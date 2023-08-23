Эпицентр - Верес онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Эпицентр (Каменец-Подольский) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024.
Дата проведения матча: 29.05.2024
Время начала матча: 15:30
История противостояний между командами Эпицентр (Каменец-Подольский) и командой Верес (Ровно):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Эпицентр осталась с поражением. Столкновение Эпицентр и Верес в предыдущем футбольном матче 23.08.2023 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Nagorniak, Sergii и Олег Шандрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эпицентр (Каменец-Подольский)
Год основания Эпицентр (Каменец-Подольский): 1960
Страна: Украина
Прошедший поединок команды Эпицентр был сыгран против Левый Берег - 24.05.2024, в рамках чемпионата Первая лига Украины 2023/2024 и закончился победой команды Левый Берег.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Металлист 1925 - 25.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Верес.
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