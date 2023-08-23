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Эпицентр - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 мая 2024, 15:30
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Эпицентр
Каменец-Подольский
1 - 0
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77'
Верес
Ровно
Ход матча
28' Moroz, Vladyslav 35' Kristin, Vladislav 45' Kravchuk, Danylo
46' Mrvaljevic, Marko Вышел: Gayduchyk, Mykola 46' Андрей Кухарук Вышел: Евгений Банада 52' Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Эпицентр
27%
Ничья
20%
Верес
53%
П1: 2.22 Х: 2.42 П2: 4.04
П1: 2.22 Х: 2.42 П2: 4.04
Интересные факты
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 4 играх.
  • FC Epitsentr Dunaivtsi забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Верес Ровно пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • FC Epitsentr Dunaivtsi выигрывает первый тайм в 32% матчей, Верес Ровно выигрывает в 30% матчей.
  • FC Epitsentr Dunaivtsi выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Верес Ровно выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.
  • В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 2 гол(а).
  • Когда FC Epitsentr Dunaivtsi лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Epitsentr Dunaivtsi% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда FC Epitsentr Dunaivtsi проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Epitsentr Dunaivtsi% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than FC Epitsentr Dunaivtsi's.
  • FC Epitsentr Dunaivtsi забивает 1.73 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 0.68 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Эпицентр
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Верес
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Верес
Последние матчи - Эпицентр
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Левый Берег 2 - 1 Завершен Эпицентр П
Первая лига Украины 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Ингулец П
Первая лига Украины 2025
10.05.2024 - 12:00 Виктория 1 - 1 Завершен Эпицентр Н
Первая лига Украины 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 Эпицентр 3 - 2 Завершен СК Полтава В
Первая лига Украины 2023/2024
28.04.2024 - 14:00 ФСК Мариуполь 0 - 1 Завершен Эпицентр В
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Заря 1 - 1 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершен Верес П
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Главные события
52'
Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
46'
Mrvaljevic, Marko
Вышел: Gayduchyk, Mykola
46'
Андрей Кухарук
Вышел: Евгений Банада
Kravchuk, Danylo
45'
Kristin, Vladislav
35'
ГООЛ! Moroz, Vladyslav
28'
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Эпицентр
27%
Ничья
20%
Верес
53%
П1: 2.22 Х: 2.42 П2: 4.04
П1: 2.22 Х: 2.42 П2: 4.04
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Grigoraschuk, Stepan
    Защитник
  • 18
    Myronyuk, Mykola
    Полузащитник
  • 4
    Moroz, Vladyslav
    Защитник
    28
  • 28
    Lipovuz, Andriy
    Полузащитник
  • 1
    Сергей Чернобай
    Вратарь
  • 9
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
    45
  • 17
    Bendera, Ivan
  • 20
    Kristin, Vladislav
    Защитник
    35
  • 97
    Klymets, Oleksandr
    Полузащитник
  • 10
    Bejenari, Andrei
    Нападающий
  • 7
    Sten, Serhii
    Полузащитник
  • 2
    Smiyan, M.
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
    52
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 30
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Нападающий
    46
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
    46
  • 99
    Евгений Морозко
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Nagorniak, Sergii
  • Олег Шандрук
Статистика матча
2
ЖК
2
Трансляция
73'
Замена
Шастал уступил место на поле Шараю.
69'
Желтая карточка
Опасно развивалась контратака Эпицентра, Морозко принял решение срывать ее фолом.
66'
Опасный момент
Везет Эпицентру! Морозко подал со штрафного, а Банада замкнул дальнюю штангу, воспользовавшись ошибкой Чернобая. Все уже видели мяч в воротах, но Мороз в последний момент вынес его с линии! Нет на стадионе такой камеры, с которой точно видно, что мяч не пересек линию. Похоже на то, что гола все-таки не было.
60'
Крыстин уже не первый раз в сегодняшнем матче наносит дальний удар. Попасть в створ пока не удается.
57'
Стень качнул защитника резким движением и сразу пробил в надежде попасть в дальнюю девятку. Далеко от цели пошел мяч.
52'
Желтая карточка
