Замена
Первая замена в нашем матче. Вместо травмированного Ивана Когута на поле выходит Владислав Войцеховский.
8'
Иван Когут получил повреждение в центре поля. Пауза в нашем матче.
5'
Уголовой
После подачи с левого фланга выиграл верховую борьбу Мороз, но он пробил гораздо выше ворот.
3'
Футболисты "Оболони" взяли мяч под собственный контроль, но пока без продвижения вперед. Много борьбы в центре поля.
Свисток
Матч начался!
Опасный момент
18.03. Отбой воздушной тривоги! Игра начнется в 18:25.
Опасный момент
17:35. Тревога в Киеве. Игра не начнется вовремя.
Инфо
"Левый берег" (запасные): Чеботарев - Сташкив, Дударенко, Андреешин, Швец, Якимыв, Сердюк, Литовченко, Мысык, Петренко, Соколов, Войцеховский
Инфо
"Левый берег" (стартовый состав): Механив - Сидней, Самар, Слотюк, Спиваков, Дедух, И. Когут, М. Когут, Синица, Астахов, Сухоручко
Инфо
"Оболонь" (запасные): Кичак, Марченко, Нагиев, Вовкун, Слободян, Чернов, Запорожец, Вишневский, Тарануха, Козлов, Корх, Лях
Инфо
"Оболонь" (стартовый состав): Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопир
"Пивовары" свои два предыдущих матча проиграли и заняли четырнадцатое место в УПЛ. "Левый берег" финишировал на третьем месте в Первой лиге.
Приглашаем вас на текстовую трансляцию первого матча плей-офф за выход в УПЛ между "Оболонью" и "Левым берегом". Игра начнется в 18.00.
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Последние матчи
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Анонс матча Оболонь - Левый Берег 29.05.2024, Премьер-лига

Матч между командой Оболонь (Киев) и командой Левый Берег (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024.

Дата проведения матча: 29.05.2024
Время начала матча: 18:27

Для одержания победы тренеры команд Валерий Иващенко и Виталий Первак разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Левый Берег можно посмотреть 29.05.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Левый Берег, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против ФК Александрия - 25.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Левый Берег (Киев)
Год основания Левый Берег (Киев): 2017
Страна: Украина

Прошедший матч команды Левый Берег был сыгран против Эпицентр - 24.05.2024, в рамках чемпионата Первая лига Украины 2023/2024 и закончился победой команды Левый Берег.

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