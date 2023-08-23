Эпицентр - Верес онлайн трансляция матча

Опасный момент

Везет Эпицентру! Морозко подал со штрафного, а Банада замкнул дальнюю штангу, воспользовавшись ошибкой Чернобая. Все уже видели мяч в воротах, но Мороз в последний момент вынес его с линии! Нет на стадионе такой камеры, с которой точно видно, что мяч не пересек линию. Похоже на то, что гола все-таки не было.