Крыстин чисто, по мнению арбитра, остановил Дахновского, но вингер Вереса с этим активно не соглашался. Пришлось продемонстрировать желтую карточку.
46'
Замена
Шандрук пытается поменять игру заменами. Банада и Гайдучик вышли на поле вместо Кухарука и Мрвальевича.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Удачный первый тайм для Эпицентра. Выдержали стартовый натиск Вереса и полностью перевернули игру в свою пользу. Забили случайно, но на свой гол наработали однозначно.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена 1 минута.
45'
Желтая карточка
Кравчук потерял мяч и сразу же прыгнул в подкат. Сколько таких карточек он уже получил в своей карьере? Проблемы с дисциплиной никуда не делись.
43'
Эпицентр продолжает создавать угрозу воротам Вереса своими быстрыми вертикальными атаками. После прострела Беженара от лицевой в роли наконечника снова оказался Стень. С ударом пока не складывается у этого игрока.
38'
Стень зашел в штрафную площадку и пробил, несмотря на то, что находился в окружении нескольких соперников. Когут успел прикрыть ближний угол, куда шел мяч.
35'
Желтая карточка
Достаточно грубая накладка от Крыстина, арбитр продемонстрировал первую желтую в сегодняшнем матче.
32'
Опасный момент
Фантастический сейв совершил только что Когут! Эпицентр уже мог вести в два мяча, если бы вратарь Вереса не помешал Кравчуку расстрелять ворота в упор.
28'
Гоооол!!!
Неожиданно Эпицентр открывает счет! Запрессинговали соперника на его же половине поля, Мороз подхватил мяч и пробил из-за пределов штрафной. Рикошет не оставил Когуту шансов отбить этот удар.
26'
Эпицентр снова грубо ошибается при выводе мяча от ворот, в результате чего у Вереса появляется перспективный момент. Везет номинальным хозяевам, что соперник никак не может воспользоваться подарками.
21'
Более менее равный футбол мы наблюдаем. Верес был активнее на старте и создал несколько полумоментов, сейчас отдали мяч сопернику ненадолго.
14'
Опасный момент
Верес обязан был забивать после ошибки соперника! Мрвальевич и Шастал не поняли друг друга, и черногорец немного дезориентировал партнера. Удар по воротам все равно состоялся, но оказался неточным.
10'
Навес Дахновского с углового пришел прямо на голову Вовченко, но защитник Вереса не смог направить мяч в створ.
5'
Стень ворвался на дальнюю штангу и хотел завершить атаку со второго этажа. Мяч попал в руку Морозко, но арбитр назначил лишь угловой.
4'
Шастал откликнулся на прострел Смияна с фланга и пытался в касание отправить мяч в ближний угол. Не попал.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Виктор Копиевский.
Запасные: Бушняк (в), Жмурко (в), Алибеков, Глущук, Жмуйда, Козловский, Ляшенко, Полюлях.
Инфо
Стартовый состав Эпицентра: Чернобай — Климец, Григоращук, Мороз, Крыстин — Миронюк, Липовуз — Стень, Беженар (к), Бендера — Кравчук. Главный тренер — Сергей Нагорняк.
Запасные: Кулик (в), Ющишин (в), Балан, Банада, Гайдучик, Гакман, Годя, Сезар, Шарай, Шевченко, Шестаков, Янаков.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Когут (к) — Смиян, Вовченко, Кучеренко, Морозко — Кучеров, Кухарук — Дахновский, Сикейра, Шастал — Мрвальевич. Главный тренер — Олег Шандрук.
Эпицентр занял 4-е место в Первой лиге, а Верес стал тринадцатым в УПЛ. Ранее команды встречались лишь раз: в текущем сезоне в рамках Кубка Украины. Победили ровенчане со счетом 1-3.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча за участие в УПЛ между Эпицентром и Вересом.
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Анонс матча Эпицентр - Верес 29.05.2024, Премьер-лига

Противостояние между командой Эпицентр (Каменец-Подольский) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024.

Дата проведения матча: 29.05.2024
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эпицентр (Каменец-Подольский) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Эпицентр осталась с поражением. Столкновение Эпицентр и Верес в предыдущем футбольном матче 23.08.2023 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Nagorniak, Sergii и Олег Шандрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эпицентр - Верес можно посмотреть 29.05.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Эпицентр - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эпицентр (Каменец-Подольский)
Год основания Эпицентр (Каменец-Подольский): 1960
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Эпицентр был сыгран против Левый Берег - 24.05.2024, в рамках чемпионата Первая лига Украины 2023/2024 и закончился победой команды Левый Берег.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Металлист 1925 - 25.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Верес.

